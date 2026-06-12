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20 ચોગ્ગા, 1 સિક્સર, 103 રન... વૈભવ સૂર્યવંશીના માર્ગ પર નાનો ભાઈ આશીર્વાદ, ફટકારી શાનદાર સદી

Ashirwad Sooryavanshi: વૈભવ સૂર્યવંશીના માર્ગ પર હવે તેનો નાનો ભાઈ આશીર્વાદ સૂર્યવંશી પણ આગળ વધી રહ્યો છે. ભાઈ ઉજ્જવલ અને પિતા સંજીવે આશીર્વાદની સદીના ફોટા અને સ્કોરકાર્ડ શેર કર્યું છે. આશીર્વાદે 87 બોલમાં 103 રનની ઇનિંગ રમી, જેમાં 20 ચોગ્ગા અને એક સિક્સર સામેલ હતો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 12, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:25 PM IST
20 ચોગ્ગા, 1 સિક્સર, 103 રન... વૈભવ સૂર્યવંશીના માર્ગ પર નાનો ભાઈ આશીર્વાદ, ફટકારી શાનદાર સદી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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