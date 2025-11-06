1xBet સટ્ટાબાજી કેસઃ ED ની મોટી કાર્યવાહી, સુરેશ રૈના અને ધવનની 11.14 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની કુલ ₹11.14 કરોડની સંપત્તિ કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરી છે. ED ની તપાસ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ 1xBet સંબંધિત અનેક રાજ્યોમાં પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR પર આધારિત છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની કુલ ₹11.14 કરોડની સંપત્તિ અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી લીધી છે. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદો (PMLA), 2002 હેઠળ કરવામાં આવી છે. અટેચ કરવામાં આવેલી સંપત્તિઓમાં સુરેશ રૈનાના નામ પર ₹6.64 કરોડનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ અને શિખર ધવનના નામ પર 4.5 કરોડની એક અચલ સંપત્તિ સામેલ છે.
શું છે મામલો?
ઈડીની તપાસ ઘણા રાજ્યોની પોલીસ દ્વારા દાખલ એફઆઈઆર આધારિત છે. જે ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ 1xBet સાથે જોડાયેલી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું કે 1xBet અને તેની સુરોગેટ બ્રાન્ડ 1xBat, 1xBat Sporting Lines- ભારતમાં કોઈ મંજૂરી વગર ઓનલાઈન ગેમિંગ અને જુગારનો પ્રચાર કરી રહી હતી.
ઈડી પ્રમાણે રૈના અને ધવને વિદેશી કંપનીઓ સાથે મળી આ પ્લેટફોર્મનો પ્રચાર કર્યો અને તેના બદલે તેને વિદેશી માર્ગથી ચુકવણી કરવામાં આવી હતી. આ પૈસા ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીથી કમાવામાં આવ્યા હતા, જેની અસલી ઓળખ છુપાવવા માટે જટિલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યા.
તપાસમાં શું સામે આવ્યું
1xBet ભારતમાં હજારો નકલી (મ્યુલ) બેંક ખાતા દ્વારા પૈસાની લેતીદેતી કરી રહ્યું હતું.
અત્યાર સુધી 6000થી વધુ નકલી ખાતા સામે આવ્યા છે.
આ ખાતા દ્વારા સટ્ટાની રકમને અલગ-અલગ પેમેન્ટ ગેટવેથી પસાર કરી અસલી સ્ત્રોત છુપાવવામાં આવ્યો.
તપાસમાં સામે આવ્યું કે ઘણા પેમેન્ટ ગેટવે KYC વેરિફિકેશન વગર વેપારી જોડી રહ્યાં હતા.
મની લોન્ડ્રિંગની કુલ ટ્રેલ 1000 કરોડથી વધુની છે.
