/Antim Sanskar: કેમ અડધી રાત્રે ચૂપચાપ થાય છે કિન્નરોના અંતિમ સંસ્કાર? અસલી કારણ જાણી ચોંકી જશો

મનુખ્યના બે રૂપ સ્ત્રી અને પુરૂષ વિશે આપણે બધા જાણીએ છીએ. પરંતુ કુદરતે મનુષ્યને ત્રીજું રૂપ પણ આવ્યું છે, જેના નામ માત્રથી સમાજનો મોટો હિસ્સો દૂર ભાગે છે. જી હા, અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ કિન્નર સમુદાયની. કિન્નર સમુદાય એક એવો સમાજ છે, જેની દુવા અને બદદુવા બંને પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ સમુદ્ય સાથે જોડાયેલા ઘણા એવા રહસ્ય છે, જેનાથી ઘણા લોકો અજાણ્યા છે? તેમાંથી એક રહસ્ય છે કિન્નરોના અંતિમ સંસ્કાર સાથે જોડાયેલી પરંપરાઓ.
કિન્નરોના અંતિમ સંસ્કાર અડધી રાત્રે કેમ કરવામાં આવે છે?
કહેવામાં આવે છે કે કિન્નરોના અંતિમ સંસ્કાર ગુપ્ત રીતે, અડધી રાત્રે કરવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે આમ કરવાથી બહારના લોકોની નજરથી આ પ્રક્રિયા દૂર રહે છે. તેની પાછળ ધાર્મિક અને સામાજિક બંને કારણો જણાવવામાં આવે છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય આત્માની શાંતિ અને પરંપરાની મર્યાદા બનાવી રાખવાનો છે. ગરૂડ પુરાણ અનુસાર કિન્નરોને યક્ષ અને ગંધર્વોની સમાન સ્થાન ાપવામાં આવ્યું છે. તેના જીવનની જેમ તેના અંતિમ સંસ્કાર પણ લોકોથી અલગ અને થોડા રહસ્યમયી માનવામાં આવે છે.
શું ખરેખર કિન્નરોને પહેલા થઈ જાય છે મોતનો આભાસ?
માન્યતા છે કે કિન્નરોને પોતાના મોતનો આભાસ પહેલાથી થઈ જાય છે. જ્યારે તેમને આ સંકેત મળે છે તો તે લોકોને મળવાનું બંધ કરી દે છે, અન્નનો ત્યાગ કરે છે અને માત્ર પાણી પર રહેવા લાગે છે. આ દરમિયાન તે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે આગામી જન્મમાં તેમને કિન્નર યોનિમાં જન્મ ન મળે.
એક માન્યતા છે કે મૃત્યુ સમયે કિન્નરના મુખેથી નીકળેલા શબ્દો ખુબ પ્રભાવશાળી હોય છે. આ કારણે કેટલાક લોકો તેમના અંતિમ સંયમાં આશીર્વાદ લેવાનો પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ કિન્નર સમુદાય આ પ્રક્રિયાને ગોપનીય રાખવા ઈચ્છે છે, જેથી કોઈ બહારની વ્યક્તિ તેમાં સામેલ ન થઈ શકે.
દફનાવતા પહેલા શું હોય છે પરંપરા?
ગરૂડ પુરાણમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં હિંદુ ધર્મમાં સામાન્ય રીતે દાહ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે, તો કિન્નરોના મૃતદેહને અગ્નિ આપવામાં આવતી નથી, પરંતુ દફનાવવામાં આવે છે. કિન્નરોના મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર પહેલા સફેદ કપડામાં લપેટવામાં આવે છે અને તે ધ્યાન રાખવામાં આવે છે કે શરીર પર કોઈ બંધન ન હોય, જેથી આત્માને મુક્તિ મળી શકે.
એક અન્ય માન્યતા અનુસાર દફનાવતા પહેલા કિન્નર સમુદાયના લોકો મૃતકના શરીર પર જૂતા-ચપ્પલ મારે છે અને અપશબ્દો પણ કહે છે. આવું એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે તેના બધા પાપ સમાપ્ત થઈ જાય અને આગામી જન્મમાં તેને સારૂ જીવન મળી શકે.
અંતિમ યાત્રાને ગુપ્ત રાખવા પાછળ શું છે માન્યતા?
આ સિવાય કિન્નરોની અંતિમ યાત્રા અલગ હોય છે. કહેવામાં આવે છે કે મૃતદેહને ખભા પર લઈ જવાની જગ્યાએ ઉભો રાખી લઈ જવામાં આવે છે. એક ચોંકાવનારી માન્યતા છે કે જો કોઈ બિન-કિન્નર તેમની અંતિમ યાત્રા જોઈ લે તો તેનો આગામી જન્મ કિન્નર યોનિમાં થઈ શકે છે. આ કારણ છે કે તેના અંતિમ સંસ્કારને ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે.
કિન્નર સમાજમાં કોઈના મૃત્યુ પર શોક નહીં, પરંતુ ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે. તેમનું માનવું છે કે તે આત્માને જીવનના કષ્ટોથી મુક્તિ મળી ગઈ છે. આ દરમિયાન તે પોતાના આરાધ્ય દેવ ઇરાવનની પૂજા કરે છે અને પ્રાર્થના કરે છે કે દિવંગત આત્માને આગામી જન્મમાં કિન્નરના રૂપમાં જન્મ ન મળે. અંતિમ સંસ્કાર બાદ કિન્નર સમુદાય એક સપ્તાહ સુધી વ્રત રાખે છે અને મૃતક માટે પ્રાર્થના કરે છે.
હિંદુ ધર્મમાં કિન્નરોનું મહત્વ
ધાર્મિક ગ્રંથોમાં કિન્નરોનું વિશેષ મહત્વ જણાવવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શિવનું અર્ધનારીશ્વર સ્વરૂપ પણ તે સત્યને દર્શાવે છે કે સ્ત્રી અને પુરૂષ બંને એક શક્તિના રૂપમાં છે. પરંતુ એક સત્ય છે કે સમાજમાં આજે પણ કિન્નરોનું જીવન ખુબ મુશ્કેલ છે. તેથી આપણે તેમના પ્રત્યે સન્માન અને સંવેદનશીલતા રાખવી જોઈએ.
ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતા અને વિવિધ જાણકારીના આધારે આ આર્ટિકલ લખવામાં આવ્યો છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.