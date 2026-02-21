24 કલાક બાદ યમ-સૂર્ય બનાવશે પાવરફૂલ દ્વિદ્વાદશ યોગ, 3 રાશિવાળાને બંપર ધનલાભના યોગ, અશક્ય કામો પાર પડશે!
ગણતરીના કલાકોમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને યમનો એક એવો અદભૂત સંયોગ થઈ રહ્યો છે જે કેટલીક રાશિના જાતકોને 360 ડિગ્રી ભાગ્ય પલટી નાખે તેવો ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્યની ગણતરી શક્તિશાળી ગ્રહોમાં થાય છે અને તેઓ ગ્રહોના રાજા કહેવાય છે. સૂર્ય પણ સમયાંતરે રાશિ બદલે છે. લગભગ એક મહિના બાદ રાશિ બદલે છે. જેનો પ્રભાવ તમામ રાશિઓ પર પડતો હોય છે. સૂર્ય આત્મા, પિતા, પ્રતિષ્ઠા, માન સન્માન અને સરકારી કાર્યોના કારક ગ્રહ છે. હાલમાં તેઓ કુંભ રાશિમાં છે. જ્યાં તેમની યુતિ બુધ,મંગળ, સૂર્ય અને રાહુ સાથે થાય છે. આવામાં અનેક પ્રભાવશાળી રાજયોગ પણ બની રહ્યા છે. આ ઉપરાંત 22 ફેબ્રુઆરીએ યમ સાથે પણ એક દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે. જેને દ્વિદ્વાદશ યોગ કહેવામાં આવે છે. આ યોગથી કેટલીક રાશિના જાતકોને ખુબ ફાયદો થઈ શકે છે. કરિયરમાં સારા સમાચાર, ધન-વૈભવ વધવાના ચાન્સ છે.
બનશે દ્વિદ્વાદશ યોગઆવતી કાલે 22 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાતે 8.16 કલાકે સૂર્ય અને યમ એક બીજાથી 30 ડિગ્રીના અંતરે હશે. આ સ્થિતિ શક્તિશાળી દ્વિદ્વાદશયોગનું નિર્માણ કરશે. 17 વર્ષ બાદ આ અદભૂત સંયોગ બનશે જે કેટલીક રાશિના જાતકોની પ્રગતિ કરશે. યમ એક રાશિમાં 17 વર્ષ રહે છે. સામાન્ય રીતે યમ નવ ગ્રહમાં ગણાતા નથી. પરંતુ યમનો પ્રભાવ દરેક રાશિ પર જોવા મળતો હોય છે. આ સંયોગ કઈ રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે તે જાણો.
વૃશ્ચિક રાશિ
દુર્લભ સંયોગ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને લાભ કરાવી શકે છે. આ રાશિના દશમ ભાવમાં સૂર્ય અને ત્રીજા ભાવમાં યમ છે. આ દરમિયાન કાર્યો પ્રત્યે ફોકસ વધશે. પૂરી જવાબદારીથી કામ કરશો. કરિયરમાં સતત મહેનત રંગ લાવશે. નોકરીમાં પ્રગતિ થશે અને નવી તકો મળી શકે છે. વિદેશમાં કામ કરવાની તક મળી શકે છે. વેપાર કરનારાઓ માટે લાભકારી રહેશે. સારું રિટર્ન મળી શકે છે. હરિફો વચ્ચે સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. આર્થિક રીતે આ સંયોગ શુભ સંકેત આપે છે. આવકમાં વધારાની સાથે સાથે બચત પણ કરી શકશો.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો પર આમ તો શનિની પનોતી ચાલે છે પરંતુ આ સંયોગ તમે ફાયદો કરાવી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડી શકે છે. ધન ધાન્ય વધશે. બારમા ભાવમાં સૂર્ય હોવાથી આ રાશિના જાતકોને પૈતૃક સંપત્તિના માધ્યમથી સારો ફાયદો થઈ શકે છે. આકસ્મિક સ્ત્રોતોથી આવક થઈ શકે છે. કરિયરમાં લાભ થઈ શકે છે. મુસાફરી કરી શકો છો. નવી નવી તકો મળી શકે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સારો સમય રહેશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિની ગોચર કુંડળીમાં કુંભ લગ્ન ભાવમાં બુધ, શુક્ર, રાહુ, સૂર્ય સાથે બિરાજમાન છે. જ્યારે બારમા ભાવમાં યમ બિરાજમાન છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોના અટકેલા કામો હવે પૂરા થવાની સંભાવના છે અને રોકાણથી સારા લાભના સંકેત મળી રહ્યા છે. ધન સંબંધિત જે કામો અટકેલા હતા તે હવે ગતિ પકડી શકે છે. કરિયરમાં પ્રગતિની તકો છે. જો તમે કોઈ નવી યોજના બનાવશો તો તેમાં સફળતા મળી શકે છે. આધ્યાત્મિકતા તરફ વળશો. દાન પુણ્ય જેવા કામોથી સકારાત્મક પરિણામો મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
