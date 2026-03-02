Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

જ્યોતિષમાં એવા યોગ સર્જાયા કે લાંબું ચાલશે ઈરાન-ઈઝરાયેલ-અમેરિકા યુદ્ધ, ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી થઈ!

War Prediction In Jyotish : જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ અમેરિકા-ઈરાન-ઈઝરાયેલ વચ્ચેની યુદ્ધની સ્થિતિ આગળ જતા વધુ જટિલ જ નહીં, પરંતું સ્ફોટક અને મહાભયંકર બની શકે છે. કારણ કે, મીન રાશિમાં મોટી ઉથલપાથલ સર્જાવા જઈ રહી છે, જે યુદ્ધ અટકાવશે નહિ, પરંતું મહાવિનાશ સર્જશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:11 AM IST
  • જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસર, શનિની રાશિ કુંભમાં મંગળ અને રાહુની યુતિ સર્જાઈ છે
  • ગુરુ પણ બુધમાં વક્રી હોવાથી તે મગજ બગાડે છે. આવામાં અનેક વૈશ્વિક નેતાઓ ખોટા નિર્ણયો લઈ શકે છે
  • એક મહિનામાં બે ગ્રહણોનું આવવું પણ જ્યોતિષ અનુસાર અશુભ માનવામાં આવે છે

Trending Photos

જ્યોતિષમાં એવા યોગ સર્જાયા કે લાંબું ચાલશે ઈરાન-ઈઝરાયેલ-અમેરિકા યુદ્ધ, ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી થઈ!

US-Israel Iran War : યુદ્ધ અમસ્તુ ભડક્યુ નથી, ભડકાવવામાં આવ્યું છે. રાહુ અને મંગળની જે યુતિ સર્જાઈ છે, તેમાં યુદ્ધના યોગ સર્જાયા છે. પરંતું આ યુદ્ધ પણ લાંબું ચાલશે તેવી ગ્રહદશા સર્જાઈ છે. કારણ કે, શનિ-મંગળની જોડી આ યુદ્ધ વધુ લંબાવે તેવી શક્યતા છે. એટલું જ નહિ, જ્યોતિષશાસ્ત્ર એ પણ કહે છે કે, બે ગ્રહણ વચ્ચે ચાલતુ યુદ્ધ એટલે વિશ્વ માટે મહાસંકટ. ત્યારે ગ્રહોની ભવિષ્યવાણી શું કહે છે તેના પર નજર કરીએ. 

મંગળ અને રાહુની યુતિ મોટા સંકેત 
હાલ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસર, શનિની રાશિ કુંભમાં મંગળ અને રાહુની યુતિ સર્જાઈ છે. આ બે ગ્રહોની યુતિ સર્જાતા જ યુદ્ધનું મહાસંકટ સર્જાયું. ત્યારે આ યુતિ આગળ જતા વધુ મહાસંકટ સર્જશે. કારણ કે, 2 એપ્રિલ સુધી આ યુતિ રહેવાની છે. ત્યાં સુધી વિશ્વભરમાં ડામાડોળ સ્થિતિ રહેશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

મીન રાશિમા સ્થિતિ વધુ વકરશે 
જોકે, આગળ જતા સ્થિતિ વધુ વણસી શકે છે. કારણ કે, મંગળથી અલગ થતા બાદ રાહુ મીન રાશિમાં શનિ સાથે યુતિ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર કહે છે કે, મંગળ એ અગ્નિતત્વ છે અને જ્યારે તે શનિ સાથે યુતિ કરે છે ત્યારે પરિણામો ધાર્યા કરતા વધુ ખતરનાક આવે છે. 

સ્થિતિ તો ત્યારે વણસી શકે છે, કારણ કે મીન રાશિ સમુદ્ર અને આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર દર્શાવે છે, એટલે સમુદ્રોમાં વિવાદ વધી શકે છે. ગુરુ પણ બુધમાં વક્રી હોવાથી તે મગજ બગાડે છે. આવામાં અનેક વૈશ્વિક નેતાઓ ખોટા નિર્ણયો લઈ શકે છે. 

આ પણ વાંચો : 

એપ્રિલમાં બીજો ખતરનાક યોગ સર્જાશે 
આગળ જતા સ્થિતિ વધુ વણસી શકે છે. કારણ કે, રાહુલ અને મંગળની યુતિ 2 એપ્રિલના રોજ પૂરી થાય છે. પંરતું અહી તો બીજા ખતનાક યોગ સર્જાશે. રાહુ હાલ કુંભ રાશિમાં રહેશે, પરંતું એપ્રિલ મહિનામાં મંગળ રાશિ બદલીને મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ અનુસાર, આ સ્થિત ભયાનક નહિ, પરંતું મહા વિસ્ફોટક બની રહેશે. તેનું કારણ મંગળ રાહુને છોડીને ન્યાયના દેવતા શનિ સાથે યુતિ કરશે. 

યુદ્ધ વધુ ભડકશે 
શનિ અને મંગળની આ યુતિ મહાભયંકર બની રહેવાની છે. કારણ કે, મંગળ અગ્નિ તવ્વ છે, તો શનિ ઠંડા. જ્યારે કે, મીન જળતત્વની રાશિ. મીન રાશિમાં આ બંને ગ્રહો ભ્રમણ કરે છે, ત્યારે તે જ્વાળામુખી જેવા યોગ સર્જે છે. બંને એક થાય તો યુદ્ધમાં ચડસાચડસીની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. જમીન પર યુદ્ધ વધુ ભડકશે. મીન રાશિમાં આ પાપ ગ્રહોની યુતિથી પશ્ચિમ એશિયા ઉપરાંત યુરોપીય દેશોમાં પણ મોટી અસ્થિરતા સર્જશે. 

બે ગ્રહણ વચ્ચે યુદ્ધ આવ્યું એટલે...
હવે જ્યોતિષની બીજી પણ એક ઘટના એવી છે, જેને જરા પણ ઈગ્નોર કરવા જેવી નથી. જે આગમાં ઘી હોમવા જેવી બાબત છે. આવતીકાલે 3 માર્ચે ચંદ્રગ્રહણ છે. તેમાં પણ એક મહિનામાં બે ગ્રહણોનું આવવું પણ જ્યોતિષ અનુસાર અશુભ માનવામાં આવે છે.  ચંદ્રગ્રહણ જે નક્ષત્ર અને રાશિમાં થવા જઈ રહ્યું છે એ અગ્નિ તત્ત્વથી પ્રભાવિત છે. યુદ્ધ વચ્ચે ગ્રહણ થવું અગ્નિવર્ષા અથવા મિસાઈલ હુમલાઓમાં તીવ્રતાનો સંકેત આપે છે. ટૂંકમાં આ સ્થિતિ દર્શાવે છે કે, આ યુદ્ધ ફક્ત થોડા સમય પૂરતું નથી પરંતુ લાંબા સમય સુધી ખેંચાઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો : 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
world war 3predictionJyotishHoroscopeભવિષ્યવાણીવિશ્વ યુદ્ધજ્યોતિષ

Trending news