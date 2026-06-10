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Antim Sanskar: કેમ અડધી રાત્રે ચૂપચાપ થાય છે કિન્નરોના અંતિમ સંસ્કાર? અસલી કારણ જાણી ચોંકી જશો

કિન્નર સમુદાયના અંતિમ સંસ્કાર સાથે જોડાયેલી પરંપરાઓ આજે પણ રહસ્ય બનેલી છે. ગરૂડ પુરાણમાં જણાવવામાં આવેલા આ અનોખા નિમયો અનુસાર કિન્નરોના અંતિમ સંસ્કાર રાત્રે ગુપ્ત રીતે થાય છે. જાણો તેની પાછળની માન્યતાઓ અને ચોંકાવનારા તથ્ય.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 10, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:23 PM IST
Antim Sanskar: કેમ અડધી રાત્રે ચૂપચાપ થાય છે કિન્નરોના અંતિમ સંસ્કાર? અસલી કારણ જાણી ચોંકી જશો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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