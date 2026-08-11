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શું હોય છે અખંડ બીલીપત્ર? શિવલિંગ પર તેનું એક પાન ચઢાવવું કેમ માનવામાં આવે છે અત્યંત શુભ

અખંડ બીલીપત્રનું ઝાડ ખૂબ જ ખાસ હોય છે. એવી માન્યતા છે કે, શ્રાવન મહિનામાં શિવલિંગ પર તેનું એક પાન પણ ચઢાવવામાં આવે તો દરેક ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. જાણો અખંડ બીલીપત્ર ચઢાવવાના નિયમો અને તેનાથી જોડાયેલી માન્યતાઓ વિશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 11, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:52 PM IST
શું હોય છે અખંડ બીલીપત્ર? શિવલિંગ પર તેનું એક પાન ચઢાવવું કેમ માનવામાં આવે છે અત્યંત શુભ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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