/જ્યારે મહાબલી હનુમાનજીને પણ સ્વીકારવી પડી હતી હાર! જાણો એ ૩ મહાયોદ્ધાઓ વિશે

પવનપુત્ર હનુમાનજી અંગે ધાર્મિક ગ્રંથોમાં અનેક વસ્તુઓ લખાયેલી છે. હનુમાનજીના બળ અને શક્તિના અનેક વર્ણનો ગ્રંથોમાં છે, હનુમાનજી રામના પરમભક્ત હતા. રામ-રાવણ યુદ્ધ દરમિયાન મોટા-મોટા રાક્ષસો પણ એમની સામે ટકી શક્યા ન હતા. જેઓની એક ગદા એમની વિરતા માટે પૂરતી હતી. રામાયણની કથાઓમાં પવનપુત્ર હનુમાનજીને સૌથી શક્તિશાળી અને અજેય માનવામાં આવ્યા છે. રામના ભાઈ લક્ષ્મણને બચાવવા જડીબુટ્ટી માટે આખો પર્વત ઉઠાવીને લાવ્યા હતા. એમને મહાભારતમાં પણ ભીમની તાકાતનો પરચો લીધો હોવાનું મનાય છે.
પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ખુદ બજરંગબલી સામે ત્રણ વખત એવી પરિસ્થિતિઓ ઉભી થઈ હતી કે, એમને હાર સ્વીકારવી પડી હતી અથવા ઝૂકવું પડ્યું હતું? પૌરાણિક કથાઓમાં આવા ત્રણ મહાયોદ્ધાઓનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે, જેમની સામે હનુમાનજીની અજેય શક્તિ પણ કામ આવી ન હતી.
૧. તપસ્વી મચ્છીન્દ્રનાથ
પહેલી વાર્તા મહાન સંત અને તપસ્વી મચ્છીન્દ્રનાથજીની છે. એકવાર તેઓ ભગવાન રામની ભક્તિમાં લીન થઈને રામેશ્વરમ નજીક સમુદ્રમાં સ્નાન કરી રહ્યા હતા. ત્યારે હનુમાનજીએ એક વાનરનું રૂપ ધારણ કરીને તેમની પરીક્ષા લેવાનું વિચાર્યું હતું.
હનુમાનજીએ પોતાની તાકાતનો પરચો દેખાડીને ત્યાં જોરદાર વરસાદ શરૂ કરી પોતે ગુફા બનાવવાનો નાટક કરવા લાગ્યા હતા. મચ્છીન્દ્રનાથ જીએ જ્યારે તેમને ટોકતા જ્ઞાન આપ્યું તો હનુમાનજીએ તેમની પાસે શક્તિનો પુરાવો માંગી યુદ્ધનો પડકાર ફેંકી દીધો હતો.
બંને વચ્ચે એ સમયે ભયાનક યુદ્ધ થયું, પરંતુ મચ્છીન્દ્રનાથ જીની મંત્ર અને યોગ શક્તિ આગળ હનુમાનજીનો દરેક પ્રહાર સફળ થયો ન હતો. અંતમાં વાયુદેવની મધ્યસ્થતા બાદ આ યુદ્ધ અટક્યું અને અહીં હનુમાનજીની હાર માનવામાં આવી હતી. આ કથા નાથ સંપ્રદાયના ગ્રંથો અને પૌરાણિક વાર્તાઓમાં બહુ પ્રચલિત છે. આમાં હનુમાનજી પોતે એક વાનરનું રૂપ લઈને મચ્છીન્દ્રનાથ (જેઓ ભગવાન શિવના અંશ ગણાય છે) ની પરીક્ષા લેવા ગયા હતા. જોકે, આ કોઈ દ્વેષપૂર્ણ યુદ્ધ નહોતું પણ એક લીલા (પરીક્ષા) હતી, અને અંતમાં વાયુદેવે આવીને બધું શાંત પાડ્યું હતું.
૨. ઇન્દ્રજીત સાથે લડાઈ
બીજી ઘટના રાવણના સૌથી શક્તિશાળી પુત્ર મેઘનાદ એટલે કે ઇન્દ્રજીત સાથે જોડાયેલી છે. જ્યારે હનુમાનજી માતા સીતાની શોધમાં લંકા પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે ત્યાંની અશોક વાટિકાને સંપૂર્ણપણે તબાહ કરી દીધી હતી.
એટલું જ નહીં, તેમણે રાવણના નાના પુત્ર અક્ષય કુમારનો વધ પણ કરી દીધો હતો. જેથી ગુસ્સે ભરાયેલા રાવણે પોતાના સૌથી પરાક્રમી પુત્ર મેઘનાદને હનુમાનજીને બંદી બનાવવા માટે મોકલ્યો હતો. યુદ્ધમાં જ્યારે મેઘનાદનું કોઈ પણ અસ્ત્ર કામ ન આવ્યું, ત્યારે તેણે હનુમાનજી પર સીધું બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાવ્યું હતું.
હનુમાનજીને બ્રહ્માજી પાસેથી વરદાન હોવાથી આ અસ્ત્ર તેમનું કંઈ બગાડી શકે તેમ ન હતું. પરંતુ બ્રહ્માસ્ત્રનું માન રાખવા માટે હનુમાનજીએ પોતે જ તેના બંધનમાં બંધાવાનું સ્વીકાર્યું હતું. આમ ટેકનિકલ રીતે જોવામાં આવે તો અહીં મેઘનાદ તેમને રોકવામાં સફળ રહ્યો હતો.
૩. લવ અને કુશ
ત્રીજી અને સૌથી ભાવુક કરી દેનારી વાર્તા ભગવાન શ્રીરામના પોતાના પુત્રો લવ અને કુશની છે. આ વાત એ સમયની છે જ્યારે લંકા વિજય બાદ અયોધ્યામાં શ્રીરામે અશ્વમેઘ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું હતું.
યજ્ઞનો ઘોડો સમગ્ર દેશમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો હતો, જેને મહર્ષિ વાલ્મિકીના આશ્રમમાં રહી રહેલા બાળક લવ અને કુશે પકડી લીધો હતો. ઘોડાને છોડાવવા માટે શ્રીરામની આખી સેના ત્યાં પહોંચી ગઈ.
લવ-કુશના પરાક્રમ સામે લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન જેવા મહાન યોદ્ધાઓ પણ હારી ગયા. જ્યારે પરિસ્થિતિ વધારે ખરાબ થઈ ત્યારે ખુદ હનુમાનજી, ભરત અને સુગ્રીવ સાથે યુદ્ધના મેદાનમાં ઉતર્યા હતા.
મેદાનમાં જ્યારે હનુમાનજીએ આ બંને નાના બાળકોનું અદ્ભુત પરાક્રમ જોયું, તો તેમને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. તેમણે સત્ય જાણવા માટે પોતાની આંખો બંધ કરી અને ધ્યાન લગાવ્યું. તો તેમને તરત જ ખબર પડી ગઈ કે આ બંને બાળકો કોઈ સાધારણ બાળકો નથી, પરંતુ પ્રભુ શ્રીરામ અને માતા સીતાના જ અંશ છે.
આ જાણ્યા પછી હનુમાનજી માટે પોતાના જ પ્રભુના બાળકો પર હાથ ઉપાડવો અશક્ય હતો. તેમણે યુદ્ધ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો અને શાંત થઈને ઊભા રહી ગયા. આ સમયે લવ અને કુશે તેમના પર ઘણા પ્રહારો કર્યા, પરંતુ હનુમાનજીએ વળતો પ્રહાર કર્યા વિના બધું જ સહન કરી લીધું અને પ્રેમપૂર્વક હાર સ્વીકારી લીધી હતી.
Disclaimer: આ માહિતી પરંપરાગત ધાર્મિક અને પૌરાણિક માન્યતાઓ પર આધારિત છે. આ માત્ર સામાન્ય માહિતીના સંદર્ભમાં રજૂ કરવામાં આવી છે. 'ઝી ૨૪ કલાક' આ એકપણ બાબતની પુષ્ટિ કરતું નથી.