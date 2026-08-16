/દિવસભર ભક્તોથી ધમધમતો ગુજરાતનો આ પર્વત, સૂર્યાસ્ત બાદ કેમ બની જાય છે વેરાન? જાણો

900 Temples Mountain: જ્યારે પણ આપણે પર્વતો વિશે વિચારીએ છીએ, ત્યારે આપણને સુંદર ખીણો, લીલીછમ હરિયાળી અને ઠંડી પવનની યાદ આવે છે. ભારતમાં ઘણી સુંદર જગ્યાઓ છે, જ્યાં લોકો ફરવા અને શાંતિ મેળવવા માટે મુસાફરી કરે છે.
પરંતુ ગુજરાતમાં એક પર્વત છે જે સામાન્ય પર્વતોથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે. આ પર્વત ફક્ત 10 કે 20 મંદિરો જ નહીં, પરંતુ લગભગ 900 મંદિરોનું ઘર છે. એકસાથે આટલા બધા મંદિરોની હાજરીએ આ સ્થળને વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત બનાવ્યું છે.
શત્રુંજય પર્વત પર આવેલું મંદિરોનું એક અનોખું શહેર
ગુજરાતના ભાવનગર જિલ્લાથી લગભગ 51 કિલોમીટર દૂર, પાલિતાણા એક શહેર છે. આ આખું મંદિર નગર આ શહેરની નજીક શત્રુંજય ટેકરી પર આવેલું છે.
આ સ્થળ જૈનો માટે સૌથી પવિત્ર તીર્થસ્થળોમાંનું એક માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે જૈન ધર્મના પ્રથમ તીર્થંકર ભગવાન ઋષભદેવે અહીં પોતાનો પહેલો ઉપદેશ આપ્યો હતો. ટેકરી પરના મુખ્ય મંદિર સુધી પહોંચવા માટે ભક્તોએ 3,750થી વધુ પગથિયાં ચઢવા પડે છે.
તેનો ઇતિહાસ 900 વર્ષથી વધુ જૂનો
શત્રુંજય ટેકરી પર બનેલા આ મંદિરો 900 વર્ષથી વધુ જૂના હોવાનું કહેવાય છે. માન્યતાઓ અનુસાર, જૈન ધર્મના સ્થાપક આદિનાથે અહીં રાયણના ઝાડ નીચે ધ્યાન કર્યું હતું.
અહીંના મંદિરોને અલગ-અલગ જૂથોમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે, જે જોવા માટે ભવ્ય છે. દર વર્ષે, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર મહિનામાં, કાર્તિક પૂર્ણિમા દરમિયાન, લાખો ભક્તો આ સ્થળની મુલાકાત લે છે. મુશ્કેલ ચઢાણ છતાં, ભક્તોમાં શ્રદ્ધાનો અભાવ નથી.
મંદિર સંકુલમાં બનેલ મુસ્લિમ સંતની મજાર
શત્રુંજય પર્વતની એક ખાસ વિશેષતા એ છે કે તે ફક્ત જૈન મંદિરોનું ઘર નથી. ભગવાન આદિનાથના મંદિરની સાથે, મુસ્લિમ સંત અંગાર પીરની મજાર પણ અહીં આવેલી છે.
એવું કહેવાય છે કે તેમણે આ પર્વતને મુઘલ હુમલાઓથી બચાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આ જ કારણ છે કે મુસ્લિમ સમુદાયના સભ્યો પણ અહીં શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપવા આવે છે. આ સ્થળને પરસ્પર સંવાદિતા અને સામાજિક એકતાનું એક મહાન ઉદાહરણ માનવામાં આવે છે.
સાંજ પડતાંની સાથે જ ખાલી થઈ જાય છે આખો પર્વત
આ પર્વત અને અહીં બનેલા મંદિરો સાથે સંકળાયેલ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ધાર્મિક માન્યતા મુજબ સૂર્યાસ્ત સાથે સંબંધિત છે. સૂર્યાસ્ત થતાંની સાથે જ આખો પર્વત કોઈપણ માનવી માટે સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જાય છે.
સાંજ પડતાંની સાથે જ મંદિરના પૂજારીઓ, સ્ટાફ અને બધા યાત્રાળુઓ પર્વત પરથી નીચે ઉતરે છે. રાત્રે, આખો પર્વત સંપૂર્ણપણે શાંત થઈ જાય છે, અને કોઈ ત્યાં રહેતું નથી. બીજા દિવસે સવારે સૂર્યોદય પછી જ લોકોને ફરીથી ચઢવાની મંજૂરી છે.
માનવો માટે રાત્રિ રોકાણ પર પ્રતિબંધ શા માટે છે?
આ પ્રતિબંધ ખૂબ જ જૂની ધાર્મિક માન્યતા પર આધારિત છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સૂર્યાસ્ત પછી, આ પર્વત દેવતાઓનું નિવાસસ્થાન બની જાય છે. બધા દેવી-દેવતાઓ રાત્રે આ પવિત્ર પર્વત પર આરામ કરવા આવે છે.
દેવતાઓના આરામમાં ખલેલ ન પહોંચે તે માટે, લોકોને રાત્રે પર્વતમાં પ્રવેશવાની મનાઈ છે. સદીઓથી અહીં આ પરંપરા અને પવિત્રતાનું કડક પાલન કરવામાં આવે છે.
અસ્વીકરણ: આ લેખમાં આપવામાં આવેલી માહિતી ધાર્મિક માન્યતાઓ, લોકવાયકાઓ અને ઐતિહાસિક તથ્યો પર આધારિત છે. તેનો હેતુ ફક્ત વાચકોને માહિતી અને જ્ઞાન પ્રદાન કરવાનો છે. કોઈપણ પુષ્ટિ અથવા નિયમોના પાલન માટે, કૃપા કરીને સંબંધિત મંદિર વ્યવસ્થાપન અથવા સ્થાનિક વહીવટનો સંપર્ક કરો.