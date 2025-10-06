16 ફોર, 9 સિક્સ અને 187 રન...આ ભારતીય બેટ્સમેને વનડેમાં મચાવી તબાહી
Indian Cricket Team : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જવાની છે. જ્યાં ODI અને T20 શ્રેણી રમશે. તે પહેલાં ઓસ્ટ્રેલિયા A ટીમ ભારત આવી હતી અને બે બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ ODI રમી હતી.
Indian Cricket Team : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પહેલાં ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે ઘર આંગણે બે બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ ODI રમી હતી. આ દરમિયાન ભારત A ટીમનું પલડું ભારે રહ્યું હતું, ભારતે ટેસ્ટ અને ODI બંને શ્રેણી જીતી હતી. ભારતીય સિનિયર ટીમના મોટાભાગના ખેલાડીઓએ બંને ફોર્મેટમાં ભાગ લીધો હતો. ભારતીય બેટ્સમેન રિયાન પરાગે ODI શ્રેણીમાં તોફાન મચાવ્યું હતું, જેમાં કાંગારૂ બોલરોને હંફાવ્યા હતા.
રિયાન પરાગને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ જાહેર કરાયો
રવિવારે ઓસ્ટ્રેલિયા A સામે ઇન્ડિયા A ની 2-1થી જીત બાદ રિયાન પરાગને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તેને 1 લાખનું રોકડ ઇનામ પણ મળ્યું હતું. રિયાન હાલમાં ટીમ ઇન્ડિયાની ટીમમાંથી બહાર છે. તેણે આખી શ્રેણી દરમિયાન શાનદાર બેટિંગ કરી અને ઝડપી ગતિએ રન બનાવ્યા. તે શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા, કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર, અભિષેક શર્મા અને તિલક વર્મા જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓ કરતાં પણ આગળ નીકળ્યો. તેણે પ્રભસિમરન સિંહ અને પ્રિયાંશ આર્યને પણ પાછળ છોડી દીધા.
રિયાને ત્રણ મેચમાં ત્રણ ઇનિંગ્સમાં સરેરાશ 62.33નો સ્કોર કર્યો. તે શ્રેણીમાં 187 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. રિયાને આખી શ્રેણી દરમિયાન 16 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા. તેણે એકલા હાથે ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરોને હંફાવ્યા. શ્રેયસ ઐયર, પ્રભસિમરન અને પ્રિયાંશે પણ કાંગારૂઓને ધોઈ નાખ્યા.
અભિષેક શર્મા નિષ્ફળ રહ્યો
રવિવારે નિર્ણાયક મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયા 'એ' એ કૂપર કોનોલી, લિયામ સ્કોટ અને કેપ્ટન જેક એડવર્ડ્સની અડધી સદીની મદદથી 317 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા સ્ટાર ભારતીય બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા અને તેના પંજાબ સાથી પ્રભસિમરન સિંહે 83 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી કરી. અભિષેકે 25 બોલમાં 22 રન બનાવ્યા.
પ્રભસિમરન, શ્રેયસ અને રિયાને શાનદાર બેટિંગ કરી
ત્યારબાદ, પ્રભસિમરન (102) અને કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ત્રીજી વિકેટ માટે 56 રન ઉમેર્યા. ત્યારબાદ ઐયર અને રિયાને ચોથી વિકેટ માટે 117 રનની મેચવિનિંગ ભાગીદારી કરી. ઐયરે 58 બોલમાં 62 રન બનાવ્યા. રિયાને પણ 62 રન બનાવ્યા. તેણે 55 બોલનો સામનો કર્યો અને 5 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ પહેલા રિયાને પહેલી બે મેચમાં 67 અને 58 રન બનાવ્યા હતા. ભારતે 46 ઓવરમાં 8 વિકેટે 322 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી.
ટીમ ઇન્ડિયામાં વાપસી પર નજર
રિયાન ઘણા સમયથી ટીમ ઇન્ડિયામાં નથી. તેણે ભારત માટે 1 ODI અને 9 T20 મેચ રમી છે. આ દરમિયાન તેણે ODIમાં ફક્ત 15 રન બનાવ્યા છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં રિયાને 106 રન બનાવ્યા છે. તેણે જુલાઈ 2024માં તેની પહેલી T20 અને ઓક્ટોબર 2024માં તેની છેલ્લી T20 રમી હતી. ODIમાં તેણે ઓગસ્ટ 2024માં ફક્ત એક જ મેચ રમી હતી. તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી, રિયાને કોચ ગૌતમ ગંભીર અને પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. હવે તે ક્યારે ટીમ ઈન્ડિયામાં પરત ફરી શકશે તે જોવાનું બાકી છે.
