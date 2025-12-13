દિવસમાં આ સમયે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ ભૂલેચૂકે ન કરવા જોઈએ, જાણો શું છે પાઠના નિયમ?
હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ દરેક સંકટમાં સૌથી સરળ અને પ્રભાવી માધ્યમ ગણવામાં આવે છે. હનુમાન ચાલીસાના જાપ કરવા માટે પણ કેટલાક નિયમ બનાવવામાં આવ્યા છે. તો શું તમે તે જાણો છો?
હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ હિન્દુ ધર્મમાં અત્યંત ફળદાયી અને પ્રભાવશાળી ગણવામાં આવે છે. નિયમિત રીતે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં આવે તો બજરંગબલી પ્રસન્ન થાય એવું માનવામાં આવે છે અને વ્યક્તિના જીવનમાંથી ભય, રોગ, સંકટનો નાશ થાય છે. શનિની મહાદશા અને સાડાસાતીને દૂર કરવા માટે પણ હનુમાનજીની પૂજા કરવું લાભકારી ગણાય છે. જો કે શાસ્ત્રોમાં હનુમાન ચાલીસાના જાપ કરવા માટે પણ કેટલાક નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે. જન્મ અને મૃત્યુ બંને સમય અશુદ્ધ ગણવામાં આવે છે. આથી આ દરમિયાન મંત્ર જાપ અને સ્ત્રોત પાઠ કરવાથી બચવું જોઈએ. હનુમાન ચાલીસાના પાઠ માટે આ નિયમોનું પાલન કરવું ખુબ જરૂરી ગણવામાં આવે છે. ત્યારે એ જાણવું ખુબ જરૂરી છે કે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ ક્યારે કરવા જોઈએ અને ક્યારે ન કરવા જોઈએ.
હનુમાન ચાલીસાનો યોગ્ય સમય
મંગળવાર અને શનિવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કે સંધ્યા સમયે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા એ ખાસ કરીને ફળદાયી ગણાય છે. હનુમાન ચાલીસાના પાઠ નિયમોને ધ્યાને રાખીને કરવામાં આવે તો ભય, રોગ અને બાધાઓ દૂર થાય છે તથા જીવનમાં સકારાત્મક ઉર્જા પણ વધે છે.
હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ ક્યારે ન કરવા જોઈએ
બપોરના સમયે
બપોરના સમયે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા જોઈએ નહીં. બ્રહ્મ મુહૂર્ત, સૂર્યોદય કે સાંજનો સમય હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે બપોરના સમયે હનુમાનજી વિભીષણજીને આપવામાં આવેલા વચન મુજબ લંકા જતા રહે છે. જેના કારણે બપોરે હનુમાનજીની પૂજા કરવામાં આવતી નથી.
માસિક ધર્મ સમયે પાઠ
મહિલાઓએ માસિક ધર્મ સમયે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા જોઈએ નહીં. શાસ્ત્રોમાં તે અવસ્થાને શારીરિક અને માનસિક વિશ્રામનો સમય ગણવામાં આવ્યો છે. આ સમયગાળામાં પૂજા પાઠ અને મંત્ર જાપ કરવાની મનાઈ હોય છે.
મૃત્યુ સમયે પાઠ
કોઈના પણ મૃત્યુ બાદ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો જોઈએ નહીં. મૃત્યુ બાદ પરિવાર પર શોક અને સૂતકની સ્થિતિ હોય છે. આ સમય દરમિયાન ધાર્મિક ગ્રંથો મુજબ નિયમિ પૂજાપાઠ થોડા સમય માટે બંધ કરાય છે. શોકકાળ સમાપ્ત થયા બાદ અને શુદ્ધિ સંસ્કાર પછી જ પૂજા શરૂ કરવી જોઈએ.
બાળકના જન્મ સમયે
એ જ રીતે જ્યારે ઘરમાં કોઈ બાળકનો જન્મ થાય તો ત્યારે પણ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો જોઈએ નહીં. જન્મ બાદ થોડા દિવસ સુધી પરિવારમાં સૂતક હોય છે. આ સમય નવજાત અને માતાની દેખભાળ માટે હોય છે. આ સમયગાળામાં પૂજા પાઠને થોડા સમય માટે બંધ કરવા જોઈએ.
