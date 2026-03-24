Explainer: મોટા ભાઈ પહેલા કેમ નથી થતા નાના ભાઈના લગ્ન? બંનેને થાય છે આ રીતે નુકસાન ! જાણો

younger Brother Married: હિન્દુ લગ્ન વિધિઓમાં, ધાર્મિક અને સામાજિક કારણોસર મોટા ભાઈના પહેલા લગ્ન કરવાની પરંપરા મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જો નાનો ભાઈ પહેલા લગ્ન કરે છે, તો તે ખૂબ જ અશુભ માનવામાં આવે છે. ચાલો આ પાછળના કારણો વિશે જાણીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:33 PM IST
younger Brother Married: હિન્દુ પરંપરામાં, લગ્નને માત્ર એક ધાર્મિક વિધિ જ નહીં, પણ એક ધાર્મિક પરંપરા પણ માનવામાં આવે છે. આ કારણોસર, પ્રાચીન કાળથી લગ્ન સંબંધિત ઘણી પરંપરાઓ અને નિયમો અસ્તિત્વમાં છે, અને દરેક વ્યક્તિ તેનું પાલન કરે છે. આવી જ એક પરંપરા એ છે કે નાના ભાઈએ મોટા ભાઈના લગ્ન ન થાય ત્યાં સુધી લગ્ન ન કરવા જોઈએ. પરંતુ આવું શા માટે છે, અને તેની પાછળનું કારણ શું છે?

હિન્દુ લગ્ન પરંપરાઓ અનુસાર, જો મોટો ભાઈ અપરિણીત હોય ત્યારે નાનો ભાઈ પહેલા લગ્ન કરે છે, તો તે ખૂબ જ અશુભ અને અયોગ્ય માનવામાં આવે છે. આનાથી નાના ભાઈ પર પરિવેત્ત દોષનો પ્રભાવ પડી શકે છે. શાસ્ત્રો અનુસાર, પરિવેત્ત દોષ વ્યક્તિના જીવનમાં કેટલીક સમસ્યાઓ અથવા અવરોધો લાવી શકે છે, તેથી મોટા ભાઈના લગ્નને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે.

પરિવેત્ત દોષ શું છે?

હિન્દુ પરિવારોમાં, મોટા ભાઈને હંમેશા પરિવારમાં એક વિશેષ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, કારણ કે તેને પિતાનું પાત્ર માનવામાં આવે છે. પરંપરા અનુસાર, ઘણા મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં મોટા ભાઈનો પણ પ્રથમ અધિકાર છે. આ કારણોસર, લગ્ન વિધિઓમાં પણ, મોટા ભાઈના લગ્ન નાના ભાઈ પહેલા કરવામાં આવે છે. જો આ ક્રમ બદલવામાં આવે તો તે પરંપરા વિરુદ્ધ માનવામાં આવે છે.

જો કે, કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં આ નિયમ લાગુ પડતો નથી. જો મોટો ભાઈ પોતે સંન્યાસ લે છે અથવા જીવનભર બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું નક્કી કરે છે અને સ્પષ્ટપણે કહે છે કે તે લગ્ન કરશે નહીં, તો આવી પરિસ્થિતિમાં, નાના ભાઈ સાથે લગ્ન કરવામાં કોઈ પાપ નથી.

શું મોટો ભાઈ પણ દોષિત લાગે છે?

ઘણી માન્યતાઓ એવું પણ કહે છે કે જો નાના ભાઈ પહેલા લગ્ન કરે છે અને મોટા ભાઈ પછી લગ્ન કરે છે, તો બંનેને દોષિત કહેવામાં આવે છે. તેથી, પ્રાચીન સમયમાં, પરિવારો ખાતરી કરતા હતા કે મોટા દીકરાના લગ્ન પહેલા થાય અને ત્યારબાદ નાના દીકરાના.

લગ્ન વિધિઓ અને રિવાજોમાં ફેરફાર

જો કે, આજે, લોકો આ માન્યતાઓને જુદા જુદા દ્રષ્ટિકોણથી જુએ છે. કેટલાક તેમને ધાર્મિક માન્યતાઓ અને પરંપરાઓ સાથે જોડે છે, જ્યારે અન્ય લોકો તેમને ફક્ત સામાજિક વ્યવસ્થાનો વિષય માને છે. તેમ છતાં, ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઘણી પરંપરાઓ લાંબા સમયથી અસ્તિત્વમાં છે, જેનો હેતુ પરિવારમાં સંતુલન અને ગૌરવ જાળવવાનો છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

