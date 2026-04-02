ટ્રમ્પનું અલ્ટીમેટમ, આજથી ગ્રહોની ખતરનાક સ્થિતિ... શું ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું?
Iran-Israel US War: ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધની સ્થિતિ અંગે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આજે દેશને નામ સંબોધન કર્યું. જે યુદ્ધ વધુ ભીષણ થાય તેવા સંકેત કઈક આપે છે. આ સંકેતને જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અને ગ્રહોની સ્થિતિ સાથે મેચ કરીએ તો યુદ્ધ વધવાની અને ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ થાય તેવી આશંકા પેદા કરે છે.
- ટ્રમ્પે આજે સવારે અમેરિકાની જનતાને સંબોધન કર્યું.
- સંબોધનમાં આપેલા સંકેતોથી યુદ્ધ ભડકે એવી આશંકા ઊભી થઈ છે.
- આજે મંગળ ગોચર કરીને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરી શનિ સાથે યુતિ બનાવી રહ્યા છે.
- જ્યોતિષ દ્રષ્ટિથી પણ આગામી સમય ઉથલપાથલ વધારે તેવો કહેવાઈ રહ્યો છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આજે ભારતીય સમય મુજબ વહેલી સવારે અમેરિકાની જનતાને સંબોધન કર્યું. જેમાં તેમણે જે સંકેતો આપ્યા તે જોતા તો એવું લાગે છે કે આ યુદ્ધ અંત તરફ નહીં પરંતુ ભીષણ થવા આગળ વધી રહ્યું છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા પાસે પૂરતો ગેસ-ઓઈલ છે અને અમે ઈરાનને પાષાણ યુગ (પથ્થર યુગ)માં મોકલીને જ દમ લઈશું. હવે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો 2 એપ્રિલ 2026ના રોજ યુદ્ધ અને હિંસાના કારક ગ્રહ મંગળ ગોચર કરીને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરી શનિ સાથે યુતિ કરી રહ્યા છે. જ્યોતિષાચાર્ય દીલિપ ગુપ્તા મુજબ મંગળ અને શનિ જ્યારે સાથે આવે ત્યારે વિધ્વંસકારી યોગ બનાવે છે. ત્યારે આવામાં યુદ્ધ વધવાની અને તે ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ફેરવાય તેવી આશંકા નકારી શકાય નહીં.
આગામી 2-3 અઠવાડિયા ખુબ ભારે
પોતાના સંબોધનમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કરી દીધુ કે તેઓ આ યુદ્ધમાં પાછીપાની કરવાના જરાય મૂડમાં નથી. તેમણે તો એમ પણ કહી દીધુ કે તેઓ ઈરાનને 2થી 3 અઠવાડિયામાં સંપૂર્ણ રીતે તબાહ કરીને પાષાણ યુગમાં મોકલવાની તૈયારીમાં છે. આ માટે તેમણે પોતાની યોજના પણ જણાવી દીધી કે અમેરિકા તેના ગેસ પ્લાન્ટ્સ, ઓઈલ રિફાઈનરીઓ અને ખાર્ગ ટાપુને તબાહ કરશે. આ સાથે જ સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝને પણ લઈને ઝંપશે.
ટ્રમ્પે આ બધી કામગીરી પાર પાડવા માટે બેથી ત્રણ અઠવાડિયાનો સમય નક્કી કર્યો છે અને આ સમય જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ એવો સમય છે કે જ્યારે ગ્રહો પણ ઘાતક યોગ બનાવી રહ્યા છે. અગ્નિ તત્વવાળા મંગળ ગ્રહ યુદ્ધ અને હિંસાના કારક છે જે રાજનીતિ, ન્યાયના કારક ઉગ્ર ગ્રહ શનિની સાથે મીન રાશિ યુતિ કરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત અગ્નિતત્વવાળા સૂર્ય પણ હાજર છે. આવામાં મંગળ-શનિ અને સૂર્યની ત્રિપુટી એક સાથે ભયાનક સાબિત થઈ શકે છે.
ડેડલાઈન આપી એ ખતરનાક!
મંગળ 2 એપ્રિલ 2026થી 11 મે 2026 સુધી મીન રાશિમાં રહેશે. એટલે કે 11 મે સુધી મંગળ અને શનિની યુતિ રહેશે. જ્યારે સૂર્ય 14 એપ્રિલ સુધી મીન રાશિમાં રહેશે. ત્યારબાદ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. આમ મંગળ શનિની યુતિ સુર્ય સાથે 14 એપ્રિલ સુધી રહેશે. હવે આ સમયગાળો કે જેમાં 14 એપ્રિલ સુધી સૂર્ય જેવા શક્તિશાળી ગ્રહની હાજરીમાં 2 ઘાતક ગ્રહો મંગળ અને શનિની યુતિ યુદ્ધને ભડકાવવા માટે પૂરતી છે.
આ સ્થિતિમાં બીજા અનેક દેશો પણ આ યુદ્ધના લપેટામાં આવે તેવી શક્યતા છે. એટલું જ નહીં ભારત સહિત અનેક દેશોમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધશે જેની અસર પેટ્રોલ અને ડીઝલ તથા એલપીજીના ભાવ પર જોવા મળી શકે છે. મોંઘવારી વધશે અને જનતા પર તેનો બોજો પડશે. આ ઉપરાંત 11 મે સુધીનો સમય તો એક પ્રકારે ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ માટે ડેડલાઈન જેવો કહી શકાય.
એટલે કે થર્ડ વર્લ્ડ વોર ફાટી નીકળે તેની આશંકાથી ઈન્કાર ન કરી શકાય. મોટી રાજકીય ઉથલપાથલ પણ થઈ શકે. આમ પણ ઈરાનના તમામ ટોપ લીડર્સના ખાતમાની ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી એટલે ઉથલપાથલની શરૂઆત તો થઈ ગઈ છે.
ગુરુ એક માત્ર...આપે છે સારા સંકેત!
જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ગ્રહોના આવા અશુભ યોગમાં પણ એક રાહતની વાત એ છે કે મંગળ શનિ અને સૂર્ય ગ્રહ દેવગુરુ બૃહસ્પતિની રાશિ મીનમાં છે. ગુરુ જ્ઞાન, સૌભાગ્ય, ગુરુ અને સુખના કારક ગ્રહ છે. આથી જ્યોતિષમાં તેમને શુભ ગ્રહ કહેવાય છે. આવામાં જો દુનિયાના મોટા નેતા આ તબાહીને રોકવા માટે સકારાત્મક વલણ અપનાવે તો કૂટનીતિક વાતચીતથી ઉકેલ આવી શકે છે. જ્યારે ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિનામાં ગ્રહોની સ્થિતિ પર એક નજર ફેરવીએ તો સ્થિતિ વધુ ભયાનક હતી.
23 ફેબ્રુઆરીના રોજ મંગળે શનિની રાશિ કુંભમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને ત્યાં પહેલેથી હાજર રાહુ સાથે મળીને અંગારક યોગ બનાવ્યો. અંગારક યોગ યુદ્ધ ભડકાવવા માટેનો યોગ ગણાય છે અને તે શનિની રાશિમાં બને એટલે તબાહી મચે એ સ્વાભાવિક છે. થયું પણ કઈક એું. 23 ફેબ્રુઆરીના રોજ મંગળ અને રાહુની યુતિ થઈ છે અને અઠવાડિયુ વીત્યું ત્યાં તો 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ભેગા થઈને ઈરાન પર હુમલો કરી નાખ્યો. ટ્રમ્પે નવી તારીખ આપી છે ત્યારે હવે જોવાનું એ રહેશે કે શું 14 એપ્રિલ અને 11 મેની તારીખ દુનિયામાં કઈક નવો બદલાવ લાવશે કે નહીં?
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
