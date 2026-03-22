1 બોલમાં 21 રન... વર્લ્ડ કપની એ મેચ, જેમાં રમત નહીં પણ નિયમ જીત્યો
ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં 22 માર્ચ, 1992ના રોજ સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે એક એવી મેચ રમાઈ હતી. જેને આજે પણ એક વિચિત્ર નિયમના કારણે યાદ કરવામાં આવે છે. આ મેચ ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ હતી. એક એવો નિયમ કે જેના કારણે જીતેલી મેચ દક્ષિણ આફ્રિકા હારી ગયું હતું.
ક્રિકેટનો ઇતિહાસ રોમાંચક મુકાબલાઓથી ભરેલો છે. જોકે, કેટલીક મેચો રમત માટે ઓછી અને તેના વિવાદો અને વિચિત્ર પરિસ્થિતિઓ માટે વધુ યાદ કરવામાં આવે છે. આવી જ એક મેચ 22 માર્ચ, 1992ના રોજ સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાઈ હતી. એક વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ જેણે ક્રિકેટના નિયમો અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા હતા.
ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ હતી મેચ
ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની તે મેચમાં બધું જ શાનદાર સમાપ્તિ તરફ આગળ વધી રહ્યું હોય તેવું લાગતું હતું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઇંગ્લેન્ડે તેની નિર્ધારિત 45 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 252 રન બનાવ્યા. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી ગ્રીમ હિકે 83 રનનું શાનદાર યોગદાન આપ્યું, જ્યારે ડર્મોટ રીવે માત્ર 14 બોલમાં 25 રનની ઝડપી અણનમ ઇનિંગ રમી હતી.
જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે જોરદાર લડાઈ આપી. જોકે કોઈ પણ વ્યક્તિગત બેટ્સમેન અડધી સદી ફટકારી શક્યો નહોતો, તેમ છતાં ટીમ સતત પોતાના ટાર્ગેટ તરફ આગળ વધતી રહી. મેચ 'ડેથ ઓવર્સ'માં પ્રવેશતા જ ઉત્સાહ તેની ચરમસીમાએ પહોંચ્યો. દક્ષિણ આફ્રિકાને વિજય મેળવવા માટે છેલ્લા 13 બોલમાં 22 રનની જરૂર હતી, જ્યારે 4 વિકેટ હજુ હાથમાં હતી. ડેવિડ રિચાર્ડસન અને બ્રાયન મેકમિલન ક્રીઝ પર હતા.
વરસાદે પલટી મેચની બાજી
આ એક એવો ટાર્ગેટ હતો જે સરળતાથી ચેઝ થઈ શકે તેમ લાગતો હતો. ચાહકો રોમાંચક અંતની અપેક્ષા રાખતા હતા, પરંતુ પછી હવામાને રમત બગાડી દીધી. વરસાદ શરૂ થયો અને મેચ અટકાવવી પડી. ખેલાડીઓને મેદાન છોડવાની ફરજ પડી, જ્યારે સ્ટેડિયમમાં રહેલા દર્શકો ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. લગભગ 10 મિનિટ પછી જ્યારે વરસાદ બંધ થયો અને રમત ફરી શરૂ થઈ, ત્યારે બધાએ ધાર્યું કે મેચ બરાબર ત્યાંથી જ ચાલુ રહેશે જ્યાંથી તે બંધ થઈ હતી. જોકે, સ્કોરબોર્ડ પર જે દેખાયું તેનાથી બધા સ્તબ્ધ થઈ ગયા.
એક બોલમાં 21 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો
હવે, દક્ષિણ આફ્રિકાને જીતવા માટે ફક્ત એક બોલમાં 21 રનની જરૂર હતી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો થોડી મિનિટોના ગાળામાં સમીકરણ 13 બોલમાં 22 રનની જરૂરથી એક બોલમાં 21 રનની જરૂરમાં બદલાઈ ગયું. તે કોઈ મજાકથી ઓછું નહોતું. આ વિચિત્ર પરિસ્થિતિનું મૂળ કારણ 'સૌથી ઓછા સ્કોરિંગ-ઓવર' વરસાદના નિયમના કારણે હતું જે તે સમયે તે નિયમ અમલમાં હતો. આ નિયમ હેઠળ, વરસાદના વિક્ષેપ પછી નવો ટાર્ગેટ નક્કી કરવા માટે પ્રથમ બેટિંગ કરનાર ટીમની સૌથી ઓછા સ્કોરવાળી ઓવર તેમના કુલ સ્કોરમાંથી બાદ કરવામાં આવતી હતી.
આ નિયમ ચર્ચાનો વિષય બન્યો
પરિણામ એ આવ્યું કે ટાર્ગેટ અચાનક દક્ષિણ આફ્રિકા માટે અશક્ય બની ગયું. પરિણામે, દક્ષિણ આફ્રિકાનો મેચમાં 19 રનથી પરાજય થયો. આ સમગ્ર વિવાદ વચ્ચે દક્ષિણ આફ્રિકાનો ધીમો ઓવર-રેટ પણ ચર્ચાનો મુખ્ય મુદ્દો બન્યો. ટીમ નિર્ધારિત સમયમાં માત્ર 45 ઓવર જ પૂર્ણ કરી શકી હતી, જે તેને પરોક્ષ નુકસાન પહોંચાડતું પરિબળ હતું. ઘણા ક્રિકેટ નિષ્ણાતો માનતા હતા કે ટીમ તરફથી આ ખૂબ જ સુસ્તી મોંઘી સાબિત થઈ હતી, અને એક યા બીજી રીતે, તેમને આખરે તેની કિંમત ચૂકવવી પડી હતી.
આ વિચિત્ર નિયમ સાથે ઇંગ્લેન્ડે મેચ જીતી અને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. જો કે, ત્રણ દિવસ પછી અંતિમ મુકાબલામાં ઇંગ્લેન્ડનો પાકિસ્તાન સામે પરાજય થયો. ઇમરાન ખાનના નેતૃત્વ હેઠળ પાકિસ્તાને મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાયેલી ફાઇનલમાં 22 રનથી જીત મેળવી.
