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દિવસભર ભક્તોથી ધમધમતો ગુજરાતનો આ પર્વત, સૂર્યાસ્ત બાદ કેમ બની જાય છે વેરાન? જાણો

900 Temples Mountain: આ વાર્તામાં, આપણે ગુજરાતના પાલિતાણામાં 900 મંદિરો ધરાવતો પર્વત, શત્રુંજય પર્વતનો ઇતિહાસ, એક મુસ્લિમ સંતની સમાધિ અને સૂર્યાસ્ત પછી ત્યાં રોકાવા પર પ્રતિબંધ પાછળની ધાર્મિક માન્યતાઓનો વિશે જાણીશું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 16, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:38 PM IST
દિવસભર ભક્તોથી ધમધમતો ગુજરાતનો આ પર્વત, સૂર્યાસ્ત બાદ કેમ બની જાય છે વેરાન? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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