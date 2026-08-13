/પદ્મનાભસ્વામી મંદિરના સાતમાં દરવાજાનું શું છે રહસ્ય, શું ખુલશે તો મહાપ્રલય આવી જશે?

ભારત દેશ એ અગણિત રહસ્યોથી ભરેલો દેશ છે. દેશના અનેક મંદિરો અત્યંત રોચક ઈતિહાસ ધરાવે છે. જેમાંનું એક મંદિર છે કેરળમાં આવેલું પદ્મનાભસ્વામી મંદિર. જો આ મંદિરનો સાતમો દરવાજો ખોલી નાખવામાં આવે તો? કેટલાક લોકોનું એવું માનવું છે કે આ સાતમા દરવાજો રહસ્યમયી છે અને જો તેને ખોલવાની કોશિશ કરવામાં આવે તો આખી દુનિયા માટે જોખમ પેદા થઈ શકે છે. કેરળની રાજધઆની તિરુવનંતપુરમમાં આવેલું પદ્મનાભ સ્વામી મંદિર પોતાની ભવ્યતા, વાસ્તુકળા અને અપાર સંપત્તિ માટે આખી દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ મંદિરની સૌથી વધુ ચર્ચા તેના બંધ પડેલા એક ભોયરા વિશે થતી રહે છે.
મંદિરનું ભોયરું રહસ્યમયી
મંદિરના ભોયરામાં રહેલા ખજાનાની શોધ બાદ આ મંદિર દુનિયાના સૌથી સમૃદ્ધ ધાર્મિક સ્થળોમાં ગણાવવા લાગ્યું. જો કે તેની સંપત્તિ કરતા પણ જો સૌથી વધુ આકર્ષિત કરતું હોય તો તે છે તેની સાથે જોડાયેલું રહસ્ય જેને લોકો મંદિરના સાતમા દરવાજા એટલે કે વોલ્ટ-બી સાથે જોડે છે.
એવું કહેવાય છે કે આ દરવાજા પાછળ શું છે, તે હજુ સુધી પૂરેપૂરી રીતે સ્પષ્ટ નથી. આ સંલગ્ન અનેક કહાનીઓ અને માન્યતાઓ સદીઓથી લોકો વચ્ચે પ્રચલિત છે. તો આખરે આ દરવાજાનું રહસ્ય શું છે? શું તેની પાછળ ફક્ત કોઈ ખજાનો છે કે પછી તેની સાથે જોડાયેલી કેટલીક એવી ધાર્મિક માન્યતાઓ છે જેમને આજે પણ લોકો રહસ્યમય ગણે છે?
ભગવાન વિષ્ણુ સાથે જોડાયેલી છે મંદિરની પૌરાણિક કથા
પદ્મનાભસ્વામી મંદિરના ઈતિહાસ અને સ્થાપના સંબંધિત અનેક પૌરાણિક કથાઓ પ્રચલિત છે. જેમાંથી એક કથા મમુજબ એક સંત રોજ શાલિગ્રામની પૂજા કરતા હતા. એક દિવસ એક નાનો બાળક તેમની પૂજામાં વિધ્ન નાખવા લાગ્યો. સંતે જ્યારે બાળકને તેનો પરિચય પૂછ્યો તો તેણે પોતાને વિષ્ણુ ભગવાનનો અવતાર ગણાવ્યો.
એવું કહેવાય છે કે બાળકે સંતને અનંતન કાડૂ નામના વનમાં જવા માટે કહ્યું, જ્યાં તેઓ ભગવાન વિષ્ણુના વિરાટ સ્વરૂપને જોઈ શકતા હતા. સંત જ્યારે ત્યાં પહોંચ્યા તો તેમને એક ઝાડ જોવા મળ્યું. એવી માન્યતા છે કે ઝાડ પડ્યા બાદ તે સ્થાન પર ભગવાન વિષ્ણુ અનંતનાગ પર શયન અવસ્થામાં પ્રગટ થયા. ભગવાનનું સ્વરૂપ એટલું તે વિશાળ હતું કે સંતે તેમને નાનું સ્વરૂપ ધારણ કરવા માટે વિનંતી કરી. ત્યારબાદ ભગવાને પોતાનો આકાર નાનો કર્યો અને તે સ્થળ પર મંદિરની સ્થાપના થઈ. આ કથાના કારણે ભગવાન વિષ્ણુના અનંતશયન સ્વરૂપને મંદિરની ધાર્મિક ઓળખનો મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો ગણવામાં આવે છે.
મંદિરનો ઈતિહાસ
પદ્મનાભસ્વામી મંદિર ભગવાન વિષ્ણુને સમર્પિત પ્રમુખ વૈષ્ણવ મંદિરોમાંથી એક છે. તેને વૈષ્ણવ પરંપરાના 108 દિવ્ય દેશમમાં પણ સામેલ કરાય છે. મંદિરની વાસ્તુકલામાં કેરળ અને દ્રવિડ શૈલીનો સુંદર મેળ જોવા મળે છે. મંદિરનું વર્તમાન સ્વરૂપ મુખ્ય રીતે ત્રાવણકોરના શાસક માર્તંડ વર્માના શાસનકાળ સાથે જોડાયેલો છે. 18મી સદીમાં તેમણે મંદિરનું પુર્નનિર્માણ કરાવ્યું હતું અને ત્રાવણકોર રાજ્યને ભગવાન પદ્મનાભને સમર્પિત કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેમણે પોતાને પદ્મનાભ દાસ એટલે કે ભગવાન પદ્મનાભના સેવક જાહેર કર્યા હતા. મંદિરની આસપાસની વાસ્તુકળા, નક્શીકામ, અને ધાર્મિક સંરચનાઓ દક્ષિણ ભારતીય મંદિર સ્થાપત્યની સમૃદ્ધ પરંપરાને દર્શાવે છે. મંદિરની પાસે આવેલા પદ્મતીર્થ કુલમ પણ તેની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઓળખનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે.
સાતમા દરવાજાનું શું રહસ્ય?
હવે મંદિરના સાતમા દરવાજા વિશે વાત કરીએ. જેણે પદ્મનાભસ્વામી મંદિરને દુનિયાભરમાં ચર્ચાનો વિષય બનાવી દીધુ. સામાન્ય રીતે વોલ્ટ-બીના નામથી તે ઓળખાય છે. અન્ય ભોંયરાઓથી અલગ વોલ્ટ બી વિશે લાંબા સમયથી ધાર્મિક અને કાનૂની વિવાદ રહ્યો છે. તેની અંદર શું છે, તેની આખી જાણકારી જાહેરમાં ઉપલબ્ધ નથી. જેના કારણે તેની સાથે અનેક પ્રકારની રહસ્યમયી કહાનીઓ અને લોકમાન્યતાઓ જોડાયેલી છે.
અનેક લોકવાયિકાઓમાં એવો દાવો કરાય છે કે આ દરવાજા પર સાપોની આકૃતિઓ બનેલી છે અને તેને ખોલવા માટે વિશેષ મંત્રોની જરૂર પડશે. કેટલીક માન્યતાઓમાં તેને નાગરાજ અને દિવ્ય શક્તિઓ સાથે પણ જોડવામાં આવે છે. જો કે આ દાવાઓ માટે કોઈ પ્રમાણિત વૈજ્ઞાનિક આધાર નથી. તેને મુખ્ય રીતે ધાર્મિક માન્યતાઓ અને લોકકથાઓની રીતે જોવું જોઈએ.
દરવાજો ખુલે તો આફતને આમંત્રણ મળે?
સાતમા દરવાજા વિશે સૌથી વધુ ડરામણી કહાનીઓ આ સવાલ સાથે જોડાયેલી છે. કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે જો આ દરવાજો જબરદસ્તીથી ખોલવામાં આવે તો ભયંકર આફત આવી શકે છે. કેટલીક લોકકથાઓમાં એટલે સુધી કહેવાય છે કે તેની પાછળ સમુદ્ર સુધી જનારી કોઈ ગુપ્ત સુરંગ છે અને દરવાજો ખુલતા પાણી મંદિરમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.
કેટલીક અન્ય કહાનીઓ તેને સાપો અને અલૌકિક શક્તિઓ સાથે પણ જોડે છે. એક અન્ય પ્રચલિત માન્યતા એવી પણ છે કે દરવાજો ખોલવા માટે વિશેષ ગરુડ મંત્રની જરૂર પડશે. પરંતુ આ દાવાઓની પુષ્ટિ કરનારું કોઈ વિશ્વસનીય વૈજ્ઞાનિક કે ઐતિહાસિક પ્રમાણ ઉપલબ્ધ નથી. આથી તેને તથ્ય તરીકે નહીં, પરંતુ મંદિર સાથે જોડાયેલી પ્રચલિત માન્યતાઓ અને રહસ્યમયી કથાઓ તરીકે જોવી જોઈએ.
પદ્મનાભસ્વામી મંદિરનો સાતમો દરવાજો આજે પણ એક એવી પહેલી છે કે જેના વિશે અનેક કહાનીઓ એક મુખેથી બીજા મુખે પ્રસરે છે અને એટલા જ સવાલો પણ ઊભા થતા હોય છે. શું તેની પાછળ કોઈ ઐતિહાસિક સંપત્તિ છૂપાયેલી છે, કોઈ ધાર્મિક રહસ્ય છે કે પછી ફક્ત એક બંધ ભોયરું છે? આ સવાલોના જવાબ તો આવનારો સમય જ કહી શકશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)