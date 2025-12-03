Gupt Daan: મંદિરમાં આ વસ્તુઓનું ગુપ્તદાન કરવું સૌથી શુભ, મોટામાં મોટું સંકટ પણ આ દાનથી ટળી જાય, ભાગ્યનો સાથ મળવા લાગશે
Importance of Gupt Daan: હિંદુ ધર્મમાં દાનનું વિશેષ મહત્વ છે. તેમાં પણ જો તમે મંદિરમાં કેટલીક વસ્તુઓ ગુપ્ત રીતે દાન કરો છો તો તેનાથી તમારું ભાગ્ય બદલી જાય છે. આજે તમને આવી જ વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેનું દાન કરવાથી ભાગ્ય પલટી મારે છે.
Importance of Gupt Daan: ઘણી વખત જીવનમાં એવી પરિસ્થિતિ આવે જ્યારે લાગે કે જીવનમાં અંધકાર છવાઈ ગયો છે. ચારે તરફથી મુસીબતો ઘેરી વળે છે. આ સ્થિતિમાં ભગવાન એકમાત્ર સહારો હોય છે. આવા સમયે ભગવાન વિશ્વાસ રાખીને કેટલાક ઉપાય કરવામાં આવે તો ભાગ્ય પલટી મારી શકે છે. આવો જ એક ઉપાય છે મંદિરમાં ગુપ્ત દાન કરવાનો.
ગુપ્ત દાન જીવનની મોટામાં મોટી મુસીબતને પણ ટાળી શકે છે. બસ ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ વસ્તુનું દાન કરવાનું હોય છે. શાસ્ત્રો અનુસાર લોકોને જણાવી જણાવીને કોઈ વસ્તુ આપવામાં આવે તો તેનું મહત્વ રહેતું નથી. ગુપ્ત રીતે દાન કરવામાં આવે તે અનેક ગણું વધારે ફળ આપે છે. આજે તમને એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેનું ગુપ્ત દાન મંદિરમાં કરવાથી જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ વધવા લાગે છે.
મંદિરમાં કઈ વસ્તુઓનું ગુપ્ત દાન કરવું
આસન
જો તમે કોઈ મંદિરમાં આસનનું ગુપ્ત દાન કરો છો તો તે શુભ ફળ આપે છે. આ દાન એવું છે જેનું પુણ્ય ફળ તમને લાંબા સમય સુધી મળે છે. તમે દાન કરેલા આસન પર જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ બેસીને પૂજા કરે છે તો તેનું થોડું ફળ તમને પણ મળે છે.. આસનનું ગુપ્તદાન કરવું હોય તો ગુરૂવારનો દિવસ શ્રેષ્ઠ ગળાય છે. તેનાથી સુખ સમૃદ્ધિ અને સૌભાગ્ય વધે છે.
પૂજા સામગ્રી
મંદિરમાં પૂજા માટેની સામગ્રીનું ગુપ્તદાન પણ લાભ કરાવે છે. પૂજા સામગ્રી ગુપ્ત રીતે દાન કરવાથી ગુરુ ગ્રહ મજબૂત થાય છે અને શુભ ફળ આપે છે.
તાંબાનો લોટો
ભગવાન શંકરના મંદિરમાં જળાભિષેક માટે લોકો તાંબાના લોટાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. શિવજીને જળ ચઢાવવાનો તાંબાનો લોટો મંદિરમાં દાન કરવાથી પણ મનોકામના પૂર્ણ થાય છે અને જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિ વધે છે.
માચીસ
મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુ આવીને દીવો, અગરબત્તી, ધૂપ કરવા માટે માચીસનો ઉપયોગ પણ કરતા હોય છે. ઘણા લોકો મંદિરમાં રાખેલી માચીસ પોતાની સાથે લઈ લેતા હોય છે પરંતુ આમ કરવાથી બચવું. કારણ કે જો તમે મંદિરમાં ગુપ્ત રીતે માચીસનું દાન કરો છો તો તે ભાગ્ય બદલી શકે છે. માચીસનું દાન હનુમાનજીના મંદિરમાં કરવું સૌથી ઉત્તમ ગણાય છે.. મંગળવાર અને શનિવારના દિવસે માચીસનું દાન કરવાથી લાભ થાય છે.
ઘી
મંદિરમાં પૂજા આરતી માટે ઘીનો ઉપયોગ થાય છે. જો આ ઘી તમે ગુપ્ત રીતે મંદિરમાં દાન કરો છો તો તેનાથી તમારું ભાગ્ય પલટી શકે છે. ઘીનું દાન કરવા માટે ગુરૂવારનો દિવસ ઉત્તમ ગણાય છે. આ સિવાય તમે રવિવારે પણ મંદિરમાં ઘીનું દાન કરી શકો છો.
