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કલ્કિ અવતાર પહેલાં થશે ત્રીજું વિશ્વ યુદ્ધ? હિન્દુ ગ્રંથોની ચોંકાવતી ભવિષ્યવાણી વાયરલ

Kalki Avatar Prediction: હિન્દુ ગ્રંથો ભવિષ્યમલિકા અને કાલજ્ઞાનમમાં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ અને કલ્કી અવતાર વિશે ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે. આ ભવિષ્યવાણીઓ અનુસાર, આ યુદ્ધ અત્યંત વિનાશક હશે, અને આ પછી, કલ્કી અવતાર ધર્મ સ્થાપિત કરશે. આ સંબંધિત રહસ્યો અને સંકેતો વિશે જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 11, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:21 PM IST
કલ્કિ અવતાર પહેલાં થશે ત્રીજું વિશ્વ યુદ્ધ? હિન્દુ ગ્રંથોની ચોંકાવતી ભવિષ્યવાણી વાયરલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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