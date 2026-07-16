/Rath Yatra 2026: ભગવાન જગન્નાથના ભક્ત સાલબેગની રસપ્રદ કથા, જેની મઝાર પાસે આજે પણ અટકી જાય છે ભગવાનના રથ

Puri Jagannath Rath Yatra 2026: દર વર્ષે અષાઢી બીજના દિવસે જગન્નાથપુરીમાં શ્રી જગન્નાથ ભગવાન પોતાના મોટાભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રા સાથે રથમાં સવાર થઈને યાત્રા પર નીકળે છે. જગન્નાથજીની રથયાત્રાના સાક્ષી બનવા માટે લાખો ભક્તો દર વર્ષે જગન્નાથ પુરી પહોંચે છે. ભગવાન જગન્નાથ જ્યારે યાત્રા પર નીકળે છે ત્યારે ગુંડીચા મંદિર પહોંચતા પહેલા એક મઝાર પર તેમના રથને રોકી દેવામાં આવે છે. વર્ષોથી આ પરંપરાનું પાલન કરવામાં આવે છે. આ મઝાર કોની છે અને ભગવાનના રથ અહીં શા માટે રોકવામાં આવે છે ચાલો તમને જણાવીએ.
ભગવાન જગન્નાથના ભક્ત સાલબેગ
પુરીમાં વર્ષો પહેલા ભગવાન જગન્નાથના એક મુસ્લિમ ભક્ત થયા હતા જેનું નામ સાલબેગ હતું. સાલબેગની કથા ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે. તેમણે ભગવાન જગન્નાથ માટે સુંદર ભજનો લખ્યા હતા, જેને આજે પણ મંદિરમાં વગાડવામાં આવે છે. જે મઝાર પર ભગવાન જગન્નાથના રથ અટકે છે તે મઝાર ભક્ત સાલબેગની છે. વર્ષોથી આ મઝાર પર ભગવાન જગન્નાથના રથ રોકવાની પરંપરાનું પાલન કરવામાં આવે છે. જોકે પહેલી વખત અહીં રથ આપોઆપ અટકી ગયા હોવાની માન્યતા છે.
આ પણ વાંચો: ભગવાન જગન્નાથની આંખો ક્યારેય બંધ કેમ નથી થતી ?
ભક્ત સાલબેગની કથા
આ અંગે માન્યતા છે કે જગન્નાથપુરીમાં સાલબેગ નામના ભક્ત રહેતા હતા. તેમના પિતા મુસ્લિમ હતા અને માતા હિન્દુ હતા. સાલબેગના માતા ભગવાન જગન્નાથના ભક્ત હતા અને તેના કારણે સાલબેગ પણ ભગવાન જગન્નાથના ભક્ત બન્યા. પરંતુ મુસ્લિમ હોવાના કારણે તેઓ ક્યારેય ભગવાન જગન્નાથના મંદિરમાં પ્રવેશ કરી શક્યા નહીં. તેઓ ભગવાન જગન્નાથના મંદિરની બહાર બેસતા અને ભગવાન માટે સુંદર ભજન ગાતા. ધીરે ધીરે જગન્નાથપુરીમાં સાલબેગના ભજન અને તેમની ભક્તિ પ્રચલિત થઈ ગઈ.
સાલબેગની મજાર પર અટકી ગયા રથ
જ્યારે સાલબેગનું મૃત્યુ થયું તો તેમને ભગવાન જગન્નાથના મંદિર અને ગુંડિચા મંદિરની વચ્ચે દફનાવવામાં આવ્યા. સાલબેગના મૃત્યુ પછી જ્યારે પહેલી વખત ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળી તો રથ આપોઆપ સાલબેગની મઝાર પાસે અટકી ગયા. ખૂબ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ રથ ત્યાંથી હલ્યા નહીં. તે સમયે કોઈએ રાજાને કહ્યું કે અહીં સાલબેગની મઝાર છે, જે ભગવાન જગન્નાથના અનન્ય ભક્ત હતા. ત્યાર પછી રાજાએ પુરોહિતોને સલાહ આપી કે બધા જ સાથે મળીને સાલબેગના નામનો જયકારો બોલે. સાલબેગના નામનો જયકારો થયા પછી રથ તે જગ્યાએથી હલ્યા. ત્યારથી દર વર્ષે જ્યારે રથયાત્રા નીકળે છે તો સાલબેગની ભક્તિના સન્માનમાં રથને થોડીવાર માટે સાલબેગની મજાર પર રોકવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)