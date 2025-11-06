Prev
Zodiac Signs: આઘી-પાછી કરવામાં નંબર વન હોય આ રાશિઓ, આમની સાથે લપ એટલે કુહાડી પર પગ મારવો

Zodiac Signs Astrology: દરેક રાશિના લોકોની અલગ પર્સનાલિટી અને નેચર હોય છે. આજે તમને એવી રાશિ વિશે જણાવીએ ગોસિપ કરવામાં નંબર વન હોય. આ રાશિના લોકોથી હંમેશા બચીને ચાલવું. 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 06, 2025, 01:07 PM IST

Zodiac Signs Astrology: કેટલાક લોકો એવા હોય છે જેમના પેટમાં કોઈ વાત પચે નહીં. તે હંમેશા અહીંયાની વાત ત્યાં કરવામાં બીઝી રહે છે. ટુંકમાં કહીએ તો ઘણા લોકો આઘી પાછી કરવામાં એક્સપર્ટ હોય છે. લોકોની વાત સાંભળી અન્ય લોકો સાથે વાતો શેર કરવામાં તેમને મજા આવતી હોય છે. આવા લોકો જ્યારે દુશ્મની પર ઉતરે તો બદલો લઈને છોડે છે. આવા લોકો સાથે લપ કરવી અથવા પોતાની કોઈ સીક્રેટ વાત કહેવી એટલે કુહાડી પર પગ મારવો. આવો સ્વભાવ ધરાવતા જાતકો કઈ કઈ રાશિના હોય છે ચાલો તમને જણાવીએ. 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના લોકો જીદ્દી અને ગુસ્સાવાળા સ્વભાવના હોય છે. તેમને એકવાર કોઈ વાત ખરાબ લાગી જાય તો તેઓ જીવનભર તે વાતને ભુલતા નથી અને સામેવાળાને ભુલવા દેતા નથી. એટલે કે તેઓ બદલો લઈને છોડે છે. સમય આવે એટલે તે જવાબ આપી જ દે છે. આ રાશિના લોકો સાથે લપ ન થાય એ જ સારું. જો કે આ રાશિના લોકો બીજાની મદદ કરવામાં પણ આગળ રહે છે. 

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના લોક સંવેદનશીલ અને ભાવુક હોય છે. તેઓ સંબંધ નિભાવવામાં સારા હોય છે. પરંતુ તેમને કોઈ દુ:ખી કરે તો તે બદલો સારી રીતે વાળે છે. તેઓ ઉપરથી સામાન્ય અને સારા દેખાય છે પરંતુ દિલમાં તે વાતનું ઝેર રાખે છે અને સમય આવે ત્યારે બદલો લઈ લે છે. આ રાશિના લોકોના પેટમાં કોઈ વાત પચતી પણ નથી. તેઓ એકની વાત બીજાને કરવામાં પણ નંબર વન હોય છે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના લોકો અહંકારી અને આત્મમુગ્ધ હોય છે. તેમને નાની-નાની વાતમાં ખોટું લાગી જાય છે અને તે વાતને પોતાનું અપમાન માની લે છે. આ રાશિના લોકો બદલો પણ લઈ જાણે છે. માફ કરવું તેમના સ્વભાવમાં નથી હોતું. તેઓ કોઈની વાત સીક્રેટ પણ રાખી શકતા નથી. જેના કારણે તેમના સંબંધો પણ ખરાબ ઝડપથી થઈ જાય છે. 

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના લોકો ગોસિપ કરવામાં એક્સપર્ટ હોય છે. તેમને આ કામ કરવામાં મજા આવે છે. તેઓ અહીંની વાત ત્યાં કરે છે. તેઓ કોઈપણ વાત ભુલતા નથી. તેમના માટે કોઈને માફ કરવું મુશ્કેલ હોય છે. તેઓ સ્વભાવથી બોલકા હોય છે. તેથી તેમના પેટમાં વાત પણ ટકતી નથી. આ રાશિના લોકો કોઈ ની વાતને સીક્રેટ રાખી શકતા નથી. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

