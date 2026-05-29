/Scorpio Blue Moon 2026: શું છે સ્કોર્પિયો બ્લુ મૂન? 31 મેથી આ 4 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત; આ દુર્લભ સંયોગ બનાવશે કરોડોપતિ!

Scorpio Blue Moon 2026: 31 મેના રોજ અધિક માસની પૂનમ છે, જેને પુરુષોત્તમ પૂનમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસે આકાશમાં સ્કોર્પિયો બ્લુ મૂનના દર્શન થશે. ચાલો જાણીએ સ્કોર્પિયો બ્લુ મૂન શું છે અને તે કઈ રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થશે.
Scorpio Blue Moon 2026: આગામી 31 મે 2026ની જેઠ અધિક પૂનમને 'સ્કોર્પિયો બ્લુ મૂન' નામ આપવામાં આવ્યું છે. તમારા મનમાં સવાલ થતો હશે કે આખરે આ 'સ્કોર્પિયો બ્લુ મૂન' શું છે અને શું તે દિવસે ચંદ્ર બ્લુ જોવા મળશે? તો તમને જણાવી દઈએ કે, જ્યારે પણ કોઈ એક જ મહિનામાં બે પૂનમ આવે છે, ત્યારે બીજી પૂનમને 'બ્લુ મૂન' કહેવામાં આવે છે. આ દિવસે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં હોવાથી તેને 'સ્કોર્પિયો બ્લુ મૂન' કહેવામાં આવી રહ્યો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, જેઠ અધિક પૂનમ પર સર્જાઈ રહેલો આ દુર્લભ સંયોગ 4 રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય બદલી નાખશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે 'સ્કોર્પિયો બ્લુ મૂન' વરદાન સમાન સાબિત થશે. તમારા લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. અચાનક ફસાયેલા નાણાં પાછા મળી શકે છે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થશે અને આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા ઘણી મજબૂત બનશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોનું નસીબ આ દુર્લભ સંયોગથી પલટાઈ જશે. ઓફિસમાં તમારા કામની ખૂબ જ પ્રશંસા થશે. પ્રમોશનની સાથે પગાર વધારાના પણ મજબૂત યોગ છે. પૈતૃક સંપત્તિને લગતો જૂનો વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે અને નવી નોકરીના સંકેતો મળી રહ્યા છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
આ 'બ્લુ મૂન' તમારા જીવનમાં ચમત્કારની જેમ કામ કરશે. તમારી નેતૃત્વ ક્ષમતા મજબૂત બનશે અને આ દરમિયાન તમે જે પણ નિર્ણય લેશો તેમાં સફળતા મળશે. રોકાણથી બમણો નફો થવાની શક્યતા છે. માં લક્ષ્મીની કૃપાથી તમારા દરેક કામ સફળ થશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં ખૂબ જ પ્રગતિ મળશે. અચાનક ધન પ્રાપ્તિના યોગ બનશે. જો તમે વિદેશ સાથે જોડાયેલો વેપાર કરી રહ્યા છો, તો તેમાં સારો નફો કમાવવામાં સફળ રહેશો. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભા થશે અને બેન્ક બેલેન્સમાં મોટો વધારો જોવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)