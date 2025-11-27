Shani Sade Sati 2026: વર્ષ 2026 માં કઈ રાશિઓને નડશે શનિની પનૌતી, જાણો કઈ રાશિ પર કેવી થશે અસર
Shani Sade Sati 2026: વર્ષ 2026 માં શનિની ચાલમાં કેવા ફેરફાર થશે અને શનિના ગોચરથી કઈ રાશિના લોકો પર સાડેસાતીનો પ્રભાવ પડશે આજે તમને જણાવીએ. આવનાર વર્ષમાં કઈ રાશિ પર શનિનો કેવો પ્રભાવ પડશે અને તેનાથી બચવા શું કરવું તે પણ જાણીએ.
Shani Sade Sati 2026: વર્ષ 2026 શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. નવું વર્ષ લોકોમાં નવી ઉમંગ, નવો ઉત્સાહ અને નવી આશાઓ સાથે આવે છે દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે કે તેનો આવનારો સમય સારો રહે. લોકોના મનમાં આવનારું વર્ષ કેવું જશે તે જાણવાનો ઉત્સાહ પણ હોય છે. ખાસ તો લોકો પોતાની રાશિ પર શનિની સાડાસાતી અને ઢૈયાની કેવી અસર થશે તે જાણવા ઇચ્છતા હોય છે.
શનિની પનોતી લોકોના જીવનમાં ઉથલપાથલ સર્જી શકે છે તેથી લોકો એ જાણવા ઇચ્છતા હોય છે કે આવનારા વર્ષોમાં તેમના પર શનિનો કેવો પ્રભાવ પડશે. તો ચાલો આજે તમને પણ જણાવીએ વર્ષ 2026 માં શનિની સાડાસાતી અને ઢૈયાની કઈ રાશિ પર કેવી અસર પડશે. સાથે જ જાણીએ કે શનિના અશુભ પ્રભાવથી બચવા વર્ષ 2026માં કેવા ઉપાય કરવા.
કુંભ રાશિ
વર્ષ 2026માં કુંભ રાશિ પર સાડાસાતીનું અંતિમ ચરણ રહેશે. આ સમય દરમિયાન શનિના પ્રભાવથી માનસિક દબાણ, કાર્યક્ષેત્રમાં વિલંબ, પારિવારિક સમસ્યાઓ, સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા જોવા મળી શકે છે. કુંભ રાશિના લોકોએ શનિના અશુભ પ્રભાવથી બચવા માટે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો જોઈએ. અમાસના દિવસે તેલનું દાન કરવું અને શનિવારે કાળા તલનો દાન કરવું તેનાથી લાભ થઈ શકે છે
મીન રાશિ
વર્ષ 2026માં મીન રાશિ પર સાડાસાતીનું મધ્ય ચરણ રહેશે આ ચરણ સૌથી મુશ્કેલ ગણાય છે. જેના કારણે મીન રાશિના લોકોના કરિયરમાં સમસ્યાઓ, ધન હાની, શત્રુ વૃદ્ધિ, સંબંધોમાં સમસ્યા જેવી તકલીફો જોવા મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન શનિને શાંત કરવા શનિવારે પીપળાની પૂજા કરવી, શનિ સ્ત્રોતનો પાઠ કરવો, ગરીબોને કાળા વસ્ત્ર દાન કરવા જેવા કાર્ય કરી શકાય છે.
મેષ રાશિ
વર્ષ 2026માં મેષ રાશિના લોકો પર સાડાસાતીનું પ્રારંભિક ચરણ રહેશે. જેના કારણે નોકરીમાં પરિવર્તન, ઘર પરિવારમાં કલેશ, સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળી શકે છે. મેષ રાશિના લોકોએ હનુમાનજીની ઉપાસના કરવી અને શનિવારે સરસવના તેલનો દીવો કરવો આ ઉપરાંત શનિવારે કાળા કુતરા અને ગાયને રોટલી ખવડાવવી.
2026 માં સિંહ અને ધન રાશિ પર રહેશે ઢૈયાનો પ્રભાવ
વર્ષ 2026 માં સિંહ રાશિ પર અષ્ટમ ઢૈયા જોવા મળશે. જેના પ્રભાવના કારણે અચાનક ખર્ચ વધી જવો, યાત્રામાં સમસ્યા, સ્વાસ્થ્ય પર પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. ઢૈયાના સમય દરમિયાન શનિ મંત્રનો જાપ કરવો અને શનિવારે અડદનું દાન કરવું.
વર્ષ 2026 માં ધન રાશિ પર ચોથી ઢૈયાનો પ્રભાવ જોવા મળશે. જેના કારણે ઘર પરિવારમાં કલેશ થાય, સંપત્તિમાં બાધા, માનસિક બેચેની જેવી તકલીફો જોવા મળી શકે છે. શનિના અશુભ પ્રભાવથી બચવા માટે કાળા કે બ્લુ કપડાનું દાન કરવું, હનુમાન મંદિરમાં નિયમિત દર્શન કરવા જેવા ઉપાય કરી શકાય છે.
શનિ સંબંધિત દોષથી બચવાના સામાન્ય ઉપાય
સાડાસાતી અને ઢૈયા ઉપરાંત જ્યારે શનિ ગોચર કરે છે ત્યારે પણ તેનો શુભ અને અશુભ પ્રભાવ 12 રાશિઓ પર જોવા મળે છે. જો શનિ નો પ્રભાવ અશુભ હોય તો તે દરમિયાન વ્યક્તિ કેટલાક સામાન્ય ઉપાય કરી શકે છે. જેમકે શનિવારે શનિદેવની પૂજા કરવી. શનિવારના દિવસે તેલ, તલ, લોઢું કે કાળી વસ્તુનું દાન કરવું.. શનિવારે હનુમાનજીની ઉપાસના કરવી તેના માટે હનુમાન ચાલીસા કે સુંદરકાંડનો પાઠ કરવો લાભદાયક સિદ્ધ થાય છે. ગરીબ અને જરૂરિયાત મંદોની સેવા કરવી. સૌથી ઉત્તમ છે કે શનિવારે પીપળાના ઝાડની પૂજા કરો અને સરસવના તેલનો દીવો કરો. આ સિવાય જ્યોતિષ નિષ્ણાંતની સલાહ લઈને નીલમ રત્ન ધારણ કરી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
