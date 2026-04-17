Worst Number For Car: કાર માટે આ નંબર લેવાનું ટાળવું, આવા નંબર વાળી કાર માલિકની ફળતી નથી, નંબર બની જાય છે મુસીબતોનું કારણ
Worst Numbers For Car as Per Numerology: અંકશાસ્ત્ર અનુસાર કાર માટે નંબર પસંદ કરતી વખતે સાવધાની રાખવી જોઈએ. અંકશાસ્ત્ર અનુસાર કાર માટે અમુક નંબર લેવાથી બચવું જોઈએ. આ નંબર ધરાવતી કાર તેના માલિક માટે મુસીબતનું કારણ બની શકે છે. આ નંબર કયા છે ચાલો જાણીએ
Worst Numbers For Car as Per Numerology: લોકો પોતાની નવી કાર માટે નંબર પણ ખાસ હોય તેવો આગ્રહ રાખે છે. નવી કાર લીધી હોય ત્યારે લોકો ખાસ પ્રકારના નંબર લેવા માટે હજારો રૂપિયાના ખર્ચ પણ કરે છે. કાર માટે લોકોને વીઆઈપી નંબર લેવાનો પણ શોખ હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કાર માટે અમુક પ્રકારના નંબર અશુભ ગણાય છે ? અંકશાસ્ત્ર અનુસાર કાર માટે નંબર પસંદ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કારણ કે કારનો નંબર તેને ચલાવનારના જીવનને પ્રભાવિત કરી શકે છે. તેથી કાર માટે અમુક નંબર લેવાનું ટાળવું જોઈએ.
અંકશાસ્ત્ર અનુસાર કારના નંબરનો પ્રભાવ
અંકશાસ્ત્રમાં એવા 3 અંક જણાવેલા છે જે કાર માટે અશુભ ગણાય છે. જો કારના નંબરનો ટોટલ આ 3 આંકડામાં આવતો હોય તો તે શુભ નથી. આવા નંબર ધરાવતી કાર સાથે હંમેશા કોઈને કોઈ સમસ્યાઓ આવતી રહે છે. કારમાં વારંવાર ખરાબી આવે, કાર સંબંધિત ખર્ચ વધતાં રહે, અકસ્માત થાય વગેરે. કાર લઈને બહાર નીકળો ત્યારે કોઈને કોઈ મુસીબત આવી જાય એટલે કે આ નંબર ધરાવતી કાર તેના માલિકને ફળતી નથી. અંક શાસ્ત્ર અનુસાર આ 3 નંબર કયા છે ચાલો જાણીએ, સાથે જ જાણીએ કે આ 3 નંબર ના કારણે કેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
કાર માટે અશુભ ગણાતા નંબર
અંકશાસ્ત્ર અનુસાર કાર માટે સૌથી ખરાબ કે અશુભ નંબરમાં 9, 8, 4 આંકડાનો સમાવેશ થાય છે. કારના નંબરનો ટોટલ જો આ અંક હોય તો તે યોગ્ય નથી. અથવા તો કારના નંબરમાં આ આંકડા વારંવાર આવતા હોય તેને પણ અશુભ માનવામાં આવે છે.
કાર માટે નંબર 9
અંકશાસ્ત્ર અનુસાર 9 નંબર મંગળ ગ્રહનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ નંબર આક્રમક ઊર્જાને આકર્ષિત કરે છે. વાહનનો નંબર નવ હોય તો માલિકને ડ્રાઇવિંગની આદતમાં પણ આક્રમકતા જોવા મળે છે. જો કારનો નંબર નવ હોય તો વ્યક્તિએ કાર ચલાવતી વખતે સ્પીડ પર હંમેશા કંટ્રોલ રાખવો અને ઉતાવળ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. નહીં તો કારમાં ખરાબી થવાનું અથવા તો અકસ્માત થવાનું જોખમ વધે છે.
કાર માટે નંબર 8
નંબર નવ ની જેમ નંબર 8 પણ કાર માટે યોગ્ય ગણાતો નથી. 8 નંબર શનિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. કારનો નંબર 8 હોય તો વ્યક્તિને વાહન લીધા પછી વધારે સંઘર્ષ કરવો પડે છે, આ સિવાય દુર્ઘટનાનું જોખમ પણ વધે છે અને સફળતા મળવામાં પણ વિલંબ થાય છે. નંબર 8 હોય તેવી કાર પણ માલિક માટે યોગ્ય ફળ આપનાર ગણાતી નથી.
કાર માટે નંબર 4
અંકશાસ્ત્ર અનુસાર નંબર 4 રાહુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. કાર માટે 4 નો આંકડો સૌથી ખરાબ ગણાય છે. કારનો નંબર ચાર હોય તો તેના પ્રભાવથી કારમાં અચાનક સમસ્યાઓ આવવી, વારંવાર દુર્ઘટના થવી, કાર સંબંધિત ખર્ચા બધી જવા જેવી તકલીફો જોવા મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
