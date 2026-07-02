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મોતના 24 કલાક પહેલા શરીરમાં શું થાય છે? ગરુડ પુરાણમાં જણાવવામાં આવ્યા છે આ 5 મોટા સંકેત

Garuda Purana in Signs of Death: ગરુડ પુરાણ અનુસાર, મૃત્યુના બરાબર 24 કલાક પહેલા વ્યક્તિની પાંચેય જ્ઞાનેન્દ્રિયો કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે અને તેને પોતાના જીવનના કર્મોની સાથે યમદૂતો પણ દેખાવા લાગે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 02, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:54 AM IST
મોતના 24 કલાક પહેલા શરીરમાં શું થાય છે? ગરુડ પુરાણમાં જણાવવામાં આવ્યા છે આ 5 મોટા સંકેત
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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