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Jagannath Yatra 2026: ભગવાન જગન્નાથની આંખો ક્યારેય બંધ કેમ નથી થતી ? ભગવાનની આંખો સાથે જોડાયેલા રહસ્ય જાણો

Jagannath Yatra 2026: ભગવાનના અલગ અલગ સ્વરુપમાંથી શ્રી જગન્નાથ ભગવાનનું સ્વરુપ સૌથી અનોખું છે. ભગવાનના સ્વરુપને ખાસ બનાવે છે તેમની મોટી આંખો. ભગવાનની મોટી આંખો પાછળ ખાસ કારણ છે. ચાલો રથયાત્રા 2026 ના પાવન પર્વ પર તમને જણાવીએ ભગવાન જગન્નાથની મૂર્તિની આંખોના રહસ્ય વિશે.

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 15, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:51 PM IST
Jagannath Yatra 2026: ભગવાન જગન્નાથની આંખો ક્યારેય બંધ કેમ નથી થતી ? ભગવાનની આંખો સાથે જોડાયેલા રહસ્ય જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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