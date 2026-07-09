/14 વર્ષનો રેકોર્ડ દાવ પર! ઇંગ્લેન્ડ સામે લાજ બચાવવા મેદાને ઉતરશે ટીમ ઈન્ડિયા

ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટી20 સિરીઝનો મુકાબલો ટીમ ઈન્ડિયા માટે કરો યા મરો સમાન છે. શ્રેયસ અય્યરની આગેવાનીમાં ભારતીય ટીમ આ મેચ હારશે તો સિરીઝ પણ ગુમાવી દેશે. જો જીત મળશે તો પણ ટીમ ઈન્ડિયા પાસે શ્રેણી સરભર કરવાની તક રહેશે. યુકે પ્રવાસ પર રવાના થતાં પહેલા કોઈએ વિચાર્યું નહીં હોય કે ટી20 વિશ્વચેમ્પિયને સતત મુશ્કેલ સ્થિતિનો સામનો કરવો પડશે. પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાએ આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ ટી20સિરીઝમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો. હવે ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ પણ સિરીઝ હારવાનો ખતરો છે. ગુરૂવાર 9 જુલાઈએ બ્રિસ્ટલમાં રમાનાર ચોથા ટી20 મુકાબલામાં ભારતીય ટીમ પર પ્રથમવાર ઈંગ્લેન્ડ સામે ટી20 સિરીઝ હારવાનો ખતરો ઉભો થયો છે.
આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ 0-2થી સિરીઝ હાર્યા બાદ ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર ભારતીય ટીમની સ્થિતિ સુધરી નથી. નવા કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરની આગેવાનીમાં ટીમ પ્રથમ પાંચમાંથી ચાર મેચ હારી ચુકી છે. જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે રદ્દ થઈ ગઈ હતી. તેવામાં આજની મેચ ભારતીય ટીમ માટે મહત્વની છે.
આજે સિરીઝ બચાવવા ઉતરશે અય્યર સેના
બ્રિસ્ટલના કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડમાં રમાનાર ચોથો મુકાબલો ભારતીય ટીમ માટે મહત્વનો છે. જો ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચમાં જીત મેળવે છે તો સિરીઝનો નિર્ણય પાંચમાં અને અંતિમ મુકાબલામાં થશે. પરંતુ જો અહીં હાર મળી તો ભારત પ્રથમવાર ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ટી20 સિરીઝ ગુમાવી દેશે.
14 વર્ષનો રેકોર્ડ દાવ પર
ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે બે કે તેનાથી વધુ મેચની ટી20 સિરીઝની શરૂઆત ડિસેમ્બર 2012મા થઈ હતી. પ્રથમ સિરીઝ 1-1ની બરોબરી પર સમાપ્ત થઈ હતી. ત્યારબાદ બંને ટીમો વચ્ચે જેટલી પણ ટી20 સિરીઝ રમાઈ, તેમાં દર વખતે ભારતે જીત હાસિલ કરી. 2012થી 2026 વચ્ચે બંને દેશો વચ્ચે કુલ છ ટી20 સિરીઝ રમાઈ છે. જેમાં પાંચ વખત ભારતે જીત મેળવી તો એક સિરીઝ ડ્રો રહી. વર્તમા પ્રવાસ બંને ટીમો વચ્ચે સાતમી ટી20 સિરીઝ છે. તેવામાં ભારતીય ટીમની સામે પોતાનો 14 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ બચાવવાનો પડકાર છે. હવે જોવાનું છે કે ગૌતમ-અય્યરની જોડી શું કમાલ કરે છે?