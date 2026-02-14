15 ફેબ્રુઆરી ક્રિકેટ ફેન્સ માટે સુપર સન્ડે, એક દિવસમાં બે જગ્યાએ જોવા મળશે IND vs PAK મેચ
T20 વિશ્વકપ 2026મા ભારત અને પાકિસ્તાન 15 ફેબ્રુઆરીએ મેદાનમાં ઉતરશે. પરંતુ આ દિવસે બંને દેશોની મહિલા ટીમનો સામનો પણ થવાનો છે.
15 ફેબ્રુઆરીનો દિવસ ક્રિકેટ ફેન્સ માટે સુપરહિટ રહેવાનો છે. આ દિવસે ક્રિકેટ ફેન્સને IND vs PAK મેચનો ડબલ રોમાંચ જોવા મળશે. આ દિવસે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક નહીં પરંતુ બે-બે મેચ રમાશે. 15 ફેબ્રુઆરીએ ટી20 વિશ્વકપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક હાઈ વોલ્ટેજ મેચ રમાશે. તેના પર બધા ફેન્સની નજર રહેશે. પરંતુ આ દિવસે અન્ય એક મેચમાં IND vs PAK ની ટક્કર થશે, આ મેચ મહિલાઓ વચ્ચે રમાશે. તેની જાણકારી ખૂબ ઓછા ફેન્સને હશે. તો આવો આ વિશે તમને જણાવીએ.
ટી20 વિશ્વકપમાં ભારત-પાકની ટક્કર
ટી20 વિશ્વકપ 2026મા ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો રમાવાનો છે. આ મેચ કોલંબોના આર પ્રેમસાદા સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચની શરૂઆત ભારતીય સમયાનુસાર સાંજે 4 કલાકે થશે. બંને ટીમના કેપ્ટન 6.30 કલાકે ટોસ માટે મેદાન પર આવશે. ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો આ ટૂર્નામેન્ટમાં બે-બે મેચ રમી ચૂક્યા છે અને બંને ટીમોએ પોતાની પ્રથમ બંને મેચમાં જીત મેળવી છે. ભારતે યુએસએ અને નામીબિયાને પરાજય આપ્યો છે.
એશિયા કપમાં મહિલા ટીમો વચ્ચે મુકાબલો
આ મેચ પહેલા 15 ફેબ્રુઆરીએ બપોરે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અન્ય એક મેચ રમાશે. આ મેચ ACC દ્વારા આયોજિત મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટારમાં ઈન્ડિયા એ અને પાકિસ્તાન એ વચ્ચે રમાશે. આ ટૂર્નામેન્ટ ઉભરતી મહિલા ખેલાડીઓ માટે મોટું મંચ છે. આ મેચ થાઈલેન્ડની રાજથાની બેંગકોકના ટેર્ડથાઈ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં રમાશે, જેની શરૂઆત બપોરે 12.30 કલાકે થશે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતે પ્રથમ મેચ યુએઈ સામે રમી હતી, જ્યાં તેણે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
8 ટીમો વચ્ચે રમાઈ રહી છે એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર ટૂર્નામેન્ટ
મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં કુલ 8 ટીમો રમી રહી છે. ભારત એ, પાકિસ્તાન એ, બાંગ્લાદેશ એ, શ્રીલંકા એ, યુએઈ, નેપાળ, મલેશિયા અને થાઈલેન્ડની ટીમો આ ટૂર્નામેન્ટમાં રમી રહી છે. ભારત ગ્રુપ એમાં પાકિસ્તાન એ, યુએઈ અને નેપાળની ટીમ સાથે છે.
