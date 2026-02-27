Dried Tulsi Plant: સુકાયેલા તુલસીના છોડનું શું કરવું, જાણો તેના વિશેની ધાર્મિક માન્યતા?
Dried Tulsi Plant: તમારા ઘરમાં રહેલો તુલસીનો છોડ ઘણીવાર સુકાઈ જાય છે. સૂકા તુલસીના છોડને ફેંકી દેવાનું યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. ચાલો જાણીએ કે સૂકા તુલસીના છોડનું શું કરવું.
Dried Tulsi Plant: તમારા ઘરમાં રહેલો તુલસીનો છોડ સુકાઈ જાય છે તો લોકો સૂકા તુલસીના છોડને ફેંકી દે છે. તુલસીનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ છે, તેથી તેને ફેંકી દેવું એ સારો વિચાર નથી. આ છોડ સુકાઈ ગયા પછી કચરામાં ફેંકી દેવો ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી અશુભ માનવામાં આવે છે.
સૂકા તુલસીનો ઉપયોગ
તમે સૂકા તુલસીના છોડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેના દાંડીને પાવડરમાં પીસીને તેનો તિલક (ચંદનની પેસ્ટ) તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો. તુલસીને તિલક (તુલસીની પેસ્ટ) તરીકે લગાવવાથી મનને શાંતિ મળે છે અને ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી તે શુભ માનવામાં આવે છે.
તુલસીને વિસર્જિત કરો
જો તુલસીનો છોડ સુકાઈ જાય અને તેના પાછા જીવંત થવાની કોઈ આશા ન હોય, તો તેને ફેંકી દેવાને બદલે તેને વિસર્જિત કરવું જોઈએ. તમે તુલસીના છોડને નદી, તળાવ અથવા વહેતા પાણીમાં વિસર્જિત કરી શકો છો.
નવો છોડ કેવી રીતે વાવવો
જો તમે તુલસીના છોડને ડૂબાડીને નવો છોડ વાવી રહ્યા છો, તો તમે તેને તે જ કુંડાવાળી જમીનમાં વાવી શકો છો. છોડ વાવતી વખતે "ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય" મંત્રનો જાપ કરો. આમ કરવું શુભ માનવામાં આવે છે.
તુલસીના છોડનું મહત્વ
તુલસીના છોડને અત્યંત શુભ અને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. તેને દેવી લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ અને ભગવાન વિષ્ણુનું પ્રિય માનવામાં આવે છે. તેને ઘરમાં લગાવવાથી, તેને પાણી અર્પણ કરવાથી અને દીવો પ્રગટાવવાથી ધન અને સમૃદ્ધિમાં વધારો થાય છે અને ઘરમાં સુખ અને શાંતિ આવે છે. તેના આધ્યાત્મિક મહત્વની સાથે, તેનું વૈજ્ઞાનિક મહત્વ પણ છે. તુલસીનો છોડ જીવાણુનાશક છે અને હાનિકારક જંતુઓનો નાશ કરે છે. તેને ઘરમાં લગાવવો અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે.
