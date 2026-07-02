/મોતના 24 કલાક પહેલા શરીરમાં શું થાય છે? ગરુડ પુરાણમાં જણાવવામાં આવ્યા છે આ 5 મોટા સંકેત

Garuda Purana in Signs of Death: ગરુડ પુરાણમાં માનવ મૃત્યુ અને ત્યારપછીની સફર વિશે ખૂબ જ વિગતવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રંથ મુજબ, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના મૃત્યુનો સમય નજીક આવે છે, ત્યારે તેના શરીરમાં અનેક પ્રકારના ફેરફારો થવા લાગે છે. આત્માના શરીર છોડવાના બરાબર એક દિવસ એટલે કે 24 કલાક પહેલા, વ્યક્તિનું શરીર જાતે જ કેટલાક સંકેતો આપવા લાગે છે. સૌથી મોટો ફેરફાર એ છે કે વ્યક્તિની તમામ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ધીમે-ધીમે કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. તેની આંખો, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચાની શક્તિ ખતમ થવા લાગે છે.
1. આંખોની રોશની
મૃત્યુના બરાબર એક દિવસ પહેલા વ્યક્તિની આંખોની રોશની સૌથી પહેલા ધૂંધળી થવા લાગે છે. તેને પોતાની આસપાસ બેઠેલા લોકો અને વસ્તુઓ સ્પષ્ટ દેખાતી નથી. ગરુડ પુરાણ મુજબ, આવા સમયે વ્યક્તિને પોતાની નજીક ઉભેલા લોકો પણ દેખાતા નથી. તેને ચારેબાજુ માત્ર અંધકાર અથવા કેટલીક વિચિત્ર પરછાઈઓ દેખાય છે. આ સાથે જ તેની બોલવાની ક્ષમતા પણ ખતમ થઈ જાય છે. તે કંઈક કહેવા માંગે તો પણ તેનો અવાજ ગળામાં જ અટવાઈ જાય છે અને મોઢામાંથી માત્ર ગણગણાટ નીકળે છે.
2. આંખો સામે તરવા લાગે છે કર્મો
બીજું મોટું રહસ્ય એ છે કે મરતી વ્યક્તિને તેના જીવનના સારા અને ખરાબ કામ એક ફિલ્મની જેમ દેખાવા લાગે છે. અંતિમ સમયમાં વ્યક્તિની યાદશક્તિ ખૂબ જ તેજ થઈ જાય છે. તેણે બાળપણથી લઈને વૃદ્ધાવસ્થા સુધી જે કંઈ પણ કર્મો કર્યા હોય, તે બધા તેની આંખો સામે તરવા લાગે છે. આ દરમિયાન તેણે કોને દુઃખ પહોંચાડ્યું અને ક્યાં પુણ્ય મેળવ્યું, તે બધું તેને યાદ આવે છે. પોતાના ખરાબ કર્મોને જોઈને આત્મા અંદરથી તરફડવા લાગે છે અને તેના ચહેરા પર એક વિચિત્ર ડર સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે.
3. શરીરમાંથી આવે છે દુર્ગંધ
શારીરિક ફેરફારોની વાત કરીએ તો, મૃત્યુના 24 કલાક પહેલા વ્યક્તિના શરીરમાંથી એક ખાસ પ્રકારની દુર્ગંધ આવવા લાગે છે. વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં આને શરીરના અંગો કામ કરવાનું બંધ કરે તેવું કહેવાય છે, પરંતુ ગરુડ પુરાણ આને યમદૂતોના આગમનનો સંકેત માને છે. આ સમયે વ્યક્તિના શ્વાસ ખૂબ જ ભારે થઈ જાય છે. તેની જીભ ધીમે-ધીમે ઉલટવા લાગે છે અને તાળવા સાથે ચોંટવાનો પ્રયાસ કરે છે. વ્યક્તિ પાણીના એક-એક ટીપા માટે તરસી જાય છે કારણ કે તેનું આખું ગળું અને મોઢું અંદરથી સુકાઈ જાય છે.
4. શરીર ઠંડું પડી જાય છે
અંતિમ સમયમાં વ્યક્તિની ભૂખ અને તરસ સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ જાય છે. તેનું શરીર ધીમે-ધીમે ઠંડું પડવા લાગે છે. સૌથી પહેલા પગના પંજા અને હાથ ઠંડા થાય છે અને ત્યારબાદ આ ઠંડક હૃદય સુધી પહોંચે છે.
5. યમરાજના દૂતો આવે છે નજરે
ગરુડ પુરાણ કહે છે કે જ્યારે આત્મા શરીર છોડવાની બિલકુલ નજીક હોય છે, ત્યારે તેને યમરાજના દૂતો નજરે પડવા લાગે છે. તેમને જોઈને વ્યક્તિ ખૂબ જ ડરી જાય છે અને તેની આંખો ઉપરની તરફ ખેંચાઈ જાય છે. આના તરત બાદ આત્મા સંપૂર્ણપણે શરીરને છોડીને પોતાની નવી સફર પર નીકળી જાય છે.
Disclaimer: આ માહિતી પરંપરાગત વાસ્તુ અને જ્યોતિષીય માન્યતાઓ પર આધારિત છે. જણાવેલા ઉપાયોની અસર અને પરિણામ વ્યક્તિ વિશેષની પરિસ્થિતિઓ, આસ્થા, સ્થાન તથા અન્ય પરિબળો મુજબ અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. આને સામાન્ય માહિતી તરીકે જુઓ અને કોઈ પણ પ્રકારના નિશ્ચિત પરિણામ કે લાભનો દાવો ન માનો.