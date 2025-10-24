સોનું, પેટ્રોલિયમ અને કોલસા જેવી ચીજવસ્તુઓના ભાવ ઘટશે કે વધશે? વૃશ્ચિક રાશિમાં મંગળનું ગોચર આપી રહ્યું છે મહત્વપૂર્ણ સંકેતો

Prev
Mangal Gochar Prediction: 27 ઓક્ટોબરથી 7 ડિસેમ્બર, 2025 દરમિયાન, રિયલ એસ્ટેટ, લોખંડ, તાંબુ, સોનું, પેટ્રોલિયમ અને કોલસાના ભાવ પર જ્યોતિષીય ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે અને મંગળનું ગોચર આના પર શું સૂચવે છે તે પણ જણાવ્યું છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 24, 2025, 09:24 PM IST

Mangal Gochar Prediction: 27 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, મંગળ પોતાની રાશિ, વૃશ્ચિકમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી આ સ્થિતિ અત્યંત પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે કારણ કે બૃહદ પરાશર હોરા શાસ્ત્રમાં જણાવાયું છે, મંગળ: ભૂમિર્થધાતુકરકા:." અર્થાત, મંગળ જમીન, ધાતુ, ખનિજો અને ઊર્જા સંબંધિત વસ્તુઓને સક્રિય કરે છે.

જ્યારે મંગળ પોતાની રાશિ, વૃશ્ચિકમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેની ઊર્જા આંતરિક સ્તરે ઊંડાણપૂર્વક કાર્ય કરે છે. આ સીધી બજારો, રોકાણો, રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગ, ઊર્જા કંપનીઓ અને કોમોડિટી વિનિમય દરોને અસર કરે છે.

મંગળ અહીં મજબૂત બને છે

વૃશ્ચિકને મંગળની પોતાની રાશિ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, મંગળને આ રાશિનો સ્વામી માનવામાં આવે છે. મંગળ અહીં મજબૂત બને છે. આ સમય દરમિયાન, એટલે કે, 27 ઓક્ટોબર, 2025 અને 7 ડિસેમ્બર, 2025ની વચ્ચે, રિયલ એસ્ટેટ, લોખંડ, તાંબુ, સોનું, પેટ્રોલિયમ અને કોલસાના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.

"સ્વરાશો મંગલે શુભમ્ ફલાથી." જ્યારે મંગળ પોતાના ઘરમાં હોય છે, ત્યારે શક્તિ, હિંમત અને બજારની પ્રવૃત્તિમાં વધારો થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે ઉદ્યોગ, મશીનરી, બાંધકામ અને રિયલ એસ્ટેટ જેવા ક્ષેત્રોમાં વ્યવહારો અને માંગમાં વધારો થશે.

તેનાથી વિપરીત, જળ રાશિઓમાં અગ્નિ ગ્રહની હાજરી અસ્થિરતા લાવે છે. તેથી, શેરબજાર, ચલણ વેપાર અને વૈભવી જીવનશૈલીની વસ્તુઓમાં વધઘટ ચાલુ રહેશે.

શેરબજારમાં સટ્ટાકીય વર્તન અને ગભરાટનું વેચાણ

જાતક પારિજાત અનુસાર, અગ્નિજલયોહ સંયોગે અસ્તૈર્યમ, એટલે કે અગ્નિ અને પાણીનું મિશ્રણ અસ્થિરતા પેદા કરે છે. આનાથી શેરબજારમાં સટ્ટાકીય વર્તન અને ગભરાટનું વેચાણ થઈ શકે છે.

રોકાણ કરવાથી નુકસાન

રોકાણના દૃષ્ટિકોણથી, આ ગોચર ધીરજ અને દૂરંદેશીનો સમય છે. ટૂંકા ગાળાના લાભની શોધમાં રહેલા રોકાણકારો અસ્થિરતાથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે, જ્યારે લાંબા ગાળાના રોકાણકારો (3-6 મહિનાથી વધુ) લાભ જોઈ શકે છે. જમીન, ઊર્જા, ધાતુઓ અને બાંધકામ સામગ્રીમાં આયોજિત રોકાણ શુભ રહેશે, પરંતુ ઉધાર દ્વારા અથવા લાગણીઓના આધારે રોકાણ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.

મંદીનો અનુભવ

જૈમિની સૂત્ર જણાવે છે કે મંગળ મશીનરી અને જમીનના વિકાસને વેગ આપે છે. આ ગોચર સરકારી અને ખાનગી બંને ક્ષેત્રોમાં માળખાગત સુવિધાઓ અથવા સંરક્ષણ રોકાણોને વેગ આપી શકે છે. દરમિયાન, પાણી આધારિત ક્ષેત્રો (જેમ કે પીણા ઉદ્યોગો, વૈભવી વસ્તુઓ, વસ્ત્રો અને આયાતી બ્રાન્ડ્સ) સ્થિરતા અથવા મંદીનો અનુભવ કરી શકે છે.

અધીરાઈ વિનાશ તરફ દોરી જાય

માનસિક રીતે, આ ગોચર લોકોમાં નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અને અધીરાઈ વધારે છે. તેથી, રોકાણકારોને કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા ડેટા, કંપનીના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અને અંતર્ગત જ્યોતિષીય સમય ચક્ર બંનેને ધ્યાનમાં લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. સરાવલી લખાણમાં જણાવાયું છે, "મંગલેન ધૈર્યમ હીનસ્ય નાશહ," જેનો અર્થ છે કે અધીરાઈ વિનાશ તરફ દોરી જાય છે.

ટૂંકમાં, આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો:

  • મોંઘા કોમોડિટીઝ: લોખંડ, તાંબુ, પેટ્રોલિયમ, કોલસો, જમીન, રિયલ એસ્ટેટ
  • સસ્તી કે અસ્થિર કોમોડિટીઝ: શેરબજાર, ચલણ, લક્ઝરી બ્રાન્ડ્સ, આયાતી વસ્તુઓ
  • શું કરવું: લાંબા ગાળાના રોકાણો, જોખમ-સંતુલન, વૈવિધ્યકરણ
  • શું ન કરવું: ક્રેડિટ પર રોકાણ કરવું, ઉતાવળ કરવી અને અફવાઓના આધારે નિર્ણયો લેવા
  • આ ગોચરનો અર્થ એ છે કે બજાર હવે ઊંડા વહેતા સમુદ્ર બની રહ્યું છે. સપાટી પર ઉથલપાથલ રહેશે, પરંતુ જે રોકાણકારો સંયમ અને વિવેકથી નિર્ણયો લેશે તેમને આગામી ચક્રમાં લાભ મળશે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

