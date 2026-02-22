Prev
Holashtak 2026: હોળાષ્ટક અશુભ હોવાનું પૌરાણિક અને જ્યોતિષીય કારણ, જો હોળાષ્ટકમાં શુભ કામ કરો તો પરિણામ શું આવે તે પણ જાણો

Holashtak 2026: હોળીના 8 દિવસ પહેલા અશુભ દિવસો એટલે કે હોળાષ્ટક શરુ થાય છે. હોળાષ્ટકને અશુભ શા માટે માનવામાં આવે છે અને આ દિવસ દરમિયાન જો શુભ કામ કરવામાં આવે તો કેવું પરિણામ આવે ચાલો જાણીએ તેના વિશે.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 22, 2026, 09:05 AM IST
  • 24 ફેબ્રુઆરીથી હોળાષ્ટક લાગી જશે અને 3 માર્ચ સુધી હોળાષ્ટક રહેશે.
  • આજે જાણીએ હોળાષ્ટક સમયે શુભ કામ કરવામાં આવે તો તેનું કેવું ફળ મળે. 
  • આ 8 દિવસોને શોક, કષ્ટ અને અશુભ સમયનું પ્રતીક ગણવામાં આવે છે.

Holashtak 2026: હોળી પહેલાના 8 દિવસને હોળાષ્ટક કહેવામાં આવે છે. હોળાષ્ટકનો સમય અશુભ સમય ગણાય છે. આજે હોળાષ્ટકની ચર્ચા એટલા માટે થઈ રહી છે કે 24 ફેબ્રુઆરીથી હોળાષ્ટક લાગી જશે અને 3 માર્ચ સુધી હોળાષ્ટક રહેશે. હોળાષ્ટક દરમિયાન શુભ કામ કરવાની મનાઈ હોય છે તે તો તમે પણ જાણતા હશો. પણ આવું શા માટે છે તેનું કારણ નહીં ખબર હોય. હોળાષ્ટકનો સમય અશુભ હોવા પાછળ પૌરાણીક અને જ્યોતિષીય એમ 2 કારણ છે. આ સાથે જ આજે જાણીએ કે હોળાષ્ટક સમયે શુભ કામ કરવામાં આવે તો તેનું કેવું ફળ મળે છે. 

હોળાષ્ટકમાં આ કાર્યો ન કરવા

- હોળાષ્ટક દરમિયાન ઘરનું નિર્માણ કાર્ય ન કરવું. 
- ઘરમાં રિપેરિંગ જેવા કામ પણ હોળાષ્ટક દરમિયાન ન કરવા.
- હોળાષ્ટકમાં લગ્ન, સગાઈ, મુંડન જેવા માંગલિક કાર્ય ન કરવા.
- હોળાષ્ટક દરમિયાન ગૃહપ્રવેશ પણ ન કરવો.
- નવી વસ્તુની ખરીદી માટે પણ હોળાષ્ટક શુભ સમય નથી.
- કોઈપણ કામની શરુઆત પણ હોળાષ્ટક દરમિયાન ન કરવી.

હોળાષ્ટકનું પૌરાણિક કારણ

હોળાષ્ટકને ભક્ત પ્રહલાદને આપવામાં આવેલી યાતનાઓના કારણે અશુભ માનવામાં આવે છે. પૌરાણિક કથા અનુસાર હિરણ્યકશ્યપે ફાગણ સુદ આઠમથી લઈ પૂનમ સુધીમાં કઠોર યાતનાઓ આપી હતી જેથી ભક્ત પ્રહલાદ ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિ છોડી દે. કહેવાય છે કે આ દિવસો દરમિયાન પ્રહલાદે મૃત્યુ સમાન કષ્ટ સહન કર્યા હતા તેથી આ 8 દિવસોને શોક, કષ્ટ અને અશુભ સમયનું પ્રતીક ગણવામાં આવે છે. આ કારણથી હોળાષ્ટકમાં સારા કાર્યો ન કરવા અને ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું વિધાન છે. 

હોળાષ્ટકનું જ્યોતિષીય કારણ

હોળાષ્ટકના દિવસો અશુભ હોવા પાછળ જ્યોતિષીય ગણના પણ જવાબદાર છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર હોળાષ્ટકના જે 8 દિવસો હોય છે તેમાં આઠ ગ્રહો ઉગ્ર અવસ્થામાં હોય છે. દરેક દિવસ ગ્રહની ઉગ્રતાનો પ્રભાવ ધરાવે છે. આ સમય દરમિયાન મંગળ, રાહુ, ચંદ્ર, શુક્ર, ગુરુ, બુધ, શનિ, સૂર્ય અને ચંદ્ર ઉગ્રતાના કારણે નકારાત્મક પ્રભાવ વધારે પાડે છે જેના કારણે સારા કાર્ય કરવા માટે આ સમય અનુકૂળ નથી ગણાતો. 

હોળાષ્ટકમાં શુભ કામ કરવામાં આવે તો શું થાય ?

કોઈપણ શુભ કામ કરવાનું હોય તો મુહૂર્તની સાથે ગ્રહોની અનુકૂળતા પણ જોવામાં આવે છે. અગાઉ જણાવ્યું તેમ હોળાષ્ટક દરમિયાન ગ્રહો તેની ઉગ્ર અવસ્થામાં હોય છે. આ સ્થિતિમાં વ્યક્તિની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા, માનસિક શાંતિ પ્રભાવિત થતી હોય છે. તેથી આ સમયે વ્યક્તિ યોગ્ય નિર્ણય લેવાની સ્થિતિમાં નથી હોતી. આ સિવાય હોળાષ્ટક દરમિયાન કેટલાક અશુભ પ્રભાવો વધારે જોવા મળે છે. જેમકે વ્યક્તિમાં ક્રોધ વધી જાય છે, સંઘર્ષની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે, સ્વભાવની ઉગ્રતાના કારણે વિવાદ થઈ શકે છે. આવી માનસિક સ્થિતિમાં શુભ કામ કરો તો તેમાં પણ વિઘ્ન આવી શકે છે. તેથી હોળાષ્ટક દરમિયાન શુભ કાર્યો ટાળી વ્યક્તિ ઈશ્વર સ્મરણ કરવું તેવી સલાહ આપવામાં આવે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Holashtak 2026holi 2026spiritualastrologyહોળાષ્ટક 2026

