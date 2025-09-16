Prev
20 બોલમાં 100 રન...6 બોલમાં 6 સિક્સ, ભારતના આ ખતરનાક બેટ્સમેને T20માં ફટકારી સૌથી ઝડપી સદી

Unique Cricket Records : એક ભારતીય બેટ્સમેને ક્રિકેટના મેદાન પર એવો રેકોર્ડ બનાવ્યો કે દુનિયામાં કોઈએ સપનામાં પણ કલ્પના નહીં કરી હોય. T20 ક્રિકેટમાં 20 બોલમાં સદી, આ મજાક નથી પણ હકીકત છે. એક વિસ્ફોટક ભારતીય બેટ્સમેને T20 ક્રિકેટમાં 20 બોલમાં સદી ફટકારીને તોફાન મચાવી દીધું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 16, 2025, 05:08 PM IST

Unique Cricket Records : T20 ક્રિકેટમાં ભારતના આ ખતરનાક બેટ્સમેનની ધમાકેદાર ઇનિંગે વિશ્વ ક્રિકેટને સ્તબ્ધ કરી દીધું છે. ભારતનો આ ઘાતક બેટ્સમેન બીજું કોઈ નહીં પણ રિદ્ધિમાન સાહા છે. ભારતના દિગ્ગજ વિકેટકીપર બેટ્સમેન રિદ્ધિમાન સાહાએ માર્ચ 2018માં જે.સી. મુખર્જી લોકલ ટી20 ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં મોહન બાગન ક્લબ માટે ઓપનિંગ કરતી વખતે કાલીઘાટ મેદાન પર 20 બોલમાં અણનમ 102 રન બનાવ્યા હતા. રિદ્ધિમાન સાહાની આ ખતરનાક ઇનિંગના આધારે, મોહન બાગન ક્લબે બંગાળ નાગપુર રેલ્વે (BNR) રિક્રિએશન ક્લબને 78 બોલ બાકી રહેતા 10 વિકેટથી હરાવ્યું.

એક ઓવરમાં સતત 6 બોલ પર 6 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા

રિદ્ધિમાન સાહાએ પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 510ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 14 છગ્ગા અને 4 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. મોહન બાગાન ક્લબની ઇનિંગની સાતમી ઓવરમાં બંગાળ નાગપુર રેલ્વે (BNR) રિક્રિએશન ક્લબના મીડિયમ પેસ બોલર અમન પ્રસાદના સતત 6 બોલ પર 6 છગ્ગા ફટકારીને રિદ્ધિમાન સાહાએ હંગામો મચાવ્યો. આ ઓવરમાં કુલ 37 રન બન્યા જેમાં એક વાઈડનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા BNR રિક્રિએશન ક્લબે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 151 રન બનાવ્યા અને મોહન બાગાન ક્લબ સામે 152 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો.

7 ઓવરમાં 152 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ 

રિદ્ધિમાન સાહાની તોફાની ઇનિંગ્સને કારણે મોહન બાગાન ક્લબે કાલીઘાટ મેદાન પર બંગાળ નાગપુર રેલ્વે (BNR) રિક્રિએશન ક્લબ સામે માત્ર 7 ઓવરમાં કોઈ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 154 રન બનાવીને ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો. મોહન બાગાન ક્લબે BNR રિક્રિએશન ક્લબને 78 બોલ બાકી રહેતા 10 વિકેટથી હરાવ્યું. રિદ્ધિમાન સાહા 20 બોલમાં 102 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. તેનો ઓપનિંગ પાર્ટનર અને કેપ્ટન શુભમય દાસ 22 બોલમાં 43 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. મોહન બાગાન ક્લબ અને BNR રિક્રિએશન ક્લબ વચ્ચેની આ મેચ ઇતિહાસના પાનામાં નોંધાઈ ગઈ. આ T20 ટુર્નામેન્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ (CAB) દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવી હતી.

T20 ઇન્ટરનેશનલમાં સૌથી ઝડપી સદી

જોકે, અમે તમને જણાવી દઈએ કે T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ ભારતીય મૂળના એસ્ટોનિયન ક્રિકેટર સાહિલ ચૌહાણના નામે નોંધાયેલ છે. 17 જૂન 2024ના રોજ સાયપ્રસ સામેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સાહિલ ચૌહાણે 27 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. સાહિલ ચૌહાણે 41 બોલમાં 144 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

cricket recordUnique Cricket RecordsWriddhiman Sahafastest century20 Balls 100 in T20

