/Jagannath Yatra 2026: ભગવાન જગન્નાથની આંખો ક્યારેય બંધ કેમ નથી થતી ? ભગવાનની આંખો સાથે જોડાયેલા રહસ્ય જાણો

Jagannath Yatra 2026: 16 જુલાઈ 2026 અને ગુરુવારે જગન્નાથ પુરી, ગુજરાતના અમદાવાદ સહિત દરેક જગ્યાએ ધામધૂમથી રથયાત્રાનો વિધિપૂર્વક પ્રારંભ થશે. ભગવાન જ્યારે રથમાં સવાર થઈ યાત્રા પર નીકળે છે ત્યારે ભક્તો તેમનું સ્વરુપ જોઈ ભાવુક થઈ જાય છે. ભગવાન જગન્નાથના સ્વરુપને ખાસ બનાવે છે તેમની મોટી આંખો. ભગવાનની આંખો ક્યારેય બંધ ન થતી હોય તેમ લાગે છે. ભગવાનની આંખની મોટી રચનાનું કારણ શું છે ચાલો જાણીએ.
જગન્નાથ રથયાત્રાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે ત્યારથી સોશિયલ મીડિયા પર જગન્નાથ ચક્કા નૈન... ગીત પણ ખૂબ ચાલે છે. ભગવાનની આંખોને ચક્કા નૈન તેમના મોટા આકારના કારણે કહેવામાં આવે છે. ભગવાન જગન્નાથ જગતના નાથ છે. તેમની મોટી આંખોનું રહસ્ય શું છે જાણી લો.
ભગવાન જગન્નાથની મોટી આંખો
પ્રાચીન ગ્રંથો અનુસાર ભગવાન જગન્નાથની મોટી આંખો તેમની દિવ્ય દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. માન્યતા એવી પણ છે કે ભગવાનની આંખો ક્યારેય બંધ થતી નથી એટલે કે ભગવાન સતત પોતાના ભક્તોને પોતાની દ્રષ્ટિમાં રાખે છે. ભગવાન જગન્નાથની આંખમાં પાંપણ નથી એટલે મોટા ચક્ર જેવી દેખાય છે. ભગવાન જગન્નાથ એકમાત્ર એવા છે જે આંખ બંધ કરતાં નથી અને ભક્તોને સતત નિહારતા રહે છે. એટલે કે ભક્તોની રક્ષા કરે છે.
ભગવાન જગન્નાથના સ્વરુપની પૌરાણિક કથાઓ
ભગવાન જગન્નાથના અનોખા સ્વરુપને લઈને 2 પૌરાણિક કથા પ્રચલિત છે. એક કથા અનુસાર જ્યારે ભગવાન જગન્નાથ ઈદ્રદ્મુમ્ન નામના રાજાના રાજ્યમાં આવ્યા તો તેઓ રાજ્યની ભવ્યતા જોઈને દંગ રહી ગયા અને આશ્ચર્યના કારણે તેમની આંખો મોટી થઈ ગઈ. ભગવાન જગન્નાથને રાજાની ભક્તિ સ્વીકારી અને પોતાની આંખો મોટી કરી હોવાનું કહેવાય છે.
બીજી પૌરાણિક કથા દ્વારકા સાથે જોડાયેલી છે. આ કથા અનુસાર એક સમયે માતા રૂક્ષ્મણી સહિતની રાણીઓએ માતા રોહિણીને શ્રીકૃષ્ણ અને ગોપીઓની લીલા સંભળાવવા માટે કહ્યું. જ્યારે માતા રોહિણી ગોપી-કૃષ્ણની લીલાઓ સંભળાવી રહ્યા હતા ત્યારે સુભદ્રાજીને મહેલની બહાર ઊભા રાખ્યા હતા. તે સમયે શ્રીકૃષ્ણ અને બલરામજી પણ ત્યાં આવી ગયા. ત્રણેય ભાઈ-બહેન કૃષ્ણ લીલામાં એવા ઓતપ્રોત થયા કે તેમની આંખો મોટી થઈ ગઈ. તે સમયે નારદજીએ તેમના અનોખા સ્વરુપના દર્શન કર્યા અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે આ સ્વરુપમાં તે બધા જ ભક્તોને દર્શન આપે.
મૂર્તિ અધુરી હોવાની માન્યતા
ભગવાન જગન્નાથના અનોખા સ્વરુપ પાછળ એવી પણ માન્યતા છે કે જ્યારે ભગવાનની મૂર્તિનું કાર્ય વિશ્વકર્મા કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું કે કોઈ કક્ષમાં ન આવે. પરંતુ એક દિવસ મૂર્તિના નિર્માણ કાર્યનો અવાજ ન આવતા રાજાને લાગ્યું મૂર્તિઓ બની ગઈ છે અને તેઓ કક્ષમાં આવી ગયા. તે સમયે મૂર્તિ અધુરી હતી. શરત તુટી જવાથી વિશ્વકર્માએ મૂર્તિઓનું નિર્માણ કાર્ય અધુરું છોડી દીધું અને જે અવસ્થામાં મૂર્તિ હતી તે અવસ્થામાં જ તેની પૂજા થવા લાગી એટલે કે મોટી આંખો અને હાથ-પગ વિનાનું સ્વરુપ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)