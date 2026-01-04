Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો કયા ભારતીય સંતને માને છે પોતાના ગુરુ, નિધન પર દેશે રાખ્યો હતો શોક

Nicolas Maduro India Connection: બસ ચલાવવાથી લઈને વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ બનવા સુધી, નિકોલસ માદુરોનું જીવન વિરોધાભાસોથી ભરેલું રહ્યું છે. તેઓ ભારતીય સંતના ભક્ત છે. માદુરોની ઓફિસમાં તેમનો એક ફોટો પણ છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 04, 2026, 03:14 PM IST

Trending Photos

વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો કયા ભારતીય સંતને માને છે પોતાના ગુરુ, નિધન પર દેશે રાખ્યો હતો શોક

Nicolas Maduro India Connection: શનિવારે સવારે, વેનેઝુએલા અમેરિકન હુમલાઓથી હચમચી ગયું. અમેરિકાએ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્નીને બંધક બનાવી લીધા. બાદમાં, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી અને જાહેરાત કરી કે શાંતિ સ્થાપિત ન થાય ત્યાં સુધી અમેરિકા વેનેઝુએલા પર શાસન ચાલુ રાખશે.

કાનૂની પૂછપરછનો સામનો કરવો પડશે

Add Zee News as a Preferred Source

હાલના અહેવાલો અનુસાર, માદુરોને અમેરિકા લાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેમને કાનૂની પૂછપરછનો સામનો કરવો પડશે. યુએસ વહીવટીતંત્ર અનુસાર, નિકોલસ માદુરો પર ડ્રગ હેરફેર અને સંગઠિત ગુના સંબંધિત અનેક ગંભીર આરોપોનો સામનો કરવો પડે છે.

બસ ચલાવવાથી લઈને રાષ્ટ્રપતિ સુધીની સફર

વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોનું જીવન સામાન્યથી ઘણું દૂર છે. કારાકાસની શેરીઓમાં બસ ચલાવવાથી લઈને, તેઓ ઝડપથી વેનેઝુએલાના રાજા બન્યા. તેમને ભારતીય આધ્યાત્મિક ગુરુ સત્ય સાંઈ બાબાના અનુયાયી કહેવામાં આવે છે.

એક ફોટો આજે પણ અસ્તિત્વમાં

લગભગ 20 વર્ષ પહેલાં, જ્યારે માદુરો આંધ્રપ્રદેશના પુટ્ટપર્થીમાં પ્રશાંતી નિલયમ ગયા હતા, ત્યારે તેઓ ફ્લોર પર બેસીને સાંઈ બાબાના પ્રવચનો સાંભળતા હતા, જેનો એક ફોટો આજે પણ અસ્તિત્વમાં છે. સત્ય સાંઈ બાબાનો એક ફોટો, અન્ય ક્રાંતિકારી નેતાઓ સાથે, વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયમાં પણ લટકાવેલો છે.

માદુરો સંત સાંઈ બાબાના કટ્ટર ભક્ત

આ સૂચવે છે કે નિકોલસ માદુરો સાંઈ બાબાના કટ્ટર ભક્ત છે. માદુરો પોતે શાકાહારી બન્યા હતા. 2011 માં જ્યારે સાંઈ બાબાનું અવસાન થયું, ત્યારે માદુરોએ વેનેઝુએલામાં રાષ્ટ્રીય શોકનો દિવસ જાહેર કર્યો.

ગુરુની શતાબ્દીની પણ ઉજવણી

23 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ, માદુરોએ તેમના ગુરુની શતાબ્દી પણ ઉજવી. તેમણે એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું, જેમાં સાંઈ બાબાને "પ્રકાશનું મૂર્ત સ્વરૂપ" ગણાવ્યું અને લખ્યું, "આપણે મળ્યા ત્યારથી જ હું તેમને હંમેશા યાદ કરું છું. આ મહાન શિક્ષકનું જ્ઞાન હંમેશા આપણને રોશન કરે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Venezuela PresidentNicolas MaduroVenezuelaVenezuela President Nicolas MaduroUS VenezuelaSathya Sai BabaUS strikes on VenezuelaNicolas Maduro Life JourneyNicolas Maduro US ControversyUS Venezuela conflictNicolas Maduro India ConnectionGujarati News

Trending news