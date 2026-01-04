વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો કયા ભારતીય સંતને માને છે પોતાના ગુરુ, નિધન પર દેશે રાખ્યો હતો શોક
Nicolas Maduro India Connection: બસ ચલાવવાથી લઈને વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ બનવા સુધી, નિકોલસ માદુરોનું જીવન વિરોધાભાસોથી ભરેલું રહ્યું છે. તેઓ ભારતીય સંતના ભક્ત છે. માદુરોની ઓફિસમાં તેમનો એક ફોટો પણ છે.
Nicolas Maduro India Connection: શનિવારે સવારે, વેનેઝુએલા અમેરિકન હુમલાઓથી હચમચી ગયું. અમેરિકાએ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્નીને બંધક બનાવી લીધા. બાદમાં, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી અને જાહેરાત કરી કે શાંતિ સ્થાપિત ન થાય ત્યાં સુધી અમેરિકા વેનેઝુએલા પર શાસન ચાલુ રાખશે.
કાનૂની પૂછપરછનો સામનો કરવો પડશે
હાલના અહેવાલો અનુસાર, માદુરોને અમેરિકા લાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેમને કાનૂની પૂછપરછનો સામનો કરવો પડશે. યુએસ વહીવટીતંત્ર અનુસાર, નિકોલસ માદુરો પર ડ્રગ હેરફેર અને સંગઠિત ગુના સંબંધિત અનેક ગંભીર આરોપોનો સામનો કરવો પડે છે.
બસ ચલાવવાથી લઈને રાષ્ટ્રપતિ સુધીની સફર
વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોનું જીવન સામાન્યથી ઘણું દૂર છે. કારાકાસની શેરીઓમાં બસ ચલાવવાથી લઈને, તેઓ ઝડપથી વેનેઝુએલાના રાજા બન્યા. તેમને ભારતીય આધ્યાત્મિક ગુરુ સત્ય સાંઈ બાબાના અનુયાયી કહેવામાં આવે છે.
એક ફોટો આજે પણ અસ્તિત્વમાં
લગભગ 20 વર્ષ પહેલાં, જ્યારે માદુરો આંધ્રપ્રદેશના પુટ્ટપર્થીમાં પ્રશાંતી નિલયમ ગયા હતા, ત્યારે તેઓ ફ્લોર પર બેસીને સાંઈ બાબાના પ્રવચનો સાંભળતા હતા, જેનો એક ફોટો આજે પણ અસ્તિત્વમાં છે. સત્ય સાંઈ બાબાનો એક ફોટો, અન્ય ક્રાંતિકારી નેતાઓ સાથે, વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયમાં પણ લટકાવેલો છે.
માદુરો સંત સાંઈ બાબાના કટ્ટર ભક્ત
આ સૂચવે છે કે નિકોલસ માદુરો સાંઈ બાબાના કટ્ટર ભક્ત છે. માદુરો પોતે શાકાહારી બન્યા હતા. 2011 માં જ્યારે સાંઈ બાબાનું અવસાન થયું, ત્યારે માદુરોએ વેનેઝુએલામાં રાષ્ટ્રીય શોકનો દિવસ જાહેર કર્યો.
ગુરુની શતાબ્દીની પણ ઉજવણી
23 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ, માદુરોએ તેમના ગુરુની શતાબ્દી પણ ઉજવી. તેમણે એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું, જેમાં સાંઈ બાબાને "પ્રકાશનું મૂર્ત સ્વરૂપ" ગણાવ્યું અને લખ્યું, "આપણે મળ્યા ત્યારથી જ હું તેમને હંમેશા યાદ કરું છું. આ મહાન શિક્ષકનું જ્ઞાન હંમેશા આપણને રોશન કરે છે.
