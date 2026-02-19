T20 World Cup 2028 આ ટીમો થઈ ક્વોલિફાઇ, ICC એ જાહેર કર્યું 12 ટીમોનું લિસ્ટ
ICC T20 World Cup 2026 હજુ ચાલી રહ્યો છે પરંતુ આઈસીસીએ 2028મા રમાનાર ટી20 વિશ્વકપ માટે 12 ટીમો નક્કી કરી લીધી છે. તેની સત્તાવાર જાહેરાત પણ કરી દેવામાં આવી છે.
- ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડમાં રમાશે ટી20 વિશ્વકપ 2028
- ટી20 વિશ્વકપ માટે ભારત સહિત 12 ટીમો થઈ ગઈ ક્વોલિફાઈ
- બાંગ્લાદેશ પણ રમશે આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપ 2028
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 હજુ ચાલી રહ્યો છે. શનિવાર, 21 ફેબ્રુઆરીથી સુપર-8ના મુકાબલા રમાશે. આ વચ્ચે આઈસીસીએ ટી20 વિશ્વકપ 2028ની ટીમો વિશે જાણકારી આપી છે. સુપર-8મા પહોંચનારી ટીમો ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડની યજમાનીમાં રમાનાર વિશ્વકપ 2028 માટે ક્વોલિફાઇ થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ ક્વોલિફાઇ કરનારી અન્ય ટીમો વિશે માહિતી સામે આવી છે.
પાકિસ્તાને નામીબિયાને હરાવી ટી20 વિશ્વકપ 2026ના સુપર-8 માટે પોતાની જગ્યા પાક્કી કરી લીધી છે. સલમાન અલી આગાના નેતૃત્વમાં ટીમ ગ્રુપ એમાંથી ભારતની સાથે, ગ્રુપ બીમાંથી શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઈંગ્લેન્ડ ગ્રુપ સી અને સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમો ગ્રુપ ડીમાંથી સુપર-8મા પહોંચી છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ સુપર-8મા પહોંચી શકી નથી પરંતુ સંયુક્ત યજમાન હોવાને કારણે તેને ટી20 વિશ્વકપ 2028 માટે સીધી એન્ટ્રી મળી ગઈ છે.
અંતિમ ત્રણ ટીમો જે ક્વોલિફાઇ કરશે તે આઈસીસી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય રેન્કિંગમાં આગામી ત્રણ સ્થાનો પર હશે. આઈસીસીએ તેની કટ-ઓફ-ડેટ 9 માર્ચ રાખી છે, જે આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપ 2026ની ફાઇનલનો આગામી દિવસ છે. ટી20 વિશ્વકપ 2026ની ફાઇનલ 8 માર્ચે રમાશે.
તેવામાં બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન અને આયર્લેન્ડની ટીમો તે સ્થાન લેશે. કારણ કે કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ આ રેન્કિંગ પર અસર કરી શકશે નહીં. 20 ટીમોના વર્લ્ડ કપ માટે અંતિમ આઠ ટીમો માટે રિઝનલ ક્વોલિફિકેશન મેચ રમાશે.
2028 ટી20 વિશ્વકપ માટે ક્વોલિફાઇ કરનારી ટીમો
ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ- યજમાન
ટી20 વિશ્વકપ 2026ના સુપર-8થી ક્વોલિફાઇ થનારી ટીમો
ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, ઈંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, સાઉથ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે.
આઈસીસી ટી20 રેન્કિંગના આધાર પર ટી20 વિશ્વકપ 2028 માટે ક્વોલિફાઇ કરનાર ટીમો
અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને આયર્લેન્ડ.
