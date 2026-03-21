ભગવાન કલ્કિ ભારતમાં ક્યાં અને ક્યારે જન્મ લેશે? કલ્કિ પુરાણ વર્ણવી છે કળિયુગના અંતની કહાની
Kalki Avtar: લોકોને એ વાતની ખુબ આતુરતા છે કે વિષ્ણુ ભગવાન કલ્કિ અવતાર સ્વરૂપે પૃથ્વી પર ક્યારે અવતરશે? પુરાણો મુજબ ભગવાન કલ્કિ એક સફેદ ઘોડા પર સવાર હશે અને તેમના હાથમાં તલવાર હશે. જેઓ પાપીઓનો નાશ કરીને ફરીથી ધર્મની સ્થાપના કરી દુનિયામાં સતયુગની શરૂઆત કરશે.
ભગવાન કલ્કિ વિશે અનેક ચર્ચાઓ થતી રહે છે કે તેઓ ક્યારે જન્મ લેશે. આ અવતાર વિષ્ણુ ભગવાનના 10મા અવતારને સમર્પિત છે. ભગવાન વિષ્ણુ સંસારના પાલનહાર ગણાય છે. શાસ્ત્રો મુજબ ધરતી પર જ્યારે પાપ વધે છે અને ધર્મને નુકસાન પહોંચે છે ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ કોઈને કોઈ અવતાર સ્વરૂપે પૃથ્વી પર આવે છે. શાસ્ત્રો પ્રમાણે ભગવાન વિષ્ણુના દસ અવતાર છે. જેમાંથી નવ અવતરી ચૂક્યા છે. હવે દસમો અવતાર કળિયુગના અંતમાં અવતરશે. જેને કલ્કિ અવતાર કહે છે. ભગવાન કલ્કિના જન્મને લઈને શાસ્ત્રોમાં ઘણી વાત કરવામાં આવી છે.
ક્યારે થશે ભગવાન કલ્કિનો જન્મ?
શાસ્ત્રો મુજબ ભગવાન કલ્કિનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશના સંભલ નામના સ્થાને થશે એવું કહેવાયું છે. તેમનો જન્મ શ્રાવણ મહિનાની શુકલ પક્ષની પંચમી તિથિના દિવસે એક બ્રાહ્મણ પરિવારમાં થશે. તેમના પિતા ભગવાન વિષ્ણુના પરમ ભક્ત હશે અને તેઓ વેદ પુરાણોના જાણકાર હશે. પુરાણો મુજબ ભગવાન કલ્કિ એક સફેદ ઘોડા પર સવાર થશે અને તેમના હાથમાં તલવાર હશે. ભગવાન કલ્કિ પાપીઓનો નાશ કરીને ધર્મની પુર્નસ્થાપના કરશે.
ક્યારે થશે દસમા અવતારનો જન્મ?
એવી માન્યતા છે કે કળિયુગનો સમયગાળો 4,32,000 વર્ષનો છે. કળિયુગની શરૂઆત 3102 ઈસા પૂર્વ થઈ ચૂકી છે જેનો હાલ પ્રથમ તબક્કો ચાલુ છે અને અત્યાર સુધી લગભગ 5126 વર્ષ વીતી ચૂક્યા છે. એટલે કે હજુ ભગવાન વિષ્ણુના કલ્કિ અવતારમાં 4 લાખ 24 હજાર 875 વર્ષ બાકી છે.
કેમ થશે આ અવતાર?
શાસ્ત્રો મુજબ સમય વીતવાની સાથે સાથે કળિયુગમાં પાપ અને અધર્મ વધી જશે. લોકો વડીલો, વૃદ્ધો અને માતા પિતાનો આદર સત્કાર કરશે નહીં. શિષ્યો ગુરુનું સન્માન નહીં કરે અને ધર્મના રસ્તેથી લોકો ભટકી જશે. આવામાં જ્યારે ધરતી પરથી ધર્મ સંપૂર્ણ રીતે ખતમ થવા પર હશે ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ કલ્કિ અવતારમાં અવતરશે. તેઓ પાપીઓ અને રાક્ષસોનો નાશ કરશે અને સતયુગની શરૂઆત કરશે. જ્યાં ફરીથી સચ્ચાઈ, ધર્મ અને પ્રેમનું વાતાવરણ હશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી શાસ્ત્રો પુરાણો, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
