/સપ્ટેમ્બરમાં સોનું નવો ઇતિહાસ રચશે કે જોવા મળશે ભારે ઘટાડો? ગ્રહો આપી રહ્યા છે મોટા સંકેતો!

Gold Price Prediction September 2026: સોનાના ભાવે ફરી એકવાર બધાને ચોંકાવી દીધા છે. થોડા જ વેપાર સત્રોમાં આવેલા ભારે વધારા બાદ સોનું ત્રણ મહિનાના હાઈ સ્તરે પહોંચી ગયું છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્નો સપ્ટેમ્બર મહિનાને લઈને છે. શું આ તેજીનો સિલસિલો ચાલુ રહેશે કે ઊંચા ભાવે નફાવસૂલી (profit booking) પાછી ફરી શકે છે? બજારની પરિસ્થિતિઓ અને ગ્રહોના સંકેતો એકતરફી તેજી નહીં, પરંતુ ભારે ઉતાર-ચઢાવવાળો મહિનો દર્શાવી રહ્યા છે.
સોનું અત્યારે કયા સ્તરે છે?
24 ઓગસ્ટે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં હાજર સોનું 4,650 ડોલર પ્રતિ ઔંસની ઉપર પહોંચ્યું હતું. આ મે મહિનાના મધ્ય પછીનું સૌથી ઊંચું સ્તર હતું. છેલ્લા અઠવાડિયામાં જ સોનામાં પાંચ ટકાથી વધુનો વધારો નોંધાયો હતો. ભારતમાં પણ તેની સ્પષ્ટ અસર જોવા મળી હતી. 24 ઓગસ્ટે MCX પર સોનું આશરે 1,63,870 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચી ગયું હતું. જ્યારે IBJA અનુસાર, 999 શુદ્ધતાવાળા સોનાનો સવારનો ભાવ 1,62,603 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. સાંજનો ભાવ 1,62,154 રૂપિયા રહ્યો હતો. આમાં GST અને જ્વેલરીનો મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી.
જો કે, 25 ઓગસ્ટે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઊંચા સ્તરેથી થોડો ઘટાડો પણ જોવા મળ્યો. સોનું આશરે 0.2 ટકા ઘટીને 4,640 ડોલરની આસપાસ આવી ગયું. એટલે કે તેજી મજબૂત છે, પરંતુ ઉપલા સ્તરે બજારમાં સંકોચ પણ જોવા મળી લાગ્યો છે.
અચાનક આટલી તેજી કેમ આવી?
આ તેજી પાછળ માત્ર તહેવારોની માંગ નથી. તેનું મોટું કારણ વૈશ્વિક બજારમાં ડોલર છે. ડોલર ઘટે છે ત્યારે અન્ય મુદ્રાઓમાં સોનું સરખામણીએ સસ્તું પડે છે. જેનાથી તેની માંગ વધી શકે છે. અમેરિકાની સરકારની લાંબા ગાળાના બોન્ડની ખરીદી વધારવાની યોજનાએ પણ ડોલર અને સરકારી દેવાને લઈને ચિંતા વધારી છે. આ ઉપરાંત અમેરિકા-ઈરાન તણાવ અને નવા પ્રતિબંધોની આશંકાએ સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોનાની માંગ વધારી છે.
હવે બજારની નજર અમેરિકાના મોંઘવારીના આંકડાઓ અને ફેડરલ રિઝર્વના વલણ પર છે. જો મોંઘવારી વધશે અને વ્યાજ દરો ઊંચા રાખવાના સંકેતો મળશે તો સોનાની તેજીને ઝટકો લાગી શકે છે. સોના પર નિયમિત વ્યાજ મળતું નથી. તેથી બોન્ડ યીલ્ડ વધવાથી તેની ચમક થોડા સમય માટે ફીકી પડી શકે છે. ભારતમાં રુપિયા અને ડોલરનો ભાવ પણ મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે. આંતરરાષ્ટ્રીય સોનું સ્થિર રહેવા છતાં જો રૂપિયો નબળો પડે તો ઘરેલુ કિંમત ઉપર જઈ શકે છે.
બજારના નિષ્ણાતો શું જોઈ રહ્યા છે?
મીડિયા અને માર્કેટ રિપોર્ટ અનુસાર, સેન્ટ્રલ બેન્કોની માંગ, અમેરિકી દેવાને લઈને ચિંતા, નબળો ડોલર અને ભૂ-રાજકીય તણાવ સોનાને ટેકો આપી શકે છે. તેમનું માનવું છે કે, 4,700 ડોલરની ઉપર ટકી રહેવાથી તેજીનો આગળનો રસ્તો ખુલી શકે છે.
બીજી બાજુ, TD Securitiesનું આકલન વધુ સાવચેત કરનારું છે. તેના મતે સોનું મોંઘવારી સામે રક્ષણનું માધ્યમ બની રહે છે, પરંતુ વ્યાજ દરોમાં વધારો તેની તેજી રોકી શકે છે. સંસ્થા હાલમાં ખૂબ ઊંચા લક્ષ્યાંક સુધી તુરંત પહોંચવાની અપેક્ષાને ઉતાવળ માને છે. તેનો સીધો અર્થ એ છે કે, નિષ્ણાતોની રાહે તેજીનો આધાર હાજર છે, પરંતુ વર્તમાન ઊંચાઈ પર મોટા ઘટાડા કરતાં પહેલાં નફાવસૂલી અને પછી નવી દિશા બનવાની શક્યતા જોવા મળી રહી છે.
મેદિની જ્યોતિષ શું સંકેત આપે છે?
મેદિની જ્યોતિષમાં સોનાનો સંબંધ મુખ્યત્વે સૂર્ય અને ગુરુ સાથે જોવામાં આવે છે. શુક્ર બજારની માંગ, વિલાસિતા અને આભૂષણ વ્યવસાયનો સંકેત આપે છે. બુધ વેપાર અને રોજ બદલાતા ભાવ સાથે જોડાયેલો માનવામાં આવે છે. ભારતની સ્વતંત્રતા કુંડળીમાં વૃષભ લગ્ન છે. તેના બીજા ભાવ એટલે કે ધન અને બજાર મૂલ્યના સ્વામી બુધ છે. સોનાના કારક ગુરુની ભૂમિકા પણ એટલા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ બની જાય છે.
15 ઓગસ્ટ 2026થી બનેલા વાર્ષિક રાશિફળમાં સિંહ લગ્ન છે. લગ્નના સ્વામી સૂર્ય છે અને વર્ષ કુંડળીમાં ગુરુ કર્ક રાશિમાં ઉચ્ચ સ્થિતિમાં છે. આ કિંમતી ધાતુઓના ભાવને નીચે મજબૂત ટેકો મળવાનો સંકેત આપે છે. પરંતુ ધન ભાવમાં કન્યા રાશિનો શુક્ર અને 15 ઓગસ્ટથી 9 ઓક્ટ્બર સુધી ચાલનારી રાહુની મુદ્દા દશા ચિત્રને અસ્થિર બનાવે છે. રાહુ બજારમાં અચાનક ઉછાળો, અફવા, ડર અને ઝડપી નફાવસૂલી સાથે જોડાયેલો છે. તેથી સપ્ટેમ્બરમાં સોનું સતત સીધી રેખામાં વધશે, એવો સંકેત નથી.
28 ઓગસ્ટના ચંદ્ર ગ્રહણ પછી સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં બજારની ચાલ અસામાન્ય રહી શકે છે. પહેલા અઠવાડિયામાં ઊંચા સ્તરેથી ઘટાડો કે ભાવમાં ઝડપી બદલાવ શક્ય છે. મહિનાના મધ્ય સુધી સૂર્યના મજબૂત પ્રભાવથી સોનાને ફરી ટેકો મળી શકે છે. 17 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ સૂર્યનો કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ બાદ બજારનું જોર તેજીથી હટીને આંકડાઓ, ડોલર અને વ્યાજ દરો પર આવી શકે છે.
સપ્ટેમ્બરનો સંપૂર્ણ સંકેત
સપ્ટેમ્બરમાં સોનાની મોટી તેજી સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થતી જોવા મળતી નથી. તેમ છતાં ઓગસ્ટ જેવી એકતરફી ચાલ દોહરાવવી મુશ્કેલ બની શકે છે. મહિનાની શરૂઆત અને અંતિમ ભાગમાં નફાવસૂલીનું દબાણ બની શકે છે, જ્યારે વચ્ચેના દિવસોમાં ફરીથી મજબૂતી જોવા મળી શકે છે.
કુલ મળીને સપ્ટેમ્બરનો સંકેત એ છે કે, ઊંચા ભાવ જળવાઈ રહી શકે છે, પરંતુ ઝડપી ઘટાડો અને પુનરાગમન બન્ને જોવા મળશે. વાસ્તવિક દિશા અમેરિકી મોંઘવારી, ફેડનું વલણ, ડોલર, બોન્ડ યીલ્ડ, ભૂ-રાજકીય ઘટનાઓ અને રૂપિયાની ચાલથી નક્કી થશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)