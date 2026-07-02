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જ્યારે મહાબલી હનુમાનજીને પણ સ્વીકારવી પડી હતી હાર! જાણો એ ૩ મહાયોદ્ધાઓ વિશે

ધાર્મિક ગ્રંથો અનુસાર, જેમને પરમ શક્તિશાળી અને અજેય માનવામાં આવે છે એવા પવનપુત્ર હનુમાનજીને પણ મચ્છીન્દ્રનાથ, મેઘનાદ અને ભગવાન રામના પુત્રો લવ-કુશ સામે કેટલીક ખાસ પરિસ્થિતિઓમાં ઝૂકવું પડ્યું હતું અથવા જાતે હાર સ્વીકારવી પડી હતી. જાણો કેમ હનુમાનજીએ આ નિર્ણય લીધો હતો. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 02, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:18 PM IST
જ્યારે મહાબલી હનુમાનજીને પણ સ્વીકારવી પડી હતી હાર! જાણો એ ૩ મહાયોદ્ધાઓ વિશે

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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