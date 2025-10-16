શું ખતરાઓથી ભરેલું રહેશે નવું વર્ષ વિક્રમ સંવત 2082? જોવા મળશે અશુભ યોગની અસર
22 ઓક્ટોબર 2025ના ગુજરાતીઓ નવું વર્ષ ઉજવવાના છે. આ દિવસથી વિક્રમ સંવત 2082ની શરૂઆત થઈ જશે. નવા વર્ષમાં ગ્રહો-નક્ષત્રોની સ્થિતિની અસર સમગ્ર માનવ જીવન પર થતી હોય છે. ત્યારે આજે અમે તમને વિક્રમ સંવત 2082મા સર્જાનારા અશુભ યોગની માહિતી આપીશું.
Trending Photos
Vikram Samvat 2082: નવું વર્ષ વિક્રમ સંવત 2082 શરૂ થવામાં હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. નવું વર્ષ કેવું રહેશે તે જાણવાની બધાને ઉત્સુકતા હોય છે. નવું વર્ષ કેવું રહેશે તેનો આધાર ગ્રહો અને નક્ષત્રોની સ્થિતિ, ગ્રહ ગોચર અને તેનાથી બનતા શુભ અને અશુભ યોગ પર આધારિત હોય છે. વિક્રમ સંવત 2082મા પણ ઘણા શુભ-અશુભ યોગનું નિર્માણ થશે, જેની અસર માત્ર વ્યક્તિઓ પર જ નહીં પરંતુ દેશ-દુનિયા પર પણ જોવા મળશે. ત્યારે અમે તમને વિક્રમ સંવત 2082મા સર્જાનારા અશુભ યોગની માહિતી આપીશું.
જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં આસુરી શક્તિ યોગ, આવેગ યોગ, અને અંગારક યોગ જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ ગ્રહોની ચોક્કસ અશુભ સ્થિતિ અને યુતિ (Conjunction) દર્શાવવા માટે થાય છે, જે દેશ અને દુનિયામાં હોનારતો, સંઘર્ષો, આકસ્મિક ઘટનાઓ અને કુદરતી આફતો લાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
નવા વર્ષ વિક્રમ સંવત 2082 (22 ઓક્ટોબર 2025 થી શરૂ થતું) ના સંદર્ભમાં આ યોગોની સંભાવના અને પ્રકૃતિ નીચે મુજબ છે:
1. અંગારક યોગ (Angarak Yog)
અંગારક યોગ એ મંગળ (Mars) અને રાહુ (Rahu) અથવા કેતુ (Ketu) ની યુતિથી બને છે. મંગળ અગ્નિ, આવેગ અને યુદ્ધનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે રાહુ કે કેતુ અચાનકતા, રહસ્યમયતા અને વિસ્ફોટકતા લાવે છે. આ યોગ ખૂબ જ વિનાશક માનવામાં આવે છે.
સંભાવના: વિક્રમ સંવત 2025 (ઓક્ટોબર 2025 પછી) દરમિયાન, મંગળ ગ્રહ જ્યારે રાહુ કે કેતુની નજીકની રાશિઓમાં ગોચર કરશે, ત્યારે આ યોગ સર્જાશે.
અસર: આ યોગના કારણે અકસ્માતો, આગ લાગવાના બનાવો, હિંસક ઘટનાઓ, કુદરતી આપત્તિઓ (જેમ કે ભૂકંપ), યુદ્ધની પરિસ્થિતિ અથવા કોઈ મોટા રાજકીય/લશ્કરી સંઘર્ષની શક્યતા વધી શકે છે.
2. આવેગ યોગ (Aveg Yog)
"આવેગ યોગ" શબ્દ જ્યોતિષમાં સામાન્ય રીતે વપરાતો ચોક્કસ યોગ નથી, પરંતુ તે તીવ્ર આવેશ, ઝડપી ઘટનાઓ અને વિનાશક ગતિ સાથે સંકળાયેલા ગ્રહોના સંયોજનને દર્શાવે છે.
મંગળ (આવેગ), શનિ (સંઘર્ષ) અને યુરેનસ જેવા ગ્રહોની નકારાત્મક યુતિઓ આ પ્રકારનો આવેગ લાવી શકે છે.
સંભાવના: જો મંગળ અને શનિની પરસ્પર દૃષ્ટિ કે યુતિ થાય તો જાહેર જીવનમાં તણાવ, લોકોમાં આવેશ અને અકસ્માતો વધી શકે છે. આ વર્ષે શનિ અને મંગળની પરસ્પર બદલાતી સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ સમયગાળાઓ લાવી શકે છે.
3. આસુરી શક્તિ યોગ (Asuri Shakti Yog)
આ યોગ કોઈ પરંપરાગત જ્યોતિષીય શબ્દ નથી, પરંતુ તે સામાન્ય રીતે રાહુ-કેતુ, શનિ અને શુક્ર જેવા ગ્રહોના નકારાત્મક પ્રભાવને સૂચવે છે, જે અનીતિ, ભ્રષ્ટાચાર, છુપાયેલા ષડયંત્રો અને અનૈતિક શક્તિઓનું વર્ચસ્વ વધારે છે.
સંભાવના: આસુરી શક્તિનો પ્રભાવ મોટાભાગે વક્રી ગ્રહો (ખાસ કરીને શનિ અને બુધ) ના સમયગાળા દરમિયાન અને રાહુ-કેતુના મુખ્ય ગોચર દરમિયાન વધુ અનુભવાય છે. મે, જુલાઈ અને નવેમ્બર 2026 માં ગ્રહોની વક્રી ગતિ અને પરસ્પર દૃષ્ટિ, વ્યવસ્થામાં ભ્રષ્ટાચાર કે સત્તાના દુરુપયોગની ઘટનાઓ તરફ ઇશારો કરી શકે છે.
નિષ્કર્ષ
વિક્રમ સંવત 2082 માં આ ત્રણેય પ્રકારના યોગો સંપૂર્ણ વર્ષ દરમિયાન નહીં, પરંતુ ગ્રહોના ચોક્કસ ગોચર અને યુતિના સમયગાળા દરમિયાન ચોક્કસપણે સર્જાશે.
આકરા ગ્રહોનું વર્ચસ્વ: શનિ (વક્રી ચાલ) અને રાહુ-કેતુનો પ્રભાવ આ વર્ષે મુખ્ય હોવાથી, મોટાભાગનું વર્ષ સંઘર્ષ, પરિવર્તન અને અણધાર્યા પડકારો વાળું રહેવાની સંભાવના છે.
સકારાત્મકતા: આ પડકારો છતાં, ગુરુનો શુભ પ્રભાવ અમુક સમયગાળામાં અર્થતંત્ર અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે રાહત પણ આપી શકે છે.
જ્યોતિષીય સલાહ મુજબ, આવા નકારાત્મક યોગોના પ્રભાવને ઘટાડવા માટે ધાર્મિક કાર્યો, દાન અને સંયમ જાળવવો જરૂરી છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે