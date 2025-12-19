Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Doormat: ઘરનું ડોરમેટ પણ બદલી દે છે એનર્જીનો ફ્લો, ખરીદતી વખતે રંગ અને આકારનું ધ્યાન રાખવું

Vastu Tips for Doormat: વાસ્તુ અનુસાર ઘરની દરેક વસ્તુ ઘરમાં આવતી એનર્જીના ફ્લોને સુધારી અને ખરાબ કરી શકે છે. જો વસ્તુને ખોટી જગ્યાએ રાખવામાં આવે તો એનર્જીનું બેલેન્સ ખરાબ થાય છે. જેમકે ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર રાખેલું ડોરમેટ. ડોરમેટ ખરીદતી વખતે તેના રંગ અને આકારનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:09 PM IST

Vastu Tips for Doormat: ઘરનું ડોરમેટ મુખ્ય દ્વાર પર એટલા માટે રાખવામાં આવે છે કે ઘરમાં આવતા લોકો પગ સાફ કરી ઘરની અંદર આવે અને પગની ગંદકી બહાર જ રહી જાય. ડોરમેટ એકદમ સામાન્ય વસ્તુ લાગે છે તેથી લોકો તેના પર ધ્યાન આપતા નથી. પરંતુ જે વસ્તુ ઘરની અંદર ગંદકી આવતા અટકાવે છે તે સામાન્ય નહીં ખાસ હોય છે. ઘરના મુખ્ય દરવાજાની બહાર રાખેલું ડોરમેટ મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ છે કારણ કે તે ઘરની એનર્જીના ફ્લોને પણ જાળવે છે. 

જો મુખ્ય દરવાજા પર રાખેલું ડોરમેટ ખોટા રંગ કે આકારનું હોય તો તે ઘરની અંદરની એનર્જીના બેલેન્સને ખરાબ કરે છે. ઘણીવાર ડોરમેટના કારણે ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી વધી જાય છે. તેથી જ જરૂરી છે કે ડોરમેટનો આકાર અને રંગ એવા રાખવા જે ઘરમાં પોઝિટિવ એનર્જીનો પ્રવાહ વધારે. 

વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં પણ ઘરના મુખ્ય દ્વારા સંબંધિત નિયમોને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે છે. કારણ કે મુખ્ય દ્વારામાંથી જ પોઝિટિવ એનર્જી અંદર આવે છે. તેથી મુખ્ય દ્વાર પર રાખવામાં આવતી દરેક વસ્તુ મહત્વપૂર્ણ થઈ જાય છે. તેમાં ડોરમેટનો પણ સમાવેશ થાય છે. જો ડોરમેટનો રંગ અને આકાર વાસ્તુ અનુકૂળ ન હોય તો તેનો પણ નકારાત્મક પ્રભાવ પડી શકે છે. તેનાથી ઘરના લોકોની પ્રગતિ, આર્થિક સ્થિતિ, સ્વાસ્થ્ય વગેરે પર અસર થાય છે. તેથી ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર રાખવાના ડોરમેટને ખરીદતી વખતે આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખવી. 

ઘરના મુખ્ય દ્વાર માટેનું ડોરમેટ કેવું હોવું જોઈએ ?

ઘરના મુખ્ય દરવાજા માટેના ડોરમેટની ખરીદી કરો ત્યારે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન જરૂરથી રાખવું. કારણ કે તેના પર દરેક વ્યક્તિની નજર પડે, તેના પગ પડે છે. સાથે જ તે ઘરની ઉર્જાને પણ અસર કરે છે. 

- વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર ડોરમેટનો રંગ યોગ્ય હોય તે જરૂરી છે. ઘરની બહાર સફેદ કે ક્રીમ રંગનું ડોરમેટ રાખવું શુભ હોય છે. જો ઘર પૂર્વમુખી હોય તો સફેદ કે ક્રીમ રંગનું ડોરમેટ જ રાખવું.

- દક્ષિણમુખી ઘર હોય તો લાલ, ગુલાબી કે નારંગી રંગનું ડોરમેટ લેવું ઉચિત હોય છે. 

- જો ઘર પશ્ચિમ મુખી હોય તો મુખ્ય દરવાજાની બહાર ભુરા, લીલા કે બ્લુ રંગના ડોરમેટ રાખી શકાય છે. 

- ઉત્તરમુખી ઘર માટે બ્લુ, લીલા કે કોઈપણ લાઈટ કલરના ડોરમેટ રાખવા જોઈએ. તેનો સંબંધ જલતત્વ સાથે હોય છે. આવા ડોરમેટથી નોકરી-વેપારમાં લાભ થાય છે. 

- ડોરમેટના રંગની સાથે તેના આકાર પર પણ ધ્યાન આપવું. જીવનના જે પક્ષને તમે મજબૂત કરવા માંગતા હોય તેના આધાર પર ડોરમેટનો આકાર પસંદ કરવો. વાસ્તુ અનુસાર લંબચોરસ ડોરમેટ જીવનમાં સ્થિરતા લાવે છે. સાથે જ સંબંધ મજબૂત કરે છે. ગોળાકાર ડોરમેટ પર્સનલ લાઈફને સ્મૂધ કરે છે. અંડાકાર ડોરમેટ આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત કરે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

