Khatu Shyam: ખાટુ શ્યામ શા માટે કહેવાય છે હારે કા સહારા ? ખાટુ શ્યામનો મહાભારતના યુદ્ધ સાથે છે ખાસ સંબંધ
Khatu Shyam Mandir Rajasthan: ખાટુ શ્યામને હારે કા સહારા કહેવાય છે. કળયુગમાં પણ ભક્તોને ખાટુ શ્યામના પરચાનો અનુભવ થાય છે. ખાટુ શ્યામ તેના શરણે જનારને કપરી સ્થિતિમાંથી પણ બહાર કાઢે છે તેવી માન્યતા છે. આવું શા માટે થાય છે તેની પાછળનું રહસ્ય શું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
- ખાટુ શ્યામ મંદિર વિશે જાણવા જેવું.
- ખાટુ શ્યામ મંદિરમાં કોનું મસ્તક પુજાય છે.
- ખાટુ શ્યામ મંદિરનો ઈતિહાસ
Trending Photos
Khatu Shyam Mandir Rajasthan:રાજસ્થાનમાં આવેલા પ્રખ્યાત અને ચમત્કારી મંદિરોમાંથી એક મંદિર છે ખાટુ શ્યામનું મંદિર. જીવનની સમસ્યાથી હારેલા લોકો જ્યારે ખાટુ શ્યામના દરબારમાં માથું નમાવે છે ત્યારે તેના દુ:ખ ખાટુ શ્યામ દુર કરી દે છે. જે જીવનમાં દરેક જગ્યાએથી હારી જાય છે તેનો સહારો ખાટુ શ્યામ હોય છે. પણ તમે જાણો છો ખાટુ શ્યામને હારે કા સહારા શા માટે કહેવામાં આવે છે ? આ વાક્યનો સંબંધ તેમની માતા સાથે છે. માતાએ આશીર્વાદમાં કહેલા આ શબ્દોની લાજ રાખવા માટે ખાટુ શ્યામ કળયુગમાં પણ તેમના શરણે જનારનો સહારો બની જાય છે.
કોણ છે ખાટુ શ્યામ ?
હારે કા સહારા કહેવાતા ખાટુ શ્યામને શ્યામ બાબા તરીકે પણ ભક્તો પુજે છે. માન્યતા છે કે જે પણ વ્યક્તિ ખાટુ શ્યામ મંદિરમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શન કરવા જાય છે તેના જીવનના તમામ કષ્ટ દુર થઈ જાય છે. ધાર્મિક કથા અનુસાર ખાટુ શ્યામ ભીમના પૌત્ર બર્બરીક હતા. બર્બરીક એ કઠોર તપ કરી શિવજી અને અગ્નિ દેવ પાસેથી 3 દિવ્ય બાણ પ્રાપ્ત કર્યા હતા. આ બાણ એવા હતા જે કોઈપણ યુદ્ધને સમાપ્ત કરી શકે તેમ હતા. જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું તો બર્બરીક પણ યુદ્ધમાં જવા ઈચ્છતો હતો. જ્યારે તે માતાના આશીર્વાદ લેવા ગયો ત્યારે માતાએ આશીર્વાદ આપતાં કહ્યું કે યુદ્ધમાં જે હારતા હોય તેનો સહારો બનજે.
બર્બરીક પર શ્રીકૃષ્ણ થયા પ્રસન્ન
મહાભારતનું યુદ્ધ શરુ થયું એટલે કૌરવો હારશે તે નક્કી હતું. અને બર્બરીકને તેની માતાએ કહ્યા અનુસાર હારતાની મદદ કરવાની હતી. શ્રીકૃષ્ણ જાણતાં હતા કે જો બર્બરીક યુદ્ધ કરશે તો પાંડવો હારશે. તેથી તેમણે બર્બરીકને યુદ્ધભુમિમાં પહોંતા પહેલા રોકવા બ્રાહ્મણનું સ્વરુપ ધારણ કર્યું. બ્રાહ્મણ બની ભગવાન કૃષ્ણએ બર્બરીકનું માથું માગ્યું અને બર્બરીકે એક ક્ષણનો વિલંબ કર્યા વિના ભગવાનને માથું કાપી અર્પણ કરી દીધું. ત્યારબાદ બર્બરીકને શ્રીકૃષ્ણએ આશીર્વાદ આપ્યા કે કળયુગમાં બર્બરીક શ્યામના અવતાર તરીકે પુજાશે. આ આશીર્વાદ સાથે બર્બરીકનું માથું નદીમાં પ્રવાહિત કર્યું.
ખાટુ શ્યામ મંદિરની સ્થાપનાનો ચમત્કાર
વર્ષો પછી કળયુગના પ્રારંભમાં એક ચમત્કારી ઘટના બની અને પછી રાજસ્થાનમાં ખાટુ શ્યામનું મંદિર બન્યું. આ ચમત્કાર વિશે જે માન્યતા છે તે અનુસાર રાજસ્થાનના સીકર જિલ્લાના ખાટૂ ગામમાં એક જગ્યાએથી ગાય રોજ પસાર થતી અને ખાસ જગ્યા પર જઈ ત્યાં પોતાનું દૂધ વહાવતી. આ ચમત્કારની વાત રાજા સુધી પહોંચી અને રાજાને શ્રીકૃષ્ણએ સપનામાં આવી સંકેત આપ્યો કે તે જગ્યાએ શીશ છે જેને કઢાવી મંદિર બનાવી તેની સ્થાપના કરવામાં આવે. રાજાએ ભગવાનના આદેશ અનુસાર જમીનમાં ખોદકામ કરાવ્યું તો ત્યાંથી માથું નીકળ્યું જેને ખાટુના શ્યામ એટલે કે ખાટુ શ્યામ નામ આપી મંદિરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું. આજે પણ મંદિરમાં બર્બરીકના માથાની ખાટુ શ્યામ તરીકે પૂજા થાય છે. અને તેઓ પોતાની માતા અને શ્રીકૃષ્ણના વચન પ્રમાણે ચારેતરફથી હારેલા અને તકલીફમાં રહેલા લોકોના સહારા બને છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે