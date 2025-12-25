Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

જમવાનું બનાવતી વખતે મહિલાઓએ ભુલથી પણ આ કામ ન કરવું, ઘરમાંથી જતી રહે છે ખુશીઓ અને બરકત

Chanakya Niti: સનાતન ધર્મમાં, શાસ્ત્રોમાં અને ચાણક્ય નીતિમાં અન્નને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર કેટલાક કામો એવા છે જે રસોડામાં મહિલાએ કરવા નહીં. રસોડામાં આ 3 ભુલ કરવામાં આવે તો ઘરમાંથી ખુશહાલી અને બરકત હંમેશા માટે જતા રહે છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 25, 2025, 06:24 PM IST

Chanakya Niti: આચાર્ય ચાણક્ય ભારતીય ઇતિહાસના સૌથી મહાન નીતિ શાસ્ત્રી અને માર્ગદર્શક તરીકે પ્રખ્યાત છે. તેમની નીતિ ફક્ત રાજનીતિ કે કુટનીતિ માટે નહીં પરંતુ દૈનિક જીવન અને પારિવારિક સુખ સમૃદ્ધિ માટે પણ અત્યંત સટીક છે. ચાણક્ય નીતિ અનુસાર ઘરનું રસોડું એવી જગ્યા છે જેના પ્રભાવથી પરિવારના લોકોનું ભાગ્ય બદલી પણ શકે છે અને બગડી પણ શકે છે. ચાણક્ય નીતિમાં આચાર્ય ચાણક્ય એ કહ્યું છે કે મહિલાઓએ રસોડામાં કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. ખાસ કરીને ભોજન બનાવતી વખતે મહિલાઓ જો આ 3 કામ ભુલથી પણ કરે તો તેના કારણે પરિવારની બરકત અને ખુશીઓ છીનવાઈ શકે છે. 

મહિલાઓ જ્યારે ભોજન બનાવતી હોય ત્યારે તેમણે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. રસોડામાં મહિલા ભોજન બનાવતી વખતે આ ભૂલ કરે તો તેના કારણે ઘરના લોકોની પ્રગતિ અટકી શકે છે અને ઘરમાં દરિદ્રતા વધી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ચાણક્ય નીતિ અનુસાર રસોડામાં કઈ ત્રણ ભૂલ કરવાથી દરેક મહિલાએ બચવું જોઈએ.

સ્નાન કર્યા વિના રસોઈ 

ચાણક્ય નીતિ અનુસાર શુદ્ધતા ફક્ત બહાર નહીં પરંતુ આંતરિક પણ હોવી જોઈએ. જે મહિલા સ્નાન કર્યા વિના અશુદ્ધ અવસ્થામાં ભોજન પકાવે છે તેના હાથથી બનેલું ભોજન સાત્વિક રહેતું નથી. અશુદ્ધ અવસ્થામાં પકાવેલું ભોજન કરવાથી ઘરમાં નકારાત્મકતાનો સંચાર થાય છે, આવું ભોજન જે પણ વ્યક્તિ કરે છે તેના મનમાં પણ નકારાત્મકતા વધે છે અને તેમનું સ્વાસ્થ્ય પણ ખરાબ થાય છે. આવું ભોજન કરવાથી ઘરમાં અશાંતિ પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. 

અશાંત મનથી ભોજન બનાવવું 

ભોજન ફક્ત પેટ ભરવાની વસ્તુ નથી. ભોજન બનાવતી વખતે ભોજન બનાવનારની ઊર્જા પણ તેમાં પ્રવેશ કરે છે. ચાણક્ય નીતિ અનુસાર જો કોઈ મહિલા ક્રોધમાં, દુઃખી હોય ત્યારે કે અશાંત મનથી ભોજન બનાવે છે તો તેની નેગેટિવિટી ભોજનમાં પણ ઉતરે છે અને આ અન્ન જે ગ્રહણ કરે છે તે વ્યક્તિના સ્વભાવમાં પણ ક્રોધ, ચીડીયાપણું અને અશાંતિ વધે છે. ચાણક્ય નીતિ અનુસાર જે ઘરમાં અશાંત મનથી સ્ત્રી ભોજન બનાવતી હોય તે ઘરના લોકોનું મન પણ કોઈ કાર્યમાં લાગતું નથી અને તેમને કાર્યમાં સફળતા મળતી નથી. 

ધ્યાન ભટકવું 

ઘણી વખત મહિલાઓ ભોજન બનાવતી વખતે ફોન પર વાતો કરે છે કે પછી રસોઈ ચાલુ કરીને અન્ય કામોમાં વ્યસ્ત થઈ જાય છે. ચાણક્ય નીતિ અનુસાર ભોજન કરતી વખતે શુદ્ધ મનથી ધ્યાન હંમેશા રસોડામાં કામમાં જ રાખવું જોઈએ. ભોજન બનાવતી વખતે ધ્યાન ભટકવાથી ભોજનનો સ્વાદ પણ બગડે છે અને તેની શુદ્ધતા પર પણ અસર થાય છે..

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

