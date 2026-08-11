/શું હોય છે અખંડ બીલીપત્ર? શિવલિંગ પર તેનું એક પાન ચઢાવવું કેમ માનવામાં આવે છે અત્યંત શુભ

શિવજીને અખંડ બીલીપત્ર જ ચઢાવવા જોઈએ, એ બધા જાણે છે. અખંડ બીલીપત્ર એટલે વગર કાપેલા-ફાટેલા બીલીપત્ર. પરંતુ અખંડ બીલીપત્રનું ઝાડ અલગ હોય છે. તેને તો ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ધાર્મિક માન્યતા છે કે, અખંડ બીલીપત્રનું જો એક પાન પણ શિવલિંગ પર અર્પણ કરી દેવામાં આવે તો મોટામાં મોટી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. પરંતુ આ ઝાડ દુર્લભ જ જોવા મળે છે.
શું હોય છે અખંડ બીલીપત્રનું ઝાડ?
અખંડ બીલીપત્રના ઝાડનો અર્થ એવું વૃક્ષ છે, જેમાં સામાન્ય બીલીપત્રની જેમ અલગ-અલગ ત્રણ પાંદડા જોડાયેલા હોતા નથી, પરંતુ નીચેથી ઉપર સુધી એક જ અખંડ અને મોટું પાન હોય છે. પરંતુ તેનો આકાર એવો હોય છે કે 3 પાંદડાઓની ઝાંખી સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર, આવા પાંદડાઓ અથવા વિશેષ રૂપોવાળા એક જ પાનને શિવલિંગ પર ચઢાવવું ખૂબ જ પવિત્ર અને શુભ માનવામાં આવે છે.
સામાન્ય બીલીપત્ર અને અખંડ બેલપત્રમાં તફાવત
સામાન્ય બીલીપત્રમાં ત્રણેય પાંદડા એક જ દાંડીથી જોડાયેલા હોય છે, પરંતુ એકબીજાથી અલગ-અલગ હોય છે, જ્યારે અખંડ બીલીપત્રમાં ત્રણેય પાંદડા એક જ પાનમાં જોડાયેલા હોય છે.
શિવ પુરાણમાં પણ છે અખંડ બીલીપત્રનું વર્ણન
અખંડ બીલીપત્રનો ઉલ્લેખ શિવ પુરાણમાં પણ મળે છે. શિવ પુરાણ અનુસાર અખંડ બીલીપત્ર શિવ પૂજામાં વિશેષ ફળદાયી અને મહાપુણ્ય આપનારું હોય છે. તેને સાચા મનથી શિવલિંગ પર અર્પણ કરવાથી દરેક ઈચ્છા પૂરી થવાની માન્યતા છે. એટલા માટે તેને મહા બિલ્વ પત્ર પણ કહેવામાં આવે છે.
અખંડ બીલીપત્ર કેવી રીતે ચઢાવવું?
શિવજીની વિધિ-વિધાનથી પૂજા કરો. તેના માટે પહેલા શિવલિંગ પર જળ ચઢાવો, પછી ગંગાજળ, દૂધ, દહીં, મધ વગેરે અર્પણ કરો. ત્યારબાદ બાદ સામાન્ય જળ ચઢાવો અને પછી સાચા મનથી અખંડ બીલીપત્રનું પાન અર્પણ કરો. તેની લીસી સપાટી શિવલિંગ તરફ હોવી જોઈએ. આના પર 'ૐ નમઃ શિવાય' મંત્ર લખીને પણ અર્પણ કરી શકો છો. જો પંચામૃત અભિષેક ન કરી શકો તો માત્ર જળ ચઢાવીને પણ અખંડ બીલીપત્ર અર્પણ કરી શકો છો. મહાદેવ ભક્તનો ભાવ જુએ છે.
આ વાતનું ખાસ રાખો ધ્યાન
અખંડ બીલીપત્રને ખૂબ જ શુભ અને ફળદાયી માનવામાં આવ્યું છે પરંતુ ધ્યાન રાખો કે તે કાપેલું-ફાટેલું ન હોય. ન તો તેમાં કીડા લાગેલા હોય કે ન તો અન્ય કોઈ પ્રકારની અશુદ્ધિ હોય. અખંડ બીલીપત્ર વગર કાપેલું-ફાટેલું, સાફ હોવું જોઈએ. તેને પાણીથી ધોઈને જ ચઢાવો.
(Disclaimer- અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ધાર્મિક માન્યતાઓ અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)