ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

શનિદેવ ક્યારે આપે છે છપ્પનફાડ ધન? ક્યારે કરાવે છે નુકસાન; કુંડળીમાં છુપાયેલો છે આ રહસ્યો

Shani in Kundali: વૈદિક જ્યોતિષમાં શનિદેવ આપણા કર્મો અનુસાર જીવનમાં ધન અને કષ્ટ બંને આપી શકે છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે, શનિ ક્યારે આપશે અપાર ધન અને ક્યારે કરાવશે આર્થિક નુકસાન? આવો જાણીએ, કુંડળીમાં શનિ ક્યારે અનુકૂળ હોય છે અથવા ક્યારે અશુભ?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:19 AM IST

Shani in Kundali: વૈદિક જ્યોતિષમાં શનિદેવનું મહત્વ અત્યંત વધારે માનવામાં આવે છે. શનિ આપણા કર્મો અનુસાર જીવનમાં સારા-ખરાબ અનુભવો આપે છે. કુંડળીમાં શનિનું યોગ્ય સ્થાન આપણી આર્થિક સ્થિતિ, નોકરી અને વ્યવસાય પર સીધો અસર કરે છે. શનિ મનુષ્યના કર્મો અને પ્રયાસો અનુસાર ધનનો લાભ કે હાનિ કરાવે છે. જો શનિ કુંડળીમાં અનુકૂળ હોય, તો તે લાંબા ગાળામાં સ્થાયી અને અપાર ધન આપે છે. વળી, નકારાત્મક પ્રભાવ હોવા પર શનિ લાંબા સમય સુધી આર્થિક કષ્ટ આપી શકે છે. આવો જાણીએ, શનિદેવ ક્યારે આપે છે અપાર ધન, ક્યારે કરાવે છે નુકસાન?

શનિથી ક્યારે થાય છે ધન હાનિ?

અશુભ ભાવમાં શનિ: જો શનિ કુંડળીમાં એવા ઘરમાં હોય જે ધન, આવક અથવા સંપત્તિ માટે અશુભ માનવામાં આવે છે.

સૂર્ય સાથે યુતિ: જ્યારે શનિ સૂર્ય સાથે સ્થિત હોય છે, તો આર્થિક મોરચે મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે.

સાડાસાતી અથવા ઢૈયાનો અસર: શનિની આ અવધિમાં વ્યક્તિને પૈસાની હાનિ અથવા માનસિક તણાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

ખોટો રત્ન પહેરવો: સલાહ વિના નીલમ અથવા અન્ય શનિ રત્ન પહેરવાથી પણ આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે.

આ પરિસ્થિતિઓમાં શનિ જીવનમાં મુશ્કેલી અને આર્થિક સંઘર્ષ લાવે છે, પરંતુ તે આપણને સંયમ અને મહેનતની શીખ પણ આપે છે.

શનિથી ક્યારે થાય છે ધન લાભ?

અનુકૂળ ભાવમાં શનિ: જો શનિ કુંડળીમાં ત્રીજા, છઠ્ઠા કે 11મા ભાવમાં બેઠા હોય, તો આર્થિક લાભની સંભાવના વધી જાય છે.

ઉચ્ચનો શનિ: ઉચ્ચ રાશિમાં સ્થિત શનિ સ્થિર અને સ્થાયી સંપત્તિ આપે છે.

સકારાત્મક યોગ: જ્યારે શનિ મજબૂત અને શુભ ગ્રહો સાથે હોય, તો નોકરી, વેપાર અને રોકાણમાં ફાયદો થાય છે.

તમને જણાવી દઈએ કે કુંડળીમાં શનિ ગ્રહ સ્થિત હોવાથી અને તેના અનુકૂળ પ્રભાવથી વ્યક્તિમાં ધૈર્ય, સંયમ અને દૂરંદેશીતા આવે છે. આ જ ગુણ આર્થિક સફળતા અપાવે છે.

શનિદેવ માટે ધન સંબંધિત કરો આ ઉપાયો 

નોકરીમાં લાભ: શનિવારે પીપળાના વૃક્ષ નીચે સરસવનો ચોમુખી દીવો પ્રગટાવો. વૃક્ષની ત્રણ વખત પરિક્રમા કરો અને શનિ બીજ મંત્રનો જાપ કરો. આનાથી નોકરીમાં સ્થિરતા અને પદોન્નતિ મળે છે. |

વ્યવસાયમાં લાભ: સૂર્યોદય પહેલાં પીપળાના વૃક્ષમાં જળ ચઢાવો. સાંજે તે જ સ્થાને એકમુખી દીવો પ્રગટાવીને શનિ ચાલીસાનો પાઠ કરો. આનાથી વેપારમાં વૃદ્ધિ અને નાણાકીય લાભ થાય છે. 

ધન બચત: દર મહિને તમારી આવકનો નાનો ભાગ સરસવનું તેલ અથવા કાળી દાળનું દાન કરો. લોખંડનો સિક્કો કાળા કપડામાં બાંધીને અંધારા ખૂણામાં રાખો. આનાથી પૈસાની હાનિ ઓછી થાય છે અને બચતમાં મદદ મળે છે. |

Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ધાર્મિક શાસ્ત્રની માન્યતાઓ પર આધારિત છે તથા ફક્ત સૂચના માટે આપવામાં આવી રહી છે. Zee 24 Kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

