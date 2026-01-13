Prev
અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધ રાખનારને યમરાજ આપે છે ભયંકર સજા, ગરુડ પુરાણમાં આ કઠોર સજાઓનું વર્ણન !

Garud Puran: લોકો ઘણીવાર વિચારે છે કે જે પુરુષો તેમની પત્નીઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરે છે, તેમને હેરાન કરે છે અને અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે ગેરકાયદેસર સંબંધો રાખે છે તેમને નરકમાં શું સજા મળે છે. તો, ચાલો જોઈએ કે જેઓ અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે જાતીય સંબંધોમાં જોડાય છે તેમને કઈ સજાઓનો સામનો કરવો પડે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:34 PM IST

Garud Puran: હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં, લગ્નને ફક્ત એક સામાજિક કરાર જ નહીં, પણ એક પવિત્ર આધ્યાત્મિક બંધન માનવામાં આવે છે. ગરુડ પુરાણમાં વિશ્વાસઘાત અને અધર્મનો માર્ગ પસંદ કરનારાઓના ભયંકર પરિણામોનું વર્ણન છે. વધુમાં, તે તેમની પત્નીઓ સાથે દગો કરનારા અથવા અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધો રાખનારાઓને ભોગવવી પડતી સજાઓનું પણ વર્ણન છે. 

આ પાપી કૃત્ય માટે ગરુડ પુરાણમાં વર્ણવેલ સજાઓનો ફક્ત ઉલ્લેખ કરોડરજ્જુમાં ધ્રુજારી લાવશે. આ જ કારણ છે કે ગરુડ પુરાણ અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધો રાખવાની સલાહ આપે છે. ચાલો જાણીએ કે યમરાજ તેમની પત્નીઓ સાથે દગો કરનારા અથવા અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધો રાખનારાઓને કઈ ભયાનક સજાઓ આપે છે.

વિશ્વાસઘાત માટે ભયાનક સજાઓ

ગરુડ પુરાણ અનુસાર, જે પુરુષ પોતાની વિશ્વાસુ પત્ની સાથે દગો કરે છે અને બીજી સ્ત્રી સાથે અનૈતિક સંબંધ રાખે છે તેને મૃત્યુ પછી યમના દરબારમાં સૌથી કઠોર યાતનાઓ આપવામાં આવે છે. પાપની માત્રાના આધારે, આત્માને એક નરકમાં મોકલવામાં આવે છે.

તપ્તસુરી નરક: આ નરક એવા પાપીઓનું ઘર છે જેઓ વાસનાથી પ્રભાવિત થઈને પોતાની મર્યાદાઓનું ઉલ્લંઘન કરે છે. અહીં, આત્માને લાલ-ગરમ લોખંડની અસંખ્ય સોયથી વીંધવામાં આવે છે. પીડા અસહ્ય હોય છે, અને પાપીને ભોગવવા માટે છોડી દેવામાં આવે છે.

અંધાતમિસ્ત્ર નરક: સત્યનો દગો કરનાર આત્માઓને આ અંધકારમય નરકમાં ફેંકવામાં આવે છે. અહીં, વ્યક્તિને તીક્ષ્ણ કાંટા અને ઝેરી જીવોથી ભરેલા માર્ગ પર માઇલો સુધી ખુલ્લા પગે ચાલવા માટે મજબૂર કરવામાં આવે છે. અંધકારને કારણે, વ્યક્તિ રસ્તો જોઈ શકતો નથી, જેના કારણે તેઓ વારંવાર પડી જાય છે અને લોહી વહે છે.

વ્રજદંશ નરક: અહીં, એવા વિકરાળ અને કદાવર જીવો છે જેમના દાંત લોખંડ જેવા મજબૂત અને તીક્ષ્ણ હોય છે. આ જીવો પાપીના શરીરને ફાડી નાખે છે અને ચાવે છે. ગરુડ પુરાણ અનુસાર, આ સજા ત્યાં સુધી ચાલુ રહે છે જ્યાં સુધી પાપી કાર્યોનો હિસાબ ચૂકવવામાં ન આવે.

પત્નીઓ પર હાથ ઉપાડનારા પતિઓના પરિણામો

ગરુડ પુરાણ માત્ર બેવફાઈ જ નહીં પરંતુ પત્નીના માનસિક અને શારીરિક શોષણને પણ ગંભીર પાપ તરીકે વર્ગીકૃત કરે છે. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ કારણ વગર પોતાની પત્નીને હેરાન કરે છે અથવા તેના પર હાથ ઉપાડે છે તેને રૌરવ નરકની આગમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે. 

શાસ્ત્રો કહે છે કે યમદૂતો એક પુરુષે પોતાની પત્ની પર લાદેલા દુઃખને હજાર ગણું પાપ આપે છે. આ સજા થોડા દિવસો માટે નહીં, પરંતુ હજારો કે લાખો વર્ષો સુધી રહે છે. જ્યાં સુધી આત્મા તેના પાપોના પરિણામો સંપૂર્ણપણે ભોગવી ન લે ત્યાં સુધી તેને પુનર્જન્મ કે મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે નહીં.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી ધાર્મીક માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

