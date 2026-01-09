Somnath Swabhiman Parv: સોમનાથ મંદિરને કેમ કહેવામાં આવે છે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ? જાણો પૌરાણિક કથા અને ધાર્મિક રહસ્ય
Somnath Swabhiman Parv: હિંદુ ધર્મ શાસ્ત્રોમાં 12 જ્યોતિર્લિંગનો ઉલ્લેખ છે અને પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિર છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આખરે સોમનાથ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ કેમ બન્યું?
Trending Photos
Somnath Swabhiman Parv: વર્ષ 1026મા થયેલા વિદેશી હુમલા બાદ સોમનાથ મંદિરનું ફરી નિર્માણ કરવામાં આવ્યું અને આ નિર્માણના 2026મા એક હજાર વર્ષ થઈ રહ્યાં છે. આ દેશ માટે ઐતિહાસિક અવસર છે અને આ તકે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. હિંદુ ધર્મમાં 12 જ્યોતિર્લિંગનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને તેમાં પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિર છે. ધર્મ શાસ્ત્રમાં સોમનાથ મંદિર સાથે જોડાયેલી ઘણી કથાઓ તથા માન્યતાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આવો જાણીએ આખરે સોમનાથ મંદિરને પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ કેમ કહેવામાં આવે છે.
સોમનાથ અને ચંદ્રમાનો સંબંધ
પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર જ્યાં આજ સોમનાથ મંદિર સ્થિત છે ત્યાં દક્ષ પ્રજાપતિના શ્રાપથી ક્ષીણ થઈ રહેલા સોમ એટલે કે ચંદ્રમાએ ભગવાન શિવની કઠોર પતસ્યા કરી હતી અને શિવજીએ તપથી પ્રસન્ન થઈ ચંદ્રમાને પુનર્જીવિત કર્યાં હતા. આ કારણ છે કે ત્યાં સ્થિત શિવલિંગને સોમનાથ કહેવામાં આવે છે.
પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ કહેવાય છે સોમનાથ મંદિર
શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે કે સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ કોઈ માનવ દ્વારા સ્થાપિત નહીં, પરંતુ સ્વયંભૂ છે એટલે કે સ્વંય પ્રગટ થયું છે. આ કારણ છે કે તે શિવલિંગને ભગવાન શિવના દિવ્ય પ્રકાશનું પ્રથમ સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે અને તેથી તેને પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ કહેવાય છે.
શિવ પુરાણમાં પણ મળે છે ઉલ્લેખ
શિવ પુરાણમાં પણ સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જે અનુસાર સોમનાથ મંદિરમાં સ્વયંભૂથી જ જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપની પૂજાની પરંપરા શરૂ થઈ. સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ બાદ જ અન્ય જ્યોતિર્લિંગનું સ્વરૂપ બન્યું. આ કારણ છે કે તેને પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ કહેવામાં આવે છે.
કહેવાય છે મોક્ષસ્થળ
સોમનાથ મંદિરની વાત કરીએ તો તે માત્ર એક ધાર્મિક સ્થળ નથી, પરંતુ હજારો વર્ષ જૂની આસ્થા, પૌરાણિક કથાઓ અને ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક જીવંત પ્રતીક છે. 12 જ્યોતિર્લિંગમાંથી સૌથી પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિર છે અને તેથી ત્યાં ભક્તોની અતૂટ આસ્થા જોવા મળે છે. સ્કંદ પુરાણમાં પણ સોમનાથ મંદિરનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જે અનુસાર તે મંદિર ઉત્તરમાં 126 કિલોમીટર, પૂર્વમાં તુલસીશ્યામ સુધી 111 કિલોમીટર, પશ્ચિમમાં માધવપુર અને દક્ષિણમાં સમુદ્રના દક્ષિણી ધ્રુવ સુધી ફેલાયેલું છે. કહેવાય છે કે આ તે સ્થાન છે જ્યાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ 56 કરોડ યદુવંશિઓની સાથે દેહત્યાગ કર્યો હતો. દક્ષિણ દિશાને યમની દિશા કે પિતૃલોકની દિશા કહેવામાં આવે છે અને તેથી તેને મોક્ષસ્થળ પણ કહેવાય છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપવામાં આવેલી બધી જાણકારી સામાજિક અને ધાર્મિક આસ્થાઓ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે