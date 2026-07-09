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14 વર્ષનો રેકોર્ડ દાવ પર! ઇંગ્લેન્ડ સામે લાજ બચાવવા મેદાને ઉતરશે ટીમ ઈન્ડિયા

ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે આજે ચોથી ટી20 મેચ રમાશે. સિરીઝ બચાવવા માટે ભારતીય ટીમે આજે મેચ જીતવી ફરજીયાત છે. નોંધનીય છે કે પાંચ મેચની સિરીઝમાં ભારતીય ટીમ 0-2થી પાછળ છે, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે રદ્દ થઈ હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 09, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:37 PM IST
14 વર્ષનો રેકોર્ડ દાવ પર! ઇંગ્લેન્ડ સામે લાજ બચાવવા મેદાને ઉતરશે ટીમ ઈન્ડિયા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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14 વર્ષનો રેકોર્ડ દાવ પર! ઇંગ્લેન્ડ સામે લાજ બચાવવા મેદાને ઉતરશે ટીમ ઈન્ડિયા
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