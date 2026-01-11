Prev
Spiritual

Astro Tips: હવન, માળા કે તિલક કરવામાં તર્જની આંગળીનો ઉપયોગ શા માટે નથી થતો ? જાણો શાસ્ત્રોક્ત કારણ

Astro Tips: શાસ્ત્રો અનુસાર માળા કરતી વખતે, કપાળ પર તિલક કરતી વખતે કે પછી આહુતિ આપતી વખતે પહેલી આંગળી એટલે કે તર્જની આંગળીનો ઉપયોગ થતો નથી. તર્જની આંગળી શુભ કાર્યોમાં શા માટે વર્જિત છે ચાલો આજે જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 11, 2026, 04:44 PM IST

Astro Tips: હિન્દુ ધર્મમાં મંત્ર જાપથી લઈને હવનમાં આહુતિ જેવી ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવા માટેના કેટલાક નિયમો જણાવેલા છે. મંત્ર જાપ, હવન ઇત્યાદી ધાર્મિક કાર્યો ઈશ્વર સાથે જોડાવાનો પ્રભાવી માર્ગ ગણવામાં આવે છે. શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો યોગ્ય વિધિ અને નિયમનું પાલન કરીને મંત્રોનું ઉચ્ચારણ પણ કરવામાં આવે તો વ્યક્તિને માનસિક શાંતિ અને સકારાત્મક ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. મંત્ર જાપ કરવા માટે મુખ્યત્વે તુલસીની માળા, રુદ્રાક્ષની માળા, સ્ફટિકની માળા કે કમલગટ્ટાની માળાનો ઉપયોગ થાય છે. 

તમે પણ એ વાત પર ધ્યાન આપ્યું હશે કે મંત્ર જાપ કરતી વખતે જ્યારે માળા ફેરવવામાં આવે ત્યારે તર્જની આંગળીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. તેવી જ રીતે હવનમાં આહુતિ પણ આપવાની હોય તો તર્જની આંગળીને દૂર રાખવાની હોય છે. કપાલ પર તિલક કે ચાંદલો કરવાનો હોય તો પણ તર્જની આંગળીથી નથી થતો. આ શુભ કામો કરતી વખતે તમે આ નિયમનું પાલન કર્યું હશે પરંતુ તર્જની આંગળીનો સ્પર્શ વર્જિત શા માટે હોય છે તેનું કારણ નહીં જાણતા હોય. તો ચાલો તમને જણાવીએ શાસ્ત્રોમાં આ નિયમ વિશે શું કહેવામાં આવ્યું છે. 

તર્જની આંગળી અહંકારનું પ્રતીક 

આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ હાથની પાંચ આંગળી અલગ અલગ તત્વો અને ભાવોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જે અનુસાર તર્જની આંગળી અહંકારનું પ્રતીક ગણવામાં આવે છે. મંત્ર જાપ કે કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્યોનો ઉદ્દેશ પોતાની અંદર રહેલા અહંકારને દૂર કરી ઈશ્વર પ્રત્યે સમર્પણ ભાવ જાગૃત કરવાનો હોય છે. માન્યતા અનુસાર જો તમે મંત્ર જાપ કરતી વખતે તર્જની આંગળીથી માળાનો સ્પર્શ કરો છો તો પૂજાની પવિત્રતા પ્રભાવિત થાય છે અને મંત્ર જાપનું ફળ પણ મળતું નથી. તેથી તર્જની આંગળીનો સ્પર્શ વર્જિત ગણવામાં આવે છે. 

ગરુડ પુરાણની માન્યતા 

ધાર્મિક ગ્રંથ ગરુડ પુરાણમાં આ નિયમનો ઉલ્લેખ મળે છે. ગરુડ પુરાણ અનુસાર માળા ફેરવતી વખતે તર્જની આંગળીનો ઉપયોગ કરવો તેનો અર્થ થાય છે કે તમે ઈશ્વર તરફ અહંકારનો નિર્દેશ કરો છો. શાસ્ત્રોમાં આ વ્યવહારને અનુચિત અને અશુભ ગણવામાં આવે છે. કારણ કે ભક્તિમાર્ગમાં વિનમ્રતા જાળવી આગળ વધવાનું હોય છે ભક્તિમાર્ગમાં અહંકારને કોઈ સ્થાન હોતું નથી. તેથી જ તર્જની આંગળીનો ઉપયોગ વર્જિત ગણવામાં આવ્યા છે. 

તર્જની આંગળીનો સંબંધ મોટાભાગે ક્રોધ અને વિવાદના નિર્દેશ સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. જ્યારે પણ આપણે કોઈની સામે ગુસ્સો વ્યક્ત કરીએ છીએ કે તેના પર આરોપ લગાવીએ છીએ ત્યારે તર્જની આંગળીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ નકારાત્મક પ્રભાવના કારણે જ સામાન્ય રીતે તર્જની આંગળીથી કપાળ પર તિલક કે ચાંદલો કરવાની પણ મનાય છે. કોઈપણ વ્યક્તિના કપાળ પર ચાંદલો કરવામાં આવે ત્યારે પણ અંગૂઠા કે અનામિકા આંગળીનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. દેવી-દેવતાની પૂજામાં પણ તર્જની આંગળીનો કોઈપણ રીતે ઉપયોગ થતો નથી. તેનું કારણ અહંકાર હોય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે.

astro tipsindex fingerastrologymantra chantingતર્જની આંગળી

