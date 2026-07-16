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Rath Yatra 2026: ભગવાન જગન્નાથના ભક્ત સાલબેગની રસપ્રદ કથા, જેની મઝાર પાસે આજે પણ અટકી જાય છે ભગવાનના રથ

Puri Jagannath Rath Yatra 2026: પુરીમાં જ્યારે ભગવાન જગન્નાથનો રથ યાત્રા પર નીકળે છે ત્યારે એક મઝાર સામે થોડીવાર અટકી જાય છે. ચાલો તમને જણાવીએ ભગવાનનો રથ વર્ષોથી કોની મઝાર સામે અટકી જાય છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 16, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:47 AM IST
Rath Yatra 2026: ભગવાન જગન્નાથના ભક્ત સાલબેગની રસપ્રદ કથા, જેની મઝાર પાસે આજે પણ અટકી જાય છે ભગવાનના રથ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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