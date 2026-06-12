/20 ચોગ્ગા, 1 સિક્સર, 103 રન... વૈભવ સૂર્યવંશીના માર્ગ પર નાનો ભાઈ આશીર્વાદ, ફટકારી શાનદાર સદી

Ashirwad Sooryavanshi: વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે જ પોતાની બેટિંગથી આખી દુનિયા પર પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી છે. ઇન્ટરનેશનલ ડેબ્યૂ પહેલા જ વૈભવ સૂર્યવંશીની ખૂબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે. હવે તેના નાના ભાઈ આશીર્વાદ સૂર્યવંશીએ પણ મોટા ભાગના માર્ગ પર આગળ વધી રહ્યો છે. વૈભવની હાલમાં જ ટીમ ઇન્ડિયામાં પસંદગી થયા બાદ પિતા સંજીવે કહ્યું હતું કે, તેઓ ટૂંક જ સમયમાં નાના પુત્રને પણ તૈયાર કરી દેશે. હવે તેમનો નાનો પુત્ર પણ મોટા ભાઈના માર્ગે ચાલી રહ્યો છે અને એક લોકલ મેચમાં આશીર્વાદે તોફાની સદી ફટકારી છે.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરી સ્ટોરી
વૈભવ સૂર્યવંશી અને આશીર્વાદના મોટા ભાઈ ઉજ્જવલ સૂર્યવંશીએ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પરથી સ્ટોરી શેર કરી છે. આમાં તેણે આશીર્વાદ સૂર્યવંશીની એક સ્થાનિક પ્રેક્ટિસ મેચમાં શાનદાર સદીની ક્લિપ, ફોટા અને સ્કોરકાર્ડ શેર કર્યું છે. આ ઇનિંગમાં આશીર્વાદે 87 બોલમાં 103 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગ દરમિયાન નાના સૂર્યવંશીએ 20 ચોગ્ગા અને એક સિક્સર ફટકાર્યો હતો. આ મેચમાં તે ક્રિકેટ એકેડેમી તાજપુર તરફથી રમી રહ્યો હતો.
મોટા ભાઈ ઉજ્જવલે આશીર્વાદનો ફોચો શેર કરી અને હાર્ટ ઇમોજી સાથે લખ્યું કે, "આશીર્વાદે પ્રેક્ટિસ મેચમાં પોતાની પ્રથમ સદી ફટકારી." બીજી સ્ટોરીમાં તેણે નાના સૂર્યવંશીની બેટિંગની ક્લિપ શેર કરી, જેમાં તે હેલિકોપ્ટર સ્ટાઇલમાં લોન્ગ ઓફની ઉપરથી સિક્સર ફટકારતો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારબાદ આગળની સ્ટોરીમાં તેણે આ મેચનું સ્કોરકાર્ડ પણ શેર કર્યું.
પિતાએ પણ નાના પુત્ર પર વરસાવ્યો પ્રેમ
વૈભવ સૂર્યવંશીના પિતા સંજીવ સૂર્યવંશીએ પણ પોતાના નાના પુત્ર આશીર્વાદ સૂર્યવંશીની આ સદીના ફોટા અને સ્કોરકાર્ડ શેર કર્યું છે. તેમણે ફેસબુક પોસ્ટના કેપ્શનમાં લખ્યું કે, "મારા નાના પુત્ર આશીર્વાદ સૂર્યવંશીએ આજે પ્રેક્ટિસ મેચમાં પોતાની પ્રથમ સદી ફટકારી. આપ સૌને વિનંતી છે કે, આશીર્વાદ પર પણ પોતાનો પ્રેમ અને આશીર્વાદ વરસાવતા રહેજો."
બે ભાઈઓ, બન્ને તબાહી…
મોટો ભાઈ વૈભવ સૂર્યવંશી પહેલાથી જ IPL બાદ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ તરફ આગળ વધી ચૂક્યો છે. IPL 2026માં વૈભવે 776 રન અને રેકોર્ડ 72 સિક્સર સાથે આખી દુનિયામાં ધૂમ મચાવી દીધી હતી. તેણે ક્રિસ ગેલનો 14 વર્ષ જૂનો એક સીઝનમાં સૌથી વધુ સિક્સર ફટકારવાનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.
ઇન્ડિયા Aમાં પણ વૈભવને તક મળી અને ભારતીય T20 ટીમના સ્ક્વોડમાં પણ તેની પસંદગી કરવામાં આવી. હવે વૈભવની જેમ જ તેનો નાનો ભાઈ પણ તેના માર્ગે ચાલી રહ્યો છે. તફાવત માત્ર એટલો જ છે કે, આશીર્વાદ જમણા હાથનો બેટ્સમેન છે. તેની બેટિંગ જોઈને એ કહેવું ખોટું નહીં હોય કે - બે ભાઈઓ, બન્ને તબાહી!