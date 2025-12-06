સૂર્યાસ્ત બાદ ભૂલેચૂકે ન કરતા આ કામ, લક્ષ્મી માતાની નારાજગી ભારે પડશે, દરિદ્રતા પીછો નહીં છોડે!
સૂર્યાસ્ત સમય ખાસ નકારાત્મક ઉર્જાથી ભરપૂર ગણવામાં આવ્યો છે. આથી આ સમય દરમિયાન ઘરમાં સફાઈ, કેટલીક વસ્તુઓ આપવી કે દહીંનું સેવન ન કરવું જોઈએ.
Trending Photos
હિન્દુ ધર્મ અને વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં સુખી જીવન અને સુખ સમૃદ્ધિ માટે કેટલાક ખાસ નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે. જેનું પાલન કરીને વ્યક્તિ ખુશહાલ રહી શકે છે. ઘરમાં યોગ્ય દિશામાં સામાન રાખવો, ઝાડ-ઝોડની દિશાથી લઈને સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત અંગે પણ કેટલાક નિયમો બનાવવામાં આવેલા છે. સૂર્યાસ્ત સમયે કેટલાક કાર્યો ન કરવા જણાવાયું છે. વડીલો અને શાસ્ત્રો બંને એ કહે છે કે સૂર્યાસ્ત બાદ વાતાવરણમાં નકારાત્મક ઉર્જાનો પ્રભાવ સૌથી વધુ હોય છે. આથી કેટલાક કામ એવા છે કે જે તે સમયે બિલકુલ કરવા જોઈએ નહીં. કારણ કે તેના ફળ અશુભ હોઈ શકે છે. આ સાથે જ માતા લક્ષ્મીના રિસાઈ જવાની સાથે કુંડળીમાં કેટલાક ગ્રહોની સ્થિતિ પણ નબળી થાય છે. સૂર્યાસ્ત પછી કયા કયા કામ ન કરવા જોઈએ તે ખાસ જાણો.
કોઈને હળદર ન આપો
સૂર્યાસ્ત બાદ કોઈને હળદર આપવી એ શુભ ગણાતું નથી. શાસ્ત્રો મુજબ હળદરનો સંબંધ ગુરુ બૃહસ્પતિ સાથે છે, જેમને ધન, સૌભાગ્ય અને જ્ઞાનના કારક ગણવામાં આવે છે. આવામાં સૂર્યાસ્ત સમયે હળદર આપવાથી ગુરુ દેવ નારાજ થઈ શકે છે. જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ અને પરિવારમાં સમૃદ્ધિ પર નકારાત્મક પ્રભાવ પડી શકે છે.
સૂર્યાસ્ત બાદ ઝાડું ન ફેરવવું
ઝાડુંને માતા લક્ષ્મી સાથે સાંકળવામાં આવે છે. જે ઘરની ગંદકી સાફ કરવા અને લક્ષ્મીજીના આગમનનો સંકેત આપે છે. પરંતુ સાંજના સમયે ઝાડું મારવાથી લક્ષ્મીજી રિસાઈ જાય છે. આથી સૂર્યાસ્ત બાદ ઘરની સફાઈ કે ઝાડું લગાવવાથી બચવું જોઈએ.
સૂર્યાસ્ત બાદ કેટલીક ચીજો ન આપો
વાસ્તુ શાસ્ત્ર મુજબ સૂર્યાસ્ત બાદ દૂધ, દહીં, પનીર, ખાંડ, મીઠું વગેરેનું દાન કરવું કે પછી કોઈને આપવાથી બચવું જોઈએ. આમ કરવાથી ઘરની સુખ સમૃદ્ધિ તે વ્યક્તિની સાથે જતી રહે છે.
કપડાં ધોવા કે સૂકવવા ન જોઈએ
વાસ્તુ શાસ્ત્ર મુજબ સૂર્યાસ્ત બાદ કપડાં ધોવા કે સૂકવવાથી બચવું જોઈએ. તે સમયે વાતાવરણમાં નકારાત્મક ઉર્જાનો પ્રભાવ વધુ હોય છે. જેનાથી કપડાંના માધ્યમથી આ ઉર્જા શરીર અને માનસિક સ્થિતિ પર અસર પાડી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે