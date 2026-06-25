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ગજબ સંયોગ..... તો આ ટીમ બનશે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની વિજેતા? શું 24 વર્ષ બાદ ટ્રોફી ઉઠાવશે પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ટીમ?

Brazil vs Scotland: વિનિસિયસ જુનિયરના બે શાનદાર ગોલ અને નેમારની ઐતિહાસિક વાપસીની મદદથી બ્રાઝિલે કમાલ કરી દીધો છે. તેણે સ્કોટલેન્ડને 3-0થી હરાવી વિશ્વકપ 2026ના નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 25, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:48 AM IST
ગજબ સંયોગ..... તો આ ટીમ બનશે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની વિજેતા? શું 24 વર્ષ બાદ ટ્રોફી ઉઠાવશે પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ટીમ?
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ગજબ સંયોગ..... તો આ ટીમ બનશે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની વિજેતા? 24 વર્ષ બાદ ટ્રોફી ઉઠાવશે
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