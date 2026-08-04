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આ મંદિરની નંદી દેવની અત્યંત રહસ્યમયી મૂર્તિ આપે છે કળિયુગના અંતનો સંકેત! શું ખરેખર આવશે મહાપ્રલય?

Hindu Dharma: ભારતમાં અનેક પ્રખ્યાત અને ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતા મંદિરો છે પરંતુ એક મંદિર એવું પણ છે જ્યાં નંદીજીની મૂર્તિ સતત મોટી થઈ રહી છે અને મંદિરના થાંભલામાં તિરાડો પડી રહી છે? પૌરાણિક કથાઓ મુજબ આ મૂર્તિના વધતા આકારને મહાપ્રલયનો મોટો સંકેત ગણવામાં આવી રહ્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 04, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:02 PM IST
આ મંદિરની નંદી દેવની અત્યંત રહસ્યમયી મૂર્તિ આપે છે કળિયુગના અંતનો સંકેત! શું ખરેખર આવશે મહાપ્રલય?
Image Credit: AI Generated Image (ફેમસ ટેમ્પલ્સ ઓફ ઈન્ડિયા ડોટ કોમની તસવીરો સાથે)

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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