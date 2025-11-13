Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Year 2026 Predictions: ભારત માટે ડરામણું છે આવનારું વર્ષ 2026, 1 નહીં પરંતુ 7 રીતે મચી શકે છે તબાહી!

Astrological Prediction For 2026: આવનારું વર્ષ 2026 એ 2025ની સરખામણીએ વધુ ખતરનાક રહી શકે છે. વર્ષ 2026માં ગ્રહોની ચાલ ભારતને અનેક રીતે ભારે પડી શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 13, 2025, 03:41 PM IST

Trending Photos

Year 2026 Predictions: ભારત માટે ડરામણું છે આવનારું વર્ષ 2026, 1 નહીં પરંતુ 7 રીતે મચી શકે છે તબાહી!

Astrological Prediction For 2026: વર્ષ 2026 માટે ભવિષ્યવાણીઓ આવવાનો સિલસિલો ચાલુ થઈ ગયો છે. વિશેષજ્ઞો અને જ્યોતિષ શાસ્ત્રીઓ દ્વારા થઈ રહેલી વિવિધ ક્ષેત્રો અંગેની ભવિષ્યવાણીઓ સામે આવી રહી છે. જેમાંથી કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓ દિલ ખુશ કરી નાખે તેવી છે જ્યારે કેટલીક ચિંતાજનક છે. જ્યોતિષની નજરે આવનારું વર્ષ કેવું રહી શકે અને કયા મામલે ભયાનક રહી શકે તે પણ જાણવા જેવું છે. 

આગામી વર્ષે 19 માર્ચથી નવું વિક્રમ સંવત્સર શરૂ થશે. જે રૌદ્ર સંવત્સર રહેશે. નામથી જ સ્પષ્ટ છે કે આ વર્ષ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. તે આફતો, યુદ્ધ, હિંસા, નરસંહાર, અને ભારે ઉથલ પાથલ લાવી શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ગ્રહો મચાવશે બબાલ
વર્ષ 2026માં અતિચારી ચાલ ચાલી રહેલા દેવગુરુ બૃહસ્પતિની ચાલમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર જોવા મળશે. મંગળ ગ્રહ ક્રૂર ગ્રહો સાથે વિધ્વંસક યુતિ બનાવશે. શનિ પોતાના શત્રુ ગ્રુહ ગુરુની રાશિ મીનમાં ભ્રમણ કરશે. જ્યારે 5 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ ક્રૂર ગ્રહ રાહુ-કેતુ ગોચર કરશે. બધુ મળીને બધા મહત્વપૂર્ણ ગ્રહો ભારે ભરખમ બદલાવ લાવશે અને તેની અસર સંપૂર્ણ માનવજાતિ, દેશ દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થાથી લઈને જળવાયુ વગેરે પર જોવા મળશે. 

ભારત પર ભયાનક અસર?
ગ્રહોની ચાલ કહે છે કે વર્ષ 2026 ભારત માટે કેટલાક મામલાઓમાં ખુબ મુશ્કેલ રહી શકે છે. 2026 ભારતના રાજકારણમાં મોટો બદલાવ લાવી શકે છે. કેટલાક રાજ્યો ખાસ કરીને પંજાબ, બંગાળ, કાશ્મીર અને પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં વિરોધ કે મોટું સંકટ માથું ઉંચકી શકે છે. એવા કોઈ આંદોલનના અણસાર છે જે ભારતના રાજકારણને અસ્થિર કરી શકે છે. આ ઉપરાંત ભારત પર આતંકી હુમલાની પણ આશંકા છે. સરહદે તણાવ વધશે, યુદ્ધ થાય તેવા હાલાત બની શકે છે. મોટા અકસ્માતમાં એક સાથે સેંકડો લોકો માર્યા જાય તેવા યોગ બની શકે. આ ઉપરાંત પ્રદૂષણ અને આફતો વર્ષ 2026માં ભારત માટે મોટી મુસીબત બની શકે છે. 

સૌથી મુશ્કેલ સમય
આમ તો ગ્રહોની યુતિ અનુસાર ઉતાર ચડાવ આવતા રહેશે. આમ છતાં જુલાઈ અને ઓગસ્ટ આફતો મામલે સૌથી વધુ ખરાબ સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન ભૂકંપ, પૂર અને જળ પ્રલયનો સામનો કરવો પડી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ, મીડિયા રિપોર્ટ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
astrologypredictionsTerrorist attackPolitical Changesyear 2026

Trending news