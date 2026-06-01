/રનથી લઈને સેન્ચુરી સુધી... IPL 2026માં બન્યા 10 મોટા રેકોર્ડ, 18 વર્ષ લાંબા ઇતિહાસમાં પહેલીવાર થયું આવું

IPL 2026 Records : IPLની 19મી સિઝન 31 મેના રોજ પૂર્ણ થઈ અને આ વર્ષની ટુર્નામેન્ટે અનેક મોટા રેકોર્ડ તોડ્યા છે. IPLના 18 વર્ષના ઇતિહાસમાં ક્યારેય ન બનેલી ઘટનાઓ આ 19મી સીઝન દરમિયાન એક પછી એક બની. રનથી લઈને વિકેટ સુધી અને સિક્સરથી લઈને સદી સુધી બધું એક જ સીઝનમાં જોવા મળ્યું. ટીમ પ્રદર્શન હોય કે વ્યક્તિગત રેકોર્ડ, IPL 2026માં અનેક રેકોર્ડ તૂટ્યા છે. હવે જ્યારે IPL 2026 પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, ત્યારે 10 મોટા રેકોર્ડ્સ પર એક નજર કરીએ...
IPLની એક સિઝનમાં સૌથી વધુ રન
આ વર્ષે જેટલા રન બન્યા છે, તેટલા એક પણ IPL સિઝનમાં ક્યારેય બન્યા નથી. IPL 2026માં કુલ 27,450 રન બન્યા છે, જે અત્યાર સુધીની કોઈપણ સીઝનમાં સૌથી વધુ રન છે. આ સિઝનમાં પ્રતિ વિકેટે સૌથી વધુ સરેરાશ રન આપવામાં આવ્યા છે, આ વર્ષે સરેરાશ 31.26 હતી. આનો અર્થ એ થાય કે બોલરોએ એક વિકેટ લેવા માટે સરેરાશ 31થી વધુ રન આપવા પડ્યા હતા. વધુમાં બોલરોએ આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીની સૌથી ઝડપી ગતિએ રન આપ્યા હતા. પ્રતિ ઓવર રન રેટ 9.88 હતો, જે અગાઉની કોઈપણ સિઝન કરતા વધારે છે.
સૌથી વધુ ચોગ્ગા-છગ્ગાનો રેકોર્ડ
IPL 2026 દરમિયાન કુલ 2332 ચોગ્ગા ફટકારવામાં આવ્યા, જે IPLના ઇતિહાસમાં ક્યારેય એક સિઝનમાં આવ્યા નથી. વધુમાં આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીના સૌથી વધુ છગ્ગાનો રેકોર્ડ પણ નોંધાયો છે. IPL 2026 દરમિયાન 1,426 છગ્ગા ફટકારવામાં આવ્યા હતા, જે અન્ય કોઈપણ સિઝન કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધુ છે.
વધુમાં IPLની આ સિઝનમાં બેટ્સમેનોએ 15 સદી ફટકારી છે, જે ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં અન્ય કોઈપણ સિઝન કરતા વધુ છે. રનની દ્રષ્ટિએ, IPL ખરેખર આ યાદગાર સિઝન રહી છે, કારણ કે આ સિઝનમાં 200થી વધુનો કુલ સ્કોર 65 વખત થયો હતો, જે અગાઉની કોઈપણ સિઝનમાં ક્યારેય બન્યો નથી. વધુમાં IPL 2026માં એક જ સિઝનમાં 200 કે તેથી વધુ રનનો ટાર્ગેટ સૌથી વધુ વખત ચેઝ કરવામાં આવ્યો છે. 17 વખત 200થી વધુ રનનો ટાર્ગેટ સફળતાપૂર્વક ચેઝ કરવામાં આવ્યો છે.
એક જ સિઝનમાં સૌથી વધુ છગ્ગા
2026ની IPL સિઝનમાં એક જ સિઝનમાં એક જ બેટ્સમેન દ્વારા ફટકારવામાં આવેલા સૌથી વધુ છગ્ગાનો નવો રેકોર્ડ પણ સ્થાપિત થયો. વૈભવ સૂર્યવંશીએ 72 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. જે ટુર્નામેન્ટની એક જ સિઝનમાં કોઈપણ વ્યક્તિગત બેટ્સમેન દ્વારા ફટકારવામાં આવેલ સૌથી વધુ છગ્ગા છે. વધુમાં એક જ સિઝનમાં પહેલીવાર, ત્રણ અલગ અલગ બેટ્સમેનોએ 700થી વધુ રન બનાવ્યા. અગાઉ એક જ સિઝનમાં મહત્તમ બે બેટ્સમેનોએ આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. જોકે, 2026માં ત્રણ ખેલાડીઓએ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. આ ખેલાડીઓ વૈભવ સૂર્યવંશી, શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શન છે.
IPL 2026માં આ 10 મોટા રેકોર્ડ બન્યા
1. એક જ સિઝનમાં સૌથી વધુ રન: 27,450
2. એક જ સિઝનમાં સૌથી વધુ રન/વિકેટ રેશિયો: 31.26
3. એક જ સિઝનમાં સૌથી વધુ RPO (ઓવર દીઠ રન): 9.88
4. એક જ સિઝનમાં સૌથી વધુ ચોગ્ગા: 2,332
5. એક જ સિઝનમાં સૌથી વધુ છગ્ગા: 1,426
6. સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સદી: 15
7. સૌથી વધુ 200થી વધુ કુલ સ્કોર: 65
8. 200થી વધુનો સ્કોર સૌથી વધુ ચેઝ : 17
9. સૌથી વધુ વ્યક્તિગત છગ્ગા: 72
10. 3 ખેલાડીઓએ બનાવ્યા 700થી વધુ રન