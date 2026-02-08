Gold-Silver Astro Tips: સોનું-ચાંદી ગમે તેટલા સસ્તા થાય..આ રાશિવાળાએ પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ, જાણો કેમ?
Gold-Silver Astro Tips: સોનું અને ચાંદી ભલે ગમે તેટલા સસ્તા થાય પરંતુ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ કેટલીક રાશિઓ એવી છે જેમણે સોનું અને ચાંદી પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ. જાણો કોણે અને શાં માટે?
કિંમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદીમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. 29 જાન્યુઆરીએ ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયા અને પછી જે પછડાયા. બંને ધાતુઓમાં ભારે અફરાતફરી જોવા મળી. હાલ જુઓ તો સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી લગભગ 24 હજાર અને ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈથી આશરે 1.41 લાખ રૂપિયા સસ્તી જોવા મળી છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે સોનું કે ચાંદી ગમે તેટલા સસ્તા હોય તો પણ કેટલીક રાશિના જાતકોએ તે પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ. તમને એમ થશે કે એવું શાં માટે? તો શાસ્ત્રો શું કહે છે તે પણ ખાસ જાણો.
ભારતીય પરંપરાઓમાં સોના-ચાંદીનું આગવું મહત્વ
સોનું અને ચાંદી આમ તો કિંમતી ધાતુઓ હોવાના કારણે રોકાણની દ્રષ્ટિએ લોકો પૈસા રોકતા હોય છે પરંતુ આપણી ભારતીય પરંપરામાં તે એક કિમતી ધાતુઓ નહીં પરંતુ શુભ, સમૃદ્ધિનું પ્રતિક પણ ગણાય છે. વાર તહેવારે, શુભ પ્રસંગોએ સોના ચાંદીના દાગીના કે લગડી-સિક્કા લેવાની પરંપરા પણ હોય છે. પરંતુ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ દરેક વ્યક્તિ માટે સોનું અને ચાંદી શુભ હોય તે જરૂરી નથી. કેટલીક રાશિઓ માટે સોનું કે ચાંદી સૌભાગ્ય વધારનારા બને છે જ્યારે કેટલાક માટે તે પરેશાની કે દુર્ભાગ્યનું કારણ પણ બની શકે છે.
જ્યોતિષમાં સોનાનું મહત્વ
શાસ્ત્રોમાં સોનાને સર્વોત્તમ ધાતુનો દરજ્જો મળેલો છે. દેવી દેવતાઓના દાગીના અને આસન પણ સોનાના હોય તેવું માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષમાં સોનાનો ગાઢ સંબંધ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ સાથે જોડવામાં આવે છે. જે જ્ઞાન, ધન અને સમૃદ્ધિના કારક છે. આ ઉપરાંત સોનાની ચમક અને તેજને કારણે તેને સૂર્ય સાથે પણ જોડવામાં આવે છે. જો કુંડળીમાં ગુરુ નબળો હોય તો જ્યોતિષ સોનું ધારણ કરવાની સલાહ આપે છે જો કે સોનાને માતા લક્ષ્મીનું પ્રતિક પણ ગણાય છે. આથી તેને પગમાં પહેરવું પણ અશુભ ગણાય છે.
કઈ રાશિવાળાએ ન પહેરવું જોઈએ સોનું
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના સ્વામિ ગ્રહ શુક્ર છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર મુજબ શુક્ર અને ગુરુ વચ્ચે સામંજસ્ય હોતું નથી. આવામાં વૃષભ રાશિના જાતકોને વધુ સોનું પહેરવાથી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત પરેશાની કે સુખ સુવિધાઓની કમી થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિનો સ્વામી ગ્રહ બુધ છે અને બુધ તથા ગુરુ વચ્ચે પણ મિત્રતા હોતી નથી. આથી આ જાતકો માટે અશુભ ગણાય છે. તેનાથી માનસિક એકાગ્રતા ઘટી શકે છે. ધનહાનિ થઈ શકે.
મકર રાશિ
જ્યારે મકર રાશિના સ્વામી ગ્રહ શનિ છે. શનિ અને ગુરુના સ્વભાવમાં પણ અંતર હોય છે. આ જાતકો સોનું પહેરે તો નિર્ણય શક્તિ નબળી થઈ શકે, નુકસાન વેઠવું પડે, માનસિક તણાવ વધી શકે છે.
ચાંદીને ચંદ્રમા સાથે સંબંધ
ચાંદીના દાગીના પહેરવા એ પણ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ ખુબ શુભ ગણાય છે. જ્યોતિષમાં ચાંદીનો સંબંધ ચંદ્રમા સાથે ગણાય છે. જે મન અને ભાવનાઓના કારક ગણાય છે. એવું કહેવાય છે કે ચાંદી પહેરીવાથી મન અને મગજ મજબૂત થાય છે. આ સાથે ચંદ્રમાની સમસ્યાઓ પણ દૂર થાય છે.
ચાંદી પહેરવાથી નુકસાન પણ થઈ શકે
આ બધા ફાયદા વચ્ચે ચાંદીના ઘરેણા પહેરવાથી નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર કહે છે કે ચાંદી પહેરવારથી કેટલાક ગ્રહો અને નક્ષત્રોની દશા બગડી પણ શકે છે. ત્યારે લાભની જગ્યાએ નુકસાન થઈ શકે છે. આવામાં કેટલાક જાતકોએ ચાંદી પહેરવાથી અંતર જાળવવું જોઈએ. જાણો કોણે ચાંદી પહેરવી જોઈએ નહીં?
કઈ રાશિ વાળાએ ચાંદી ન પહેરવી જોઈએ
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જેમની લગ્ન રાશિ વૃષભ, મિથુન, કન્યા, મકર અને કુંભ હોય તેમણે ચાંદીના દાગીના પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ. આ ઉપરાંત જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મેષ, સિંહ અને ધનુ રાશિના જાતકોને પણ ચાંદીના દાગીના પહેરવાની ના પાડે છે. તથા જે જાતકોની કુંડળીમાં શુક્ર, બુધ, શનિ હાવી હોય તેમણે પણ ચાંદી પહેરવાથી અંતર જાળવવું જોઈએ.
આ સિવાય કોણે ન પહેરવી જોઈએ
- ચંદ્રમાને ધ્યાનમાં રાખીને ચાંદી પહેરવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જે જાતકોની કુંડળીમાં ચંદ્રમાં 12માં કે 10માં ઘરમાં બિરાજમાન હોય તેમણે ચાંદી પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ.
- એવા જાતકો જેમની કુંડળીમાં ચંદ્રમા નીચનો હોય કે પછી જેમનું મન હંમેશા વિચલિત રહેતું હોય તેમણે પણ ચાંદી પહેરવી જોઈએ નહીં. આ સાથે જ શીત પ્રકૃતિના લોકોએ પણ ચાંદી પહેરવાથી અંતર જાળવવું જોઈએ.
- ચાંદી પહેરતા પહેલા કુંડળીમાં ચંદ્રમા અને અન્ય ગ્રહોની સ્થિતિ ચકાસી લેવી જોઈએ.
