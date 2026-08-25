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સપ્ટેમ્બરમાં સોનું નવો ઇતિહાસ રચશે કે જોવા મળશે ભારે ઘટાડો? ગ્રહો આપી રહ્યા છે મોટા સંકેતો!

Gold Price Prediction September 2026: સોનું ત્રણ મહિનાના હાઈ સ્તરે પહોંચી ગયું છે. ડોલર, વ્યાજ દર, વૈશ્વિક તણાવ, સરાફા બજાર અને મેદિની જ્યોતિષ દ્વારા જાણો સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની કિંમતો નવો ઈતિહાસ રચશે કે પછી ઘટાડો જોવા મળશે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 25, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:11 PM IST
સપ્ટેમ્બરમાં સોનું નવો ઇતિહાસ રચશે કે જોવા મળશે ભારે ઘટાડો? ગ્રહો આપી રહ્યા છે મોટા સંકેતો!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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