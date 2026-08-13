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પદ્મનાભસ્વામી મંદિરના સાતમાં દરવાજાનું શું છે રહસ્ય, શું ખુલશે તો મહાપ્રલય આવી જશે?

કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં આવેલું પદ્મનાભ સ્વામી મંદિર એક ખુબ પ્રસિદ્ધ અને ઐતિહાસિક મંદિર છે. આ મંદિર ભગવાન વિષ્ણુના પદ્મનાભ સ્વામી સ્વરૂપ માટે જાણીતું છે. મંદિર પોતાના ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક મહત્વની સાથે સાથે અનેક રહસ્યો માટે પણ ચર્ચિત છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 13, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:38 PM IST
પદ્મનાભસ્વામી મંદિરના સાતમાં દરવાજાનું શું છે રહસ્ય, શું ખુલશે તો મહાપ્રલય આવી જશે?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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