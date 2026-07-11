/કલ્કિ અવતાર પહેલાં થશે ત્રીજું વિશ્વ યુદ્ધ? હિન્દુ ગ્રંથોની ચોંકાવતી ભવિષ્યવાણી વાયરલ

Kalki Avatar Prediction: ઘણા હિન્દુ ગ્રંથોમાં ભવિષ્ય વિશે રસપ્રદ જાણકારી આપવામાં આવી છે. આમાં બ્રહ્મર્ષિ પોટુલુરી વીરબ્રહ્મેન્દ્ર સ્વામી દ્વારા લખાયેલ કાલજ્ઞાનમ અને ઓડિશાના પંચસખા સંતો દ્વારા લખાયેલ ભવિષ્યમલિકાનો પણ સમાવેશ થાય છે. સંત અચ્યુતાનંદ દાસ, ખાસ કરીને, આ ગ્રંથોમાં ભગવાન કલ્કીના અવતાર વિશે વિગતવાર વર્ણન કરે છે.
આ ભવિષ્યવાણીઓમાં એક મોટા અને વિનાશક યુદ્ધનો પણ ઉલ્લેખ છે, જેને ઘણા લોકો ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધ સાથે જોડે છે. એવું કહેવાય છે કે આ કોઈ સામાન્ય યુદ્ધ નહીં, પરંતુ ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચેનો નિર્ણાયક સંઘર્ષ હશે.
એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે વિશ્વમાં અન્યાય, પાપ અને અધર્મ ચરમસીમાએ પહોંચશે, ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ કલ્કિ અવતાર લેશે અને આ અધર્મનો અંત લાવશે. ચાલો આપણે આ શાસ્ત્રો અનુસાર કલ્કિ અવતાર અને ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધ વિશે મહત્વપૂર્ણ તથ્યો જાણીએ.
ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધની ભવિષ્યવાણીઓ
કેટલાક પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધ વિશે ભયાનક અને આઘાતજનક તથ્યો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ભવિષ્યમલિક અને કાલજ્ઞાનમાં, આ યુદ્ધને સામાન્ય નહીં, પરંતુ અત્યંત વિનાશક તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે.
આ ભવિષ્યવાણીઓ અનુસાર, આ યુદ્ધમાં પરિસ્થિતિ એટલી ભયાનક બનશે કે હવા પણ ઝેરી બની શકે છે. લોકોને ખોરાક અને પાણીની તીવ્ર અછતનો સામનો કરવો પડશે, અને વ્યાપક અરાજકતા ફેલાશે. કેટલીક જગ્યાએ, એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે આકાશમાં બે સૂર્ય જેવા તેજસ્વી પ્રકાશ દેખાશે, જે કોઈ મોટા વિસ્ફોટ અથવા ખગોળીય ઘટના સાથે જોડાયેલો છે.
શાસ્ત્રોમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે વિશ્વના ઘણા શક્તિશાળી અને વિકસિત દેશો વિનાશ પામશે, ત્યારે ભારત એક સુરક્ષિત સ્થળ તરીકે ઉભરી આવશે. એવું કહેવામાં આવે છે કે તે સમયે, ભારતનું નેતૃત્વ મજબૂત થશે અને દેશની પ્રતિષ્ઠા વધશે.
સંત અચ્યુતાનંદ દાસના મતે, આ ભયંકર યુદ્ધ લાંબા સમય સુધી ચાલી શકે છે. તેમનો અંદાજ છે કે તેનો સમયગાળો આશરે 6 વર્ષ અને 6 મહિનાનો હશે. વધુમાં, તેમાં ખતરનાક શસ્ત્રોના ઉપયોગનો પણ ઉલ્લેખ છે, જે વિશ્વની મોટી વસ્તીને અસર કરી શકે છે.
ભગવાન કલ્કી ક્યારે આવશે?
કેટલાક પ્રાચીન ગ્રંથો ભગવાન કલ્કીના અવતાર વિશેની વિગતો જાહેર કરે છે, જે સામાન્ય માન્યતાઓથી કંઈક અલગ અને રહસ્યમય લાગે છે. ભવિષ્યમલિકા અને કાલજ્ઞાનમ તેમના આગમન અને સ્વરૂપ વિશે ચોક્કસ સંકેતો પ્રદાન કરે છે.
આ ગ્રંથો અનુસાર, જ્યારે અન્યાય અને અધર્મ પોતાની ચરમસીમાએ પહોંચી જશે અને સારા લોકો માટે જીવવું મુશ્કેલ બનશે, ત્યારે કલ્કી અવતાર પ્રગટ થશે. તેમનું મિશન દુષ્ટતાનો અંત લાવવાનું અને ન્યાયીપણાને પુનઃસ્થાપિત કરવાનું રહેશે.
એક મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે ભગવાન કલ્કી હાલમાં પૃથ્વી પર ગુપ્ત સ્વરૂપમાં હાજર છે. તેઓ એક સામાન્ય માનવીની જેમ જીવી રહ્યા છે, લોકો સમક્ષ પોતાની શક્તિઓ પ્રગટ કરવા માટે યોગ્ય સમયની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
તેમના દેખાવનું વર્ણન સફેદ ઘોડા પર સવાર અને વીજળીની જેમ ચમકતી તલવાર તરીકે પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ તલવારથી, તેઓ અધર્મ કરનારાઓનો નાશ કરશે.
ભવિષ્યમલિક એમ પણ જણાવે છે કે તેઓ આ યુદ્ધમાં એકલા નહીં રહે. તેમની સાથે અસંખ્ય દૈવી શક્તિઓ અને સંતો હશે, જેમને પંચસખા અને 64 યોગીનીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે બધા તેમને અદ્રશ્ય રીતે મદદ કરશે. અંતે, જ્યારે કલ્કી અવતાર તેમના અંતિમ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થશે, ત્યારે તેઓ દુષ્ટતાનો નાશ કરશે અને કલિયુગના અંધકારનો અંત લાવશે, એક નવા યુગની શરૂઆત કરશે.
યુદ્ધ પછી સુવર્ણ યુગ, અથવા સત યુગ આવશે
આ ભવિષ્યવાણીઓ એમ પણ જણાવે છે કે મહાન વિનાશ પછી, વિશ્વમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો થશે. પ્રથમ, ફક્ત તે લોકો જ બચી શકશે જેઓ સત્ય, અહિંસા અને ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખે છે. ફક્ત આવા લોકોને જ પરલોક જીવન જીવવાની તક મળશે.
યુદ્ધ પછી, પૃથ્વીનો ચહેરો પણ બદલાશે. વાતાવરણ શુદ્ધ બનશે, રોગો ઘટશે અને માનવ આયુષ્ય વધશે. પ્રકૃતિ ફરી એકવાર સંતુલનમાં આવશે.
આ સાથે, સમાજમાં એક મોટો પરિવર્તન આવશે. જાતિ, ભેદભાવ અને વિવિધ મંતવ્યો સમાપ્ત થશે, અને આખું વિશ્વ એક જ સત્યનું પાલન કરશે, જેને સનાતન ધર્મ કહેવાય છે. લોકો પરસ્પર પ્રેમ અને શાંતિથી જીવશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)