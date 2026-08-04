/આ મંદિરની નંદી દેવની અત્યંત રહસ્યમયી મૂર્તિ આપે છે કળિયુગના અંતનો સંકેત! શું ખરેખર આવશે મહાપ્રલય?

કળિયુના અંતને લઈને અનેક માન્યતાઓ અને લોકવાયિકાઓ પ્રચલિત છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે નંદી દેવની એક એવી મૂર્તિ છે જે આ સંસારમાં મહાપ્રલયનું કારણ માનવામાં આવે છે? તેની પાછળનું રહસ્ય ખરેખર ચોંકવનારું છે. ભગવાન શિવજીના વાહન નંદી વિશે એવી માન્યતા છે કે તેઓ કળિયુગમાં આવનારા મહાપ્રલયની ચેતવણી આપે છે. એવું કહેવાય છે કે નંદી દેવ અનેક વર્ષોથી પ્રલયના સંકેત આપે છે પરંતુ સવાલ એ છે કે કઈ રીતે અને ક્યાં જોવા મળે છે?
નંદીદેવ આપે છે પ્રલયના સંકેત!
વાત જાણે એમ છે કે આંધ્ર પ્રદેશના કુરનૂલ જિલ્લામાં આવેલા ઉમા મહેશ્વરી મંદિરમાં નંદી દેવની એક ચમત્કારિક મૂર્તિ છે. આ મૂર્તિની ખાસ વાત એ છે કે તેનો આકાર સતત વધી રહ્યો છે. માન્યતા મુજબ દર 20 વર્ષે આ મૂર્તિનો આકાર લગભગ એક ઈંચ વધે છે. પહેલા આ મૂર્તિ એટલી નાની હતી કે લોકો સરળતાથી તેની પરિક્રમા કરી લેતા હતા. પરંતુ હવે તે એટલી વધી ગઈ છે કે મંદિર પરિસર પણ તેના માટે નાનુ પડી રહ્યું છે. એટલું જ નહીં તેના વધતા આકારના કારણે મંદિરના થાંભલાઓમાં પણ તિરાડો પડવા લાગી છે.
ધાર્મિક માન્યતાઓ
ધાર્મિક માન્યતાઓ મુજબ કળિયુગમાં એક દિવસ એવો આવશે જ્યારે આ નંદીની મૂર્તિ જીવિત થશે અને નંદી દેવ પોતે પ્રગટ થશે. એવું કહેવાય છે કે તે દિવસ કળિયુગનો છેલ્લો દિવસ હશે અને તે દિવસે મહાપ્રલય આવશે. જો કે તે ક્યારે આવશે તેના વિશે કોઈ નિશ્ચિત જાણકારી નથી. વૈજ્ઞાનિકોએ પણ આ મૂર્તિ પર અનેકવાર રિસર્ચ કર્યું છે. તે મુજબ આ મૂર્તિ એક વિશેષ પ્રકારના પથ્થરથી બની છે. જે સમય સાથે ફેલાતી રહે છે. આ જ કારણ છે કે તેનો આકાર દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે.
આ ઉપરાંત આ મંદિર સાથે જોડાયેલી એક રોચક વાત છે. મંદિર પરિસરમાં એક નાનકડું તળાવ છે. જેને પુષ્કરણી કુંડ કહેવામાં આવે છે. એવી માન્યતા છે કે આ કુંડમાં નંદીજીના મુખથી સતત જળ પડતું રહે છે. પરંતુ આજ સુધી એ જાણી શકાયુ નથી કે આ પાણી ક્યાથી આવે છે. વૈજ્ઞાનિકો પણ આ રહસ્યને ઉકેલી શક્યા નથી. એવું પણ કહેવાય છે કે ઋષિ અગસ્ત્યે આ કુંડમાં સ્નાન કર્યા બાદ ભગવાન શિવની પૂજા કરી હતી અને અહીં નંદીજીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.
વધુ એક આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે આ મદિર પરિસરમાં ક્યારેય કાગડા જોવા મળતા નથી. બાકી બીજા પક્ષીઓ આવે છે. પરંતુ કાગડા નહી. માન્યતા મુજબ જ્યારે ઋષિ અગસ્ત્ય અહીં તપસ્યા કરતા હતા ત્યારે કાગડાઓએ તેમની સાધનામાં વિધ્ન નાખ્યું હતું. તેનાથી ગુસ્સે ભરાઈને તેમણે કાગડાઓને શ્રાપ આપ્યો હતો કે તેઓ આ મંદિર પરિસરમાં ક્યારેય પ્રવેશ કરી શકશે નહીં.
શું સાચે આવશે મહાપ્રલય?
ફક્ત નંદીજીની આ મૂર્તિ જ નહીં, પરંતુ એક શિવલિંગ પણ છે જે કળિયુગના અંતનો સંકેત ગણવામાં આવે છે. આ શિવલિંગ ગુજરાતના મરડેશ્વર મંદિરમાં છે. એવી માન્યતા છે કે આ શિવલિંગનો આકાર પણ સતત વધી રહ્યો છે અને વધતા પાપનો સંકેત છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જે દિવસે આ શિવલિંગ 80 ફૂટ ઊંચુ થઈ જશે અને મંદિરની છતને સ્પર્શ કરશે ત્યારે કળિયુગ પોતાના અંતિમ ચરણમાં હશે. જો કે જો તેની વૃદ્ધિની ગતિ જોવામાં આવે તો તે દર વર્ષે ફક્ત ચોખાના દાણા જેટલું વધે છે. આવામાં 80 ફૂટ સુધી પહોંચવામાં હજુ લાખો વર્ષ લાગી શકે છે.
આ શિવલિંગની એક ખાસ વાત એ છે કે તેમાંથી સતત પાણીનો પ્રવાહ વહે છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે ગરમી હોય કે ઠંડી હોય પરંતુ આ પાણીના પ્રવાહ પર હવામાનનો કોઈ ફરક જોવા મળતો નથી. વૈજ્ઞાિકો પણ તેની પાછળનું કારણ હજુ સુધી જાણી શક્યા નથી.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)