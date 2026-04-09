હથેળીમાં જીવન રેખા તૂટેલી હોય, પછી ફરીથી શરૂ થઈ રહી છે, તો તેનો અર્થ શું છે?
Lifeline Broken: આપણા જીવનની શરૂઆત થાય ત્યારથી હાથ પર રેખાઓ દોરેલી હોય છે, જેના દ્વારા માણસનો સ્વભાવ સહિત કામ અને તેના જીવન વિશે જ્યોતિષ અને પંડિતજી તેના વિશે કુંડળીમાં લખે છે. હાથમાં અનેક રેખાઓ હોય છે તેમા જીવનની રેખાનો પણ સમાવેશ થાય છે, અનેક લોકોને આ રેખા તૂટેલી હોય છે અને પછી પાછી શરૂ થતી હોય છે, ત્યારે જાણીએ કે તૂટેલી રેખાનો મતલબ શું છે અને જીવન શું અસર કરે છે.
- આપણા જીવનની શરૂઆત થાય ત્યારથી હાથ પર રેખાઓ દોરેલી હોય છે
- જેના દ્વારા માણસનો સ્વભાવ સહિત કામ અને તેના જીવન વિશે જ્યોતિષ કુંડળીમાં લખે છે.
- હાથમાં અનેક રેખાઓ હોય છે તેમા જીવનની રેખાનો પણ સમાવેશ થાય છે
Lifeline Broken: ભાગ્ય રેખા, જીવન રેખા અને મગજ રેખા આપણા હાથ દ્વારા આપણું ભવિષ્ય પ્રગટ કરે છે. જ્યારે આ રેખાઓ આપણા ભવિષ્ય વિશે ઘણું બધું પ્રગટ કરી શકે છે, ત્યારે તૂટેલી રેખા પણ સમસ્યારૂપ બની શકે છે.
ભાગ્ય રેખા, જીવન રેખા અને મગજ રેખા આપણા હાથ દ્વારા આપણું ભવિષ્ય પ્રગટ કરે છે. જ્યારે આ રેખાઓ આપણા ભવિષ્ય વિશે ઘણું બધું પ્રગટ કરી શકે છે, ત્યારે તૂટેલી રેખા પણ સમસ્યારૂપ બની શકે છે. તૂટેલી રેખા તમારા જીવનને કેવી રીતે અસર કરે છે અને તેનો પ્રભાવ તમારા જીવન પર કેવી અસર કરે છે તે વિશે અહીં જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. હવે આપણે અહીં જીવન રેખાની ચર્ચા કરીશું. જો તમારી જીવન રેખા તૂટેલી હોય તો તેનો શું પ્રભાવ પડે છે?
કઈ જીવન રેખા તમારા માટે હાનિકારક છે?
જો જીવન રેખા તૂટેલી હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારા જીવનનો પ્રવાહ ખોરવાઈ ગયો છે. જો જીવન રેખા સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે, તો તૂટેલી રેખાનો બહુ પ્રભાવ પડતો નથી. જો કે, જો જીવન રેખા પહોળી અને છીછરી હોય, તો તે સૂચવે છે કે તમારું મહત્વપૂર્ણ ઉર્જા સ્તર પહેલાથી જ ઓછું છે. તેથી, તૂટેલી જીવન રેખા તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક બની શકે છે.
જો જીવન રેખા તૂટેલી હોય અને પછી ફરી શરૂ થાય, એટલે કે બંને વચ્ચે કોઈ નોંધપાત્ર તફાવત નથી, તો તે કોઈ મોટી ખામી નથી. જો આ તૂટેલા બિંદુની આસપાસ ચતુર્ભુજ હોય, તો તે તમને આફતથી બચાવી શકે છે. આ પ્રકારનો થોડો તૂટવો એ નાના અકસ્માત અથવા બીમારીનો સંકેત આપે છે.
રેખા તૂટવી ખામીયુક્ત નથી
જો બે ભાગ તૂટવાના બિંદુ પર ઓવરલેપ થાય છે (અને કોઈ પણ ભાગ અંદરની તરફ વળેલો નથી, એટલે કે તે વક્ર નથી), તો તેનો અર્થ એ છે કે રેખા તૂટવી ખામીયુક્ત નથી.
જો તૂટેલા બિંદુની પાછળ જીવન રેખાની સાથે એક રેખા ચાલી રહી હોય, જે એક વળાંક છે, તો તે તૂટવાની ખામીને દૂર કરે છે.
જો જીવન રેખા તૂટેલી જગ્યાની આસપાસ ચતુર્ભુજ હોય, તો તૂટવાની ખામીઓ મોટાભાગે દૂર થાય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
