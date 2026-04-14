કાશીથી ગંગાજળને કેમ ઘરે નથી લવાતું ? જાણો તેની પાછળનું ધાર્મિક કારણ

ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualકાશીથી ગંગાજળને કેમ ઘરે નથી લવાતું ? જાણો તેની પાછળનું ધાર્મિક કારણ

Kashi Ganga Water: કાશીમાં મોત મળે તેને મોક્ષધામ મળે છે તેવું કહેવામાં આવે છે, ગંગા કિનારે આવેલા ઘાટોના કારણે કાશીને ઘાટોનું શહેર પણ કહેવામાં આવે છે, કાશીમાં ગંગાના પાણીને ઘરે લાવવાની અનેક લોકો મનાઈ કરે છે. તેના પાછળ તેઓ અનેક કારણો પણ આપે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 14, 2026, 05:46 PM IST
Kashi Ganga Water: કાશીને હિન્દુ ધર્મની આધ્યાત્મિક રાજધાની માનવામાં આવે છે. બાબા વિશ્વનાથના આ શહેરમાં ગંગાજળમાં સ્નાન કરવાની પરંપરા સદીઓથી ચાલી આવી રહી છે. જો કે, ભક્તો ગંગાજળને ઘરે લઈ જવાનું ટાળે છે. આ પાછળ એક ગહન ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કારણ છે. શાસ્ત્રો અને લોક માન્યતાઓ અનુસાર, કાશી મુક્તિની ભૂમિ છે. અહીં આવનાર દરેક જીવ, ભલે તે માનવ હોય કે સૂક્ષ્મ, મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તેથી, કાશીમાંથી ગંગાજળ બહાર લઈ જવાનું પાપ માનવામાં આવે છે.

કાશી મુક્તિની ભૂમિ કેમ છે?

કાશીને અવિમુક્ત ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે, જેનો અર્થ છે કે અહીં મુક્તિ ક્યારેય ખોવાઈ જતી નથી. ભગવાન શિવ પોતે અહીં રહે છે અને મૃત્યુ સમયે તારક મંત્રનો પાઠ કરીને આત્માને મુક્તિ આપે છે. પૌરાણિક માન્યતાઓ અનુસાર, કાશીમાં મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિ સીધા શિવલોકને પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં ગંગા પણ મોક્ષ આપે છે તેવું માનવામાં આવે છે. તેથી, ગંગાના પાણીમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જીવો અને કણો પણ કાશીની પવિત્રતાથી મુક્ત થાય છે.

ગંગાના પાણીમાં છુપાયેલા જીવોની મુક્તિ

ગંગાનું પાણી ફક્ત પાણી નથી. તેમાં અસંખ્ય સૂક્ષ્મ જીવો (જંતુઓ) છે. કાશીની પવિત્રતાને કારણે, આ જીવોએ પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. જ્યારે આપણે ગંગાના પાણીને બોટલમાં બંધ કરીને ઘરે લઈ જઈએ છીએ, ત્યારે આપણે અજાણતાં આ મુક્ત જીવોને કાશીની સીમાઓમાંથી બહાર લઈ જઈ રહ્યા છીએ. શાસ્ત્રોમાં, આને "મુક્ત જીવને બાંધવું" માનવામાં આવે છે, જે એક પાપનું કાર્ય છે.

કાશીમાંથી મુક્ત તત્વોને દૂર કરવાનું પાપ

ધાર્મિક માન્યતા માને છે કે કાશીમાં મુક્તિ પ્રાપ્ત કરનાર તત્વને દૂર કરવું યોગ્ય નથી. ગંગાના પાણીમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જીવોએ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. તેમને કાશીમાંથી બહાર લાવવાથી મુક્ત આત્માઓને ખલેલ પહોંચાડવાનું પાપ થઈ શકે છે. આ કારણોસર, ઘણા ભક્તો કાશીથી ગંગાનું પાણી ઘરે લઈ જવાનું ટાળે છે. તેઓ માને છે કે ગંગા જળનું પુણ્ય જ્યાં મુક્તિનું ક્ષેત્ર છે ત્યાં જ રહેવું જોઈએ.

ઘરે લાવવાને બદલે શું કરવું?

શાસ્ત્રો અનુસાર, કાશીથી ગંગા જળ લાવવા કરતાં ગંગામાં સ્નાન કરવું વધુ શુભ છે. વિદ્વાનો ગંગા જળ કાશીમાં છોડી દેવાની ભલામણ કરે છે. જો ઘરે ગંગા જળની જરૂર હોય, તો તે હરિદ્વાર, પ્રયાગરાજ અથવા ગોમુખ જેવા અન્ય પવિત્ર સ્થળોથી લાવી શકાય છે. આજકાલ, ઘણા લોકો બોટલોમાં ગંગા જળ ઘરે લાવે છે. પરંતુ પરંપરાગત માન્યતાઓ હજુ પણ મજબૂત છે.

ગંગા જળની શુદ્ધતા તેના જથ્થામાં નહીં, પરંતુ લાગણી અને સ્થળમાં રહેલી છે. કાશીથી ગંગા જળ લાવવાને બદલે, તે સ્થળની શુદ્ધતા ગ્રહણ કરવી વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

