Prev
Next

કારતક સુદ એકમના દિવસે કેમ ગુજરાતીઓ કરે છે નવા વર્ષની ઉજવણી, શું છે તેનું મહત્વ? જાણો

Gujarati New Year: દિવાળીના પર્વ બાદ આજે પડતર દિવસ છે. આવતીકાલથી ગુજરાતીઓના નવા વર્ષનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. આ દિવસ દરેક ગુજરાતીઓ માટે ખૂબ મહત્વનો હોય છે. નવા વર્ષથી વિક્રમ સંવત 2082ની શરૂઆત થવાની છે. ત્યારે જાણો શું છે નવા વર્ષનું મહત્વ....
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:08 AM IST

Trending Photos

કારતક સુદ એકમના દિવસે કેમ ગુજરાતીઓ કરે છે નવા વર્ષની ઉજવણી, શું છે તેનું મહત્વ? જાણો

Chirag Bejan Daruwalla: બેસતું વર્ષ તરીકે ઓળખાતું નવું વર્ષ હિન્દુ કેલેન્ડરના કાર્તિક મહિનાની શરૂઆત દર્શાવે છે. આ દિવસે, લોકો મંદિરોમાં દેવી-દેવતાઓની પૂજા કરે છે, નવા કપડાં પહેરીને તેમના સંબંધીઓ અને નજીકના લોકોને ગળે લગાવે છે, અને તેમને નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવે છે. ચિરાગ દારૂવાલા દ્વારા નવા વર્ષનું મુહૂર્ત અને મહત્વ.

નવા વર્ષનું મહત્વ
નવું ખાતું ખોલીને જૂનું ખાતું બંધ કરવું તેને ચોપડા કહેવામાં આવે છે. ચોપડા પૂજામાં, દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવામાં આવે છે જેથી આવનારું વર્ષ વધુ સમૃદ્ધ અને ફળદાયી બને. આ ઉપરાંત, ચોપડા પૂજામાં દેવી સરસ્વતીની પણ પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસે, લોકો તેમના ખાતાવહી પર શુભ અને લાભની વસ્તુઓ લખે છે જેથી તેમનું દરેક કાર્ય શુભ બને અને તેમને દરેક કાર્યમાંથી નફો મળે. હિસાબ ચોપડા પર સ્વસ્તિક પણ દોરવામાં આવે છે. આ દિવસ ઉદ્યોગપતિઓ માટે ખાસ મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે આ દિવસ તેમના માટે નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત તરીકે ઓળખાય છે અને તેથી તેઓ આ શુભ દિવસે નવા ખાતા ખોલે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

નવું વર્ષ કેવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે?
નવા વર્ષ પહેલા, લોકો તેમના ઘરોને સાફ કરે છે અને ફૂલો, રોશની અને રંગોળીથી શણગારે છે. પરંપરાગત મીઠાઈઓ તૈયાર કરે છે: આ પ્રસંગ માટે ખાસ પરંપરાગત વાનગીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

લોકો નવા વર્ષમાં આશીર્વાદ અને સારા નસીબ માટે ભગવાન ગણેશ અને અન્ય દેવતાઓને પ્રાર્થના કરે છે. તેઓ તેમના વડીલો પાસેથી આશીર્વાદ પણ લે છે અને મંદિરોની મુલાકાત લે છે. લોકો તેમના મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો સાથે શુભેચ્છાઓ અને ભેટોની આપ-લે કરે છે અને તેમને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ આપે છે.

બેસતું વર્ષ એ ગુજરાતી વસ્તી માટે એક મહત્વપૂર્ણ સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક પ્રસંગ છે, જે રાજ્યના સમૃદ્ધ ઇતિહાસ અને રિવાજોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. નવું વર્ષ આનંદ, આશા અને નવી શરૂઆતનો સમય છે. ગુજરાતી નવું વર્ષ લોકોને તેમની સંસ્કૃતિ, પરંપરાઓ અને સમુદાયની ઉજવણી કરવા માટે એકસાથે લાવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Gujarati New Yeargujarati new year 2025

Trending news