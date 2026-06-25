/ગજબ સંયોગ..... તો આ ટીમ બનશે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની વિજેતા? શું 24 વર્ષ બાદ ટ્રોફી ઉઠાવશે પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ટીમ?

Football World Cup 2026 Brazil vs Scotland: બ્રાઝિલે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. મિયામીના હાર્ટ રોક સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા મુકાબલામાં વિનિસિયસ જુનિયરના બે ગોલની મદદથી બ્રાઝિલે સ્કોટલેન્ડને 3-0થી પરાજય આપ્યો છે. આ જીત સાથે બ્રાઝિલ હવે સોમવારે હ્યુસ્ટનમાં પોતાનો રાઉન્ડ ઓફ-32ની મેચ રમશે, જ્યારે સ્કોટલેન્ડે આગામી રાઉન્ડમાં પહોંચવા માટે અન્ય પરિણામો પર નિર્ભર રહેવું પડશે
સ્કોટલેન્ડની પાસે આ મેચ જીતી નોકઆઉટમાં પહોંચવાની તક હતી, પરંતુ પોતાની ભૂલે વિનિસિયસ જુનિયરને સાતમી મિનિટમાં ગોલ ભેટમાં આપી દીધો. મેચમાં 3-0ની હાર બાદ સ્કોટલેન્ડ હવે ગ્રુપ C માં 3 પોઈન્ટની સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. હવે તેણે માત્ર તે આશા કરવી પડશે કે આ ત્રણ પોઈન્ટ તેને આઠ સર્વશ્રેષ્ઠ ત્રીજા સ્થાનવાળી ટીમોમાં સામેલ કરવા માટે પર્યાપ્ત હશે.
Brazil and Morocco lock in their spots in the #FIFAWorldCup Round of 32 🔐#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
બ્રાઝિલ બનશે ચેમ્પિયન?
વિનિસિયસ જુનિયરે આ વિશ્વકપમાં પ્રથમ ત્રણ ગ્રુપ મેચો (મોરક્કો, હૈતી અને સ્કોટલેન્ડ વિરુદ્ધ) માં ગોલ કરી એક દુર્લભ સિદ્ધિ હાસિલ કરી છે. તે આવું કરનાર બ્રાઝિલનો પાંચમો ખેલાડી બની ગયો છે. તેની પહેલા જાયર્જિન્હો (1970), રોમારિયો (1994), રોનાલ્ડો (2002) અને રિવાલ્ડો (2002) મા આ કારનામું કરી ચૂક્યા છે. રસપ્રદ વાત છે કે જ્યારે કોઈ બ્રાઝિલિયન ખેલાડીએ આ સિદ્ધિ હાસિલ કરી છે, ત્યારે બ્રાઝિલે વિશ્વકપની ટ્રોફી કબજે કરી છે. હવે સવાલ છે કે શું ભાગ્ય બ્રાઝિલનો સાથ આપશે અને તે 24 વર્ષ બાદ ટ્રોપી જીતી શકશે?
નોકઆઉટમાં બ્રાઝિલનો સામનો કોની સાથે થશે?
ગ્રુપ C ના વિજેતાના રૂપમાં બ્રાઝિલ હવે હ્યુસ્ટન માટે રવાના થશે. ત્યાં તેનો મુકાબલો F ની ઉપવિજેતા ટીમ સાથે થશે, જે જાપાન, નેધરલેન્ડ કે સ્વીડનમાંથી કોઈ એક હોઈ શકે છે. ગ્રુપ Fના અંતિમ મેચના પરિણામ કાલે આવશે, ત્યારબાદ બ્રાઝિલ સામે કોણ રમશે તેનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
નેમારની મેદાન પર વાપસી
મેચમાં ત્રીજો ગોલ 60મી મિનિટમાં મૈથિયસ કુન્હાએ કર્યો હતો. આ ગોલ બાદ નેમારે મેદાન પર વાપસી કરી. કુન્હાના સ્થાને મેદાન પર આવેલો નેમાર 2023 બાદ પ્રથમવાર બ્રાઝિલ માટે રમી રહ્યો હતો, જેને જોઈ મિયામી સ્ટેડિયમમાં હાજર રહેલા પ્રેક્ષકો ખુશ થઈ ગયા હતા.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.